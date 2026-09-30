우리가 할 수 있는 '가능한 사랑'은 무엇일까

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영화 <가능한 사랑> 스틸컷(주)NEW
영화 <가능한 사랑>은 해고 노동자 부부 호석과 미옥(설경구/전도연), 다큐멘터리 감독 예지와 부유한 남편 상우(조여정/조인성) 사이의 이야기를 그리고 있다. 두 부부의 행동에서 우리가 보는 것은 해고 노동자 가족의 일상을 오롯이 카메라에 담는 다큐멘터리 이야기가 아니라, 한 가족이 품은 상처와 고통 그리고 후유증이다. 그 속에는 갈등과 억압, 계급과 관계가 놓여있고 그 너머에는 자유와 해방, 희망을 향한 갈증이 있다. 164분 동안 이걸 어떻게 모두 담아냈을까.
개인적으로 예지의 카메라가 자꾸 마음에 걸렸다. 예지는 "저 사람들을 사랑하고 싶어"라고 말하는데, 사람을 바라볼 때 진심을 담아야 할 자신의 두 눈보다 렌즈가 먼저 앞서있다. 어떤 카메라는 진실을 기록한다. 하지만 누군가의 진실은 상처이고 또 아픔이라서 거부할 수도 있다. 모든 진실을 기록할 권리가 있는 것도 아니다.
"지금 뭐하는거에요? 재밌어요?"
장례식장에서 호석이 예지의 카메라를 밀어낸 것도 거부할 권리가 기록하려는 의지보다 강했기 때문인지 모른다.
영화가 주는 메시지가 가장 선명해지는 곳은 두 부부가 함께 떠난 바닷가 별장이다.
"저 어렸을 때 여기서 벌거벗고 수영했어요."
상우는 아무도 보지 않으니 자유를 향한 가장 원초적인 모습으로 바다에 뛰어들었다고 말한다. 그 별장 앞바다에서 새벽에 일어난 호석은 술에 취해 비틀거리며 거센 파도를 바라보다 숲으로 들어가 짐승처럼 울부짖는다. 상우에게 있어 자유를 만끽했을 비밀의 공간에서 호석은 자신의 응어리 진 분노와 아픔을 드러내니 굉장히 대조적이다.
남편 호석을 나무 아래에서 몰래 지켜보던 미옥은 눈물을 흘리면서도 쉽게 다가가지도, 토닥이며 위로하지도 않고 그저 바라볼 뿐이다. "그래, 마음껏 울어. 울고 싶을 때 그렇게 울어"라고 말하는 것 같다. 그 뒤에는 예지가 잠옷 바람으로 달려 나와 그 와중에도 카메라로 기록하고 있다. 미옥은 사랑하기에 한 발 물러나지만, 예지는 굳이 선을 넘어 한 발 더 들어간다.
밤하늘에 둥근 보름달 하나가 세상을 비추고 있다. 고요하다. 달은 아무 말이 없다. 그 아래에서 상처와 눈물과 침묵을 꾸역꾸역 담아내는 카메라 옆에 조용히 부모를 바라보는 아들 철이가 있다. 아무 내색도 하지 않는 얼굴, 어떤 물음도 답도 담기지 않은 눈빛이 묘하게 보름달을 닮았다.
우리가 할 수 있는 '가능한 사랑'