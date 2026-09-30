4분이 바꾼 7년 전 결말, '어벤져스: 엔드게임 앙코르'의 충격

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영화 '어벤져스 : 엔드게임 앙코르'오리지널 버전에 없던 쿠키 영상 3개는 오는 12월 개봉하는 <어벤져스: 둠스데이>와 연결되는 새로운 단서를 제시한다. 첫 번째 쿠키는 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 이후 지하 벙커에 스스로 갇힌 '헐크' 브루스 배너 박사(마크 러팔로 분)와 닥터 둠(로버트 다우니 주니어 분)의 만남을 그리고 있다. 이는 다가올 우주 전쟁에 앞서 어벤져스 최강의 전력이자 두뇌인 배너를 먼저 손에 넣으려는 치밀한 전략으로 읽힌다.TVA 본부를 배경으로 멀티버스 붕괴를 시각화한 두 번째 쿠키에서는 <로키> 시리즈의 주요 캐릭터들이 중심에 선다. 이 장면은 서로 다른 두 우주가 충돌해 함께 소멸할 위기에 놓이는 '인커전(Incursion)' 현상을 부각한다. MCU의 핵심 축이 된 멀티버스 세계관이 <어벤져스: 둠스데이>에서 한층 큰 비중을 차지하리라는 예상이 나오는 이유다.그리고 엔딩 크레딧이 모두 올라간 뒤, 마지막 영상이 관객들을 다시 한번 놀라게 만든다. 어두운 화면에서 들려오는 것은 익숙한 망치 소리다. <아이언맨> 1편을 연상시키지만 화면에는 토니의 수트가 아닌 닥터 둠의 가면이 모습을 드러낸다. 로버트 다우니 주니어의 MCU 복귀로 화제를 모은 닥터 둠이 아이언맨의 유산과 어떻게 얽혀 있을지를 두고 다양한 추측이 나올 수밖에 없는 대목이다.