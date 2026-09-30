4분이 바꾼 7년 전 결말, '어벤져스: 엔드게임 앙코르'의 충격

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영화 '어벤져스 : 엔드게임 앙코르'월트디즈니컴퍼니코리아
그렇다면 <어벤져스: 엔드게임 앙코르>는 기존 개봉작과 무엇이 다를까? 가장 크게 달라진 대목은 영화 마지막에 등장하는 캡틴 아메리카와 로키(톰 히들스턴 분)의 만남이다. 스티브와 연인 페기 카터(헤일리 앳웰 분)가 잔잔한 음악 속에 입을 맞추는 평화로운 순간, 갑작스러운 노크 소리가 평온을 깬다. TVA(시간 변동 관리국) 제복을 입고 나타난 로키는 당황한 두 사람에게 자신이 돕겠다고 선언한다.
중요한 점은 지금의 로키가 <어벤져스: 인피니티 워>에서 죽음을 맞이한 로키가 아니라, 시간여행 도중 테서랙트를 가지고 사라진 2012년의 로키라는 점이다. 그는 이후 디즈니플러스 <로키> 시즌 1과 2를 거치며 더욱 복잡해진 시간과 멀티버스에 깊이 관여한 캐릭터로 자리 잡았다.
따라서 이 장면은 단순한 팬서비스라기보다 스티브와 페기의 시간이 더 이상 완전히 안전하지 않다는 신호로 읽힌다. 스티브의 선택으로 갈라진 시간선이 위기에 처했으며, 로키의 개입은 7년 전 작별을 고했던 캡틴 아메리카를 MCU의 핵심인 멀티버스의 중심으로 재소환했다는 해석도 가능하다.
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