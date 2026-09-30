정수진, 100g에 막힌 아시안게임… 매트에도 못 올랐다

대한체육회

정수진은 경기 당일 실시된 무작위 계체를 통과하지 못하면서 대회 출전이 불발됐다.정수진(20, 용인대)의 2026 아이치·나고야 아시안게임이 한판의 승부도 치르지 못한 채 끝났다. 체급 기준을 불과 100g 넘긴 것이 출전 불발로 이어졌다.정수진은 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 유도 여자 48㎏급에 출전할 예정이었다. 16강에서 알리야 무미노바(타지키스탄)와의 대진이 짜여졌지만, 정작 매트에는 오르지도 못했다.경기 결과에는 정수진의 이름 대신 실격(DSQ)이 기록됐다. 문제는 경기 당일 실시된 무작위 계체였다.대한유도회 측에 따르면 정수진은 경기 전날 실시된 공식 계체에서는 기준을 통과했다. 하지만 경기 당일 오전 진행된 무작위 계체에서 허용 범위를 넘었다. 정수진은 허용 체중보다 100g을 초과한 것으로 알려졌다.아시안게임 유도 기술편람에 따르면 경기 당일에는 체급별로 4명의 선수를 추첨해 무작위 계체를 실시한다. 이때 선수의 체중은 해당 체급의 공식 최대 체중보다 5%를 초과할 수 없다. 여자 48㎏급의 경우 50.4㎏이 기준이다.전날 공식 계체를 통과했더라도 다음 날 무작위 계체에서 기준을 넘으면 경기에 출전할 수 없다. 정수진은 이 절차를 통과하지 못하면서 아시안게임 첫 경기를 치르기도 전에 대회를 마치게 됐다.정수진에게는 더욱 아쉬운 결과다. 20세인 정수진은 아직 국제무대에서 자신의 이름을 만들어가는 과정에 있다. 2024년과 2025년 아시아주니어선수권대회 여자 -48㎏급에서 연속으로 3위를 차지했다. 지난해 11월 홍콩 아시안 오픈에서는 성인 국제대회 첫 우승을 차지하며 성장 가능성을 보여줬다.이번 아시안게임은 그런 정수진에게 한 단계 더 도약할 수 있는 무대였다. 그러나 상대와 제대로 맞붙어 경기력을 보여줄 기회 자체가 사라졌다.유도는 상대의 중심을 무너뜨리는 기술과 그립 싸움, 공격 타이밍이 승패를 좌우하는 종목이다. 같은 체급에서도 선수마다 주특기와 경기 운영 방식이 다르기 때문에 실제 매트 위에서 어떤 승부가 펼쳐질지는 경기를 치러봐야 알 수 있다.체급 스포츠에서 계체는 경기의 일부이기도 하다. 아주 작은 체중 차이로 힘, 체력 등의 편차가 크게 나타나기도 한다. 때문에 선수들은 훈련뿐 아니라 대회 일정에 맞춰 식사와 수분 섭취, 회복 상태까지 관리하면서 정해진 체중 안에서 경기력을 유지해야 한다.정수진은 경기 전날 공식 계체를 통과했지만 마지막 관문을 넘지 못했다. 100g이라는 작은 차이가 아시안게임에서 자신의 기량을 보여줄 기회까지 빼앗았다.다만 이번 실격이 정수진의 지금까지의 성장 과정마저 지우는 것은 아니다. 이미 최근 몇 년간 국제 대회에서 꾸준히 가능성을 보여줬다. 이번 대회에서는 매트에 오르지 못했지만, 국제무대에서 자신의 경기력을 보여줄 기회가 남아 있다. 각종 커뮤니티에서는 이번의 경험이 향후 더 나은 선수가 되기 위한 쓴약이 되기를 바라는 분위기다.