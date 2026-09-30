'2도움 원맨쇼' 엄지성, 중국 무너뜨렸다... 금메달까지 단 1승

'와일드카드' 엄지성이 멀티 도움을 기록하며 이민성호를 결승으로 이끌었다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 U-23 남자 축구 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 준결승 중국에 2-1로 승리했다.아시안게임 4연패를 향해 순항 중이었던 대표팀이었다. 조별리그에서 카타르(4-1), 사우디아라비아(2-0)를 격파하고 조 1위로 토너먼트에 안착했고, 8강에서도 베트남을 4-0으로 완파했다.결승으로 가는 길목에서 만난 상대는 중국. 특히 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 준우승을 차지하는 등 최근 성과가 매우 좋았다. 이번 대회에서도 북한(2-1 승), 이란·UAE(0-0 무)를 거쳐 8강에서는 태국에 3-0 승리를 챙기며 28년 만에 4강에 안착했다.쉽지 않은 경기였다. 점유율을 늘려갔으나 공격에서 날카로움이 부족했고, 결국 전반 22분 중국 역습을 제어하지 못하면서 왕위둥에게 선제 실점을 내줬다. 하지만, 대표팀도 계속 밀어붙였고, 전반 33분 코너킥 상황서 이영준이 머리로 승부의 균형을 맞췄다.후반에도 답답함이 이어졌으나 대표팀은 끝내 해결책을 찾았다. 후반 36분 엄지성의 크로스를 배준호가 머리로 중국 골망을 시원하게 갈랐다.혈투 끝에 중국을 제압한 대표팀. 승리의 중심에는 와일드카드 존재감을 증명한 엄지성이 있었다. 이번 경기에서 측면 공략은 선택이 아닌 필수였다.푸체 감독의 중국은 5-3-2로 깊게 내려서 절대 대표팀에 골을 허용하지 않겠다는 의중을 보였기 때문. 이를 파훼하기 위해서는 양질의 크로스가 적재적소에 올라가야만 했다.그 임무를 엄지성이 확실하게 해냈다. 좌측면에 배치된 엄지성은 좌측과 중앙을 오가며 중국 수비진을 흔들었다. 전반에는 효과적이지 않았으나 단 한 순간 흐름을 바꿨다.0-1로 뒤진 전반 33분, 코너킥 키커로 나선 엄지성은 정확한 킥으로 이영준의 동점 골을 도왔다. 이후에도 위협적인 크로스와 슈팅을 날린 가운데 결정적 순간 빛을 발휘했다.1-1로 팽팽하게 맞선 후반 36분. 좌측에서 우측으로 향하는 정교한 크로스로 배준호의 득점을 도왔다. 이후에도 지치지 않는 체력을 선보였다.이영준과 호흡을 통해 역습을 주도하기도 했고, 수비 상황에서는 적극적인 수비 가담으로 중국의 막판 총공세를 막아내는 데 성공했다.특히나 '캡틴' 이기혁이 부상 여파로 벤치에 앉아 있는 상황 속 주장 역할까지 확실하게 수행하며 결승행 1등 공신으로 톡톡히 이름을 날렸다.이로써 엄지성은 아시안게임 4경기서 3골 3도움을 기록, 와일드카드로서 임무를 100% 이행하고 있다.한편, 중국을 격파한 대표팀은 내달 3일 도요타 스타디움에서 일본-우즈베키스탄 승자와 금메달을 다투게 된다.