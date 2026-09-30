아내와 딸 빼앗긴 두 남자... 아시아 액션의 자존심 세운 '퓨리어스'

* 이 기사에는 영화의 주요 내용이 포함돼 있습니다.
동남아시아의 어느 곳, 한 여기자가 어린아이의 실종을 뒤쫓다가 실종된다. 남편 나빈이 그녀를 찾아 나선다. 어린아이 30명이 필요하다며 거대 인신매매 조직의 정중앙으로 들어가려 한 것이다. 무모하기 짝이 없어 보이나 싸움 실력은 출중하다. 한편 말을 하지 못하는 수리공 왕웨이는 어느 날 눈앞에서 딸이 납치되는 모습을 목격한다.
인간을 초월할 정도의 운동 능력과 싸움 실력으로 딸을 구하려 하지만 실패하고 만다. 그 길로 경찰서에 달려가 사정해 보지만 돌아오는 건 '절차'를 운운한 사실상의 '거절'이었다. 왕웨이는 딸을 직접 구하고자 길을 나선다. 나빈과 왕웨이가 향한 곳은 어느 격투기 도박장. 그곳에서 인신매매 조직의 실체와 마주한 후 압도적인 힘으로 조직원들을 박살 낸다.
이후 그들은 의기투합해 인신매매 조직의 본거지로 향하고, 우여곡절 끝에 결국 왕웨이의 딸과 함께 구금되어 있던 아이들까지 구하는 데 성공한다. 그렇게 해피엔딩으로 끝나려나 싶을 때, 인신매매 조직의 진짜 주인 팍룽과 그의 치명적인 수하 탁이 경찰서를 습격하며 절체절명의 위기를 가져온다. 왕웨이와 나빈, 그리고 딸과 아이들은 무사할 수 있을까?