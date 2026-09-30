아시안게임 여자단식 2연패, 대항마 없는 제왕 '안세영'

연합뉴스

29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본 야마구치 아카네를 꺾고 금메달을 획득한 대한민국 안세영 선수가 태극기를 두르고 기뻐하고 있다.중반까지는 16-16의 팽팽한 접전양상으로 흘러가던 경기는, 안세영이 영리한 템포조절과 좌우를 가리지 않은 대각 스매시로 야마구치의 동선과 체력을 흔들어놓으며 주도권을 잡았다. 18-17에서 야마구치의 타구가 라인을 벗어났다. 안세영은 틈을 주지 않고 몰아치기로 연속 득점에 성공하며 순식간에 매치포인트에 도달했다.2게임에서는 안세영이 초반부터 4-0으로 앞서 나갔다. 야마구치도 쉽게 무너지지 않고 5점을 연달아 따내 승부를 뒤집었다. 그러나 역전을 허용한 뒤 집중력을 더 끌어올린 안세영이 다시 7연속 득점을 몰아치며 12-5로 점수차를 벌렸다.주도권을 완전히 내준 야마구치는 이때부터 이미 패배를 직감한 듯 페이스가 급격히 흔들렸고 잦은 범실을 저지르며 스스로 무너졌다. 안세영은 야마구치에서 더 이상 추격의 기회를 내주지 않고 긴 랠리에서도 안정된 수비를 이어가며 흐름을 장악했다. 20-9로 챔피언십 포인트에 도달한 상황에서 야마구치의 마지막 타구가 코트 밖으로 향하면서 안세영의 역사적인 우승이 확정됐다. 결승전 시작부터 우승 확정까지 걸린 시간은 고작 49분에 불과했다.이로써 안세영은 2022 항저우아시안게임(2023년 개최)에 이어 아시안게임 여자단식 2연패 기록을 작성했다. 금메달 2회와 연속 우승 모두 배드민턴이 1962년 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 최초의 기록이다.안세영이 등장하기 전에 한국 여자 배드민턴의 최고 레전드였던 방수현조차도 1994년 히로시마아시안게임에서 단 한 번 2관왕(여자단식, 단체전) 을 차지한 게 전부였다. 1990년대 세계 최고 선수로 불리던 수지 수산티(인도네시아), 2000년대 올림픽 2연패를 이룬 장닝(중국), 2018 자카르타 AG 금메달리스트 다이쯔잉(대만) 등 여자 배드민턴의 내로라하는 역대 레전드들도 아시안게임에서는 우승 기록이 없거나 연속 우승에는 실패했다.우승까지의 과정도 완벽했다. 안세영은 단식 32강부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않으며 '퍼펙트 우승'을 차지했다. 지난 8월 인도 뉴델리에서 열린 세계선수권대회에 이어 올해에만 두 번째 기록이다. 또한 안세영은 이번 대회 단체전에서는 동메달도 하나 추가했다. 한국 배드민턴은 안세영의 여자단식, 이소희-백하나의 여자 복식에서 총 2개의 금메달과 3개의 동메달을 수확했다.안세영은 이미 국내 배드민턴계를 넘어 세계적인 슈퍼스타로 자리매김했다. 광주체고 시절이던 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 불과 16세의 나이로 첫 출전했으나 당시에는 세계 최강 천위페이(중국)에게 1회전에서 완패하며 조기탈락했다.하지만 절치부심한 안세영은 이듬해인 2019년에는 세계배드민턴연맹(BWF) 신인상과, 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750)에서 대회 역사상 최연소 여자단식 챔피언으로 등극하며 본격적인 전설의 시작을 알렸다.2023년에는 항저우 아시안게임에서 숙적 천위페이를 단식과 단체전 결승에서 모두 꺾고 금메달을 목에 걸며 4년 전의 한을 풀었다. 같은 해 열린 전영오픈과 세계선수권대회에서도 모두 우승했다. 이어 이듬해인 2024 파리 올림픽에서 방수현 이후 28년 만에 여자단식 금메달을 수확하는 위업을 세웠다. 그리고 올해 4월에는 아시아선수권대회까지 제패하며 마침내 한국과 아시아 여자 배드민턴 선수 최초로 '그랜드슬램(올림픽, 세계선수권대회, 아시안게임, 아시아선수권대회 제패)'이라는 대기록을 완성했다.또한 안세영은 올해 아시안게임 결승전까지 파죽의 40연승 행진을 질주 중이며, 올해 치른 공식전 57경기에서 무려 56승을 기록하며 무려 98.2％라는 경이로운 승률을 보이고 있다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)에게 0-2로 졌던 게 유일한 패배였다.지난 시즌 11개 대회를 휩쓸며 남녀 단식 단일 시즌 최다 우승 타이 기록을 수립했던 안세영은, 올 시즌에도 벌써 AG포함 10번이나 정상에 올랐다. 개인전으로는 세계선수권대회를 비롯해 아시아선수권대회, 말레이시아오픈, 인도네시아오픈, 인도오픈, 싱가포르오픈, 중국 마스터스를 석권했다. 단체전에서는 세계단체선수권대회와 아시아단체선수권대회에서 한국의 우승을 견인했다.여기에 안세영은 AG 이후에도 10월에는 덴마크 오픈과 프랑스 오픈, 11월 코리아 오픈, 일본 마스터즈, 홍콩 오픈, 12월 BWF 월드투어 파이널스 등의 일정을 남겨두고 있어서 최소한 4-5개 대회에 출전할 수 있어 기록 경신은 시간문제다.안세영이 남은 대회에서도 우승과 연승행진을 이어간다면, 이미 자신이 보유하고 있는 단일 시즌 역대 최다승(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8％), 역대 최고 누적 상금(100만3175달러) 등을 모두 1년 만에 경신할 것이 유력하다. 안세영의 도전에 있어서 넘어야 할 최대의 경쟁 상대는 상대 선수가 아니라, 바로 '어제의 자기 자신'과 싸우고 있는 셈이다.물론 천하의 안세영도 항상 순탄하게 승승장구만 거듭했던 것은 아니다. 매년 빡빡한 일정속에 혹독한 강행군을 이어가며 크고 작은 부상에 시달렸고, 이 과정에서 잠시 슬럼프를 겪으며 마음고생해야 했다. 파리 올림픽 금메달 이후에는 배드민턴 대표팀의 미흡한 선수 부상 관리와, 협회의 불합리한 운영 실태 등을 정면으로 비판하면서 코트 안팎에서 원치 않게 화제의 중심에 서기도 했다.그럼에도 안세영의 용기 있는 진실 폭로 덕분에 이후 배드민턴 협회와 대표팀 운영이 개혁될 수 있는 중요한 전환점을 마련했다. 그리고 한국 배드민턴은 안세영이라는 슈퍼스타의 맹활약에 힘입어 전 세계적인 관심을 받으면서 전례 없는 전성기를 맞이하고 있다.안세영은 아직 만 24세 나이에 모든 주요 국제 대회에서 이룰 수 있는 모든 대업을 이미 달성하며 리빙 레전드의 반열에 올랐다. 현재로서 안세영의 독주 체제를 저지할 만한 뚜렷한 대항마도 보이지 않는다. 안세영은 자신의 뒤를 쫓고 있는 세계 2위 왕즈이와의 상대 전적에서 21승 5패로 압도적인 우위를 점하고 있다. 일본 간판 야마구치와의 최근 맞대결에서는 9연승 행진을 이어가고 있으며, 안세영의 커리어 초창기 최대 '천적'으로 군림했던 천위페이를 상대로도 최근 5연승 행진 중이다.이러다 보니 '배드민턴에서 은메달이란, 대진표에서 안세영을 제일 늦게 만나는 선수에게 주는 것'이라는 우스갯소리까지 나올 정도다. 전문가와 팬들 사이에서도 이제는 안세영의 위상이 현역 최고 수준을 넘어, 배드민턴 여자 단식 사상 전무후무한 GOAT의 반열에 오른 것이 아니냐는 평가가 진지하게 거론되고 있다.결승전에서 안세영에게 완패한 야마구치도 경기 후 "안세영의 어떤 부분이 그렇게 뛰어나냐고 묻는다면 사실 '모든 면'이라고 말할 것이다. 지금으로서는 '어쩔 수 없다(안세영을 이길 방법이 없었다)라고 밖에는 말할 수 없는 것 같다"며 안세영의 실력을 극찬했다. 일본 언론 매체들도 일제히 "안세영의 수비를 도저히 뚫어낼 수 없었다. 적수가 없는 경기력이었다"고 인정하며 혀를 내둘렀다.안세영은 아시안게임 2연패를 확정한 후 "이제 끝났다는 생각에 너무 홀가분하다. 너무 뿌듯하고 '우승의 맛'이라는 게 매번 하면 할수록 더 좋고 또 더 행복해서 계속 또 하고 싶다는 생각이 든다"고 밝혔다.이어 "우승하고 애국가를 들을 때 너무 영광스럽고. 마음이 벅차올랐다. 이 애국가를 듣기 위해 얼마나 노력했는지 알기 때문에 너무 행복한 순간이었다"면서 "오늘만큼은 GOAT라는 말을 즐겨보겠다"고 미소를 지었다.세계 최고라는 찬사 속에서도 늘 안주하지 않는 성격답게 안세영은 완벽한 퍼펙트 우승을 달성했던 이번 대회에서도 스스로의 경기력 점수를 '90점'이라며 겸손한 소감을 남겼다. 안세영은 "단체전 포함해서 야마구치에게 한 게임 졌는데 그런 과정을 통해 배웠고 나를 더 단단하게 만들었다고 생각한다"고 대회 여정을 돌아봤다.4년 뒤에 열리는 2030 도하 대회에서도 안세영은 아직 28세에 불과하기에 전인미답의 아시안게임 3연패 도전도 충분히 가능하다. 안세영은 "4년 뒤의 내 모습이 아직 상상이 안 되지만 지금보다 더 성장해 있으면 좋겠다. 그때는 이번에 못 이룬 2관왕을 꼭 달성하고 싶다"고 웃으며 새로운 각오를 다졌다.