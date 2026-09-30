우리가 할 수 있는 '가능한 사랑'은 무엇일까

▲<가능한 사랑> 스틸컷 (주)NEW

어른들이 서로를 바라보고 기록하고 물러서는 사이사이 아들 철이는 전혀 다른 방식으로 세상을 만진다. 어린 미옥은 세차장에서 일하는 엄마를 바라보며 자랐다. 어느 날 엄마가 늘 손에 쥐던 물 호스를 잡고 놀다가 혼이 났다. 그런데 호스를 잡고 나무에 물을 주고 있는 철이에게 미옥은 아무 말도 하지 않는다. 부모의 상처가 반드시 자식의 운명으로 대물림 되는 것은 아닐테니까.



상우는 아끼던 물건이라며 오래된 호루라기를 보여준다. "철이 너도 불어볼래?" 호루라기를 건네받은 철이가 힘껏 불어보는데 상우가 친구처럼 같이 놀았다던 별장지기가 호루라기 소리에 달려온다. 상우에게는 별것도 아니었을 장난감이었겠지만 그 작은 물건 하나에도 계급과 서열이 아주 깊숙하게 배어 있다는 걸 보여준다.



물뿌리개는 상처에서 놀이가 되고, 호루라기는 명령에서 소리가 되어 울려 퍼진다. 어른들이 물건에 새겨 놓은 의미를 아이는 모른다. 그래서 오히려 아무렇지 않게 그 의미를 순수하게 깨뜨린다.



한여름 밤의 꿈 같던 별장에서의 휴가가 시끌벅적하게 끝나고 집 앞마당에 앉아 아들이 좋아하는 콘칩 하나에 소주 한 잔을 기울이는 부부 위로 오늘도 보름달이 뜬다.



보름달은 만월이 되었다가도 조금씩 제 몸을 깎아내기 마련이다. 가득 찼다가 비워지고, 비워졌다가 다시 차오르는 것이 자연의 순리 아닌가. 다시 평범한 일상을 살아갈 이들을 조금은 옅어진 보름달이 비추고 있다. 영화의 끝은 소름이 돋을 만큼 고요했다. 그 달은 터질 듯 가득 찬 달이 아니라, 부모를 바라보던 철이의 눈빛처럼 그저 말없이 평온했다.



이번에도 영화관을 나오며 장면들을 되새겼다. 서로 다른 위치에 있는 사람들이 서로를 온전히 이해하긴 어렵다. 이해하려는 마음이 때로는 상대를 지나치게 소비하는 일이 되기도 한다. <가능한 사랑>이라는 타이틀에서도 볼 수 있듯 '사랑은 가능하다'는 어쩌면 단순한 선언 같은 것이 아니라 사람과 사람 사이에서 어디까지 가능하냐는 물음이다.



그 사람을 다 알 순 없어도, 내가 원한다고 해서 모두 가질 수 없어도 내가 받은 상처와 슬픔을 다음 사람에게 떠넘기지 않는 것. 봐도 되는 것과 보지 말아야 할 것을 가리는 것. 때로는 묻지 않고 그저 바라봐주는 것. 최소한의 거리를 지킬 줄 아는 사랑이 우리가 할 수 있는 '가능한 사랑'일지도 모른다.

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