아내와 딸 빼앗긴 두 남자... 아시아 액션의 자존심 세운 '퓨리어스'

(주)스튜디오 디에이치엘

영화 <퓨리어스>의 한 장면.아버지와 남편의 애정이 온몸으로 체화된 무기가 될 때 극도의 분노가 표출될 텐데, 영화는 바로 그 지점을 포착했다. 스스로를 통제하기 힘들 만큼의 분노는 리드미컬하고 스피디한 액션으로 뿜어져 나오는 바, 다니가키 켄지 감독이 <바람의 검심> 시리즈에서 선보이고 확립한 액션 스타일을 아시아 액션이 총집합한 이 영화에서 한층 업그레이드했다.스피드에 묵직함이 얹힌 모습으로, 스피드는 사묘가 분한 왕웨이가 맡았고 묵직함은 조 타슬림이 분한 나빈이 맡았다. 다만 한 가지 아쉬운 점이 있다면 바로 왕웨이와 나빈의 서사다. 그들의 과거를 조금만 더 깊게 들여다보며 그들의 정체를 조금만 더 잘 알았더라면 캐릭터에 감정이 이입되고, 파괴적인 액션도 100% 즐길 수 있었을 테다.물론 그런 아쉬움을 아득히 뛰어넘는 역대 최고급의 액션이 기다리고 있다. 그것도 100여 분의 러닝타임 중 절반을 훌쩍 넘는 시간 동안 말이다. 다양한 장소에서 다양한 방식으로 다양한 사람들이 결투하는데, 5명이 2:2:1로 서로 맞물려 싸우는 장면은 본 기억이 없다. 여러모로 기억에 남을 액션 시퀀스다.최근 몇 년간 '액션'은 할리우드의 전유물이었다. 그중 최정점은 <존 윅> 시리즈였다고 자신 있게 말할 수 있는데, <퓨리어스>가 아시아 액션의 자존심을 다시 세웠다고 해도 과언이 아닐 테다. 과거 홍콩의 쿵푸 액션, 그 유산을 잇되 그 반석 위에 새로운 틀을 장착한 모양새이니 감회가 새롭다.