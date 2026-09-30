한국 여자 축구, 결승 진출 좌절... 유종의 미 노린다

연합뉴스

29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자, 한국 지소연(10번) 등 선수들이 어두운 표정을 짓고 있다.준결승 상대는 숙적 일본이었다. 여자 축구 역시 명실상부한 아시아 최강으로 자리매김한 일본은 직전 두 대회 연속 아시안게임 우승을 차지한 디펜딩챔피언이었다. 중국, 북한과 함께 통산 3회 금메달로 아시안게임 공동 최다 우승국이기도 했다. '2023 호주-뉴질랜드 여자월드컵'에서도 8강에 올랐고, 2026년 AFC 호주 여자 아시안컵에서는 정상에 오르는 등 이미 아시아를 넘어 세계적인 수준에 올랐다는 평가다.그럼에도 이번 아시안게임은 한국이 모처럼 일본을 넘을 수 있는 절호의 기회로 꼽혔다. 유럽과 미국에서 뛰는 해외파 선수들의 비중이 높은 일본은 'A매치 의무 차출 기간'이 아닌 아시안게임 기간에선 대부분의 주력 해외파를 소집할 수 없었다.정예 멤버가 총출동했던 지난 3월 여자 아시안컵 멤버 중 이번 아시안게임 엔트리에도 포함된 선수는 스코틀랜드 레인저스에서 뛰는 골키퍼 오바 슈 한 명뿐이었다. 일본 자국 리그에서 대학생 선수들로 구성된 라인업은 2진도 못 되는 3진급이었다는 평가다.반면 한국은 역시 일부 해외파가 빠지기는 했지만, 엄연히 최정예 1진에 가까운 라인업이었다. 하지만 막상 경기가 시작되자 한국 대표팀은 고전을 면치 못했다. 한국도 좋은 찬스가 몇 차례 있기는 했지만, 전체적이 일본 선수들의 개인기와 조직력에 밀렸다.신상우 감독은 일본의 주요 공격 루트인 중앙 침투 패스를 차단하기 위하여 이번 대회 팀 내 최다인 5골을 넣고 있던 김민지를 중앙 미드필더로 배치하여 수비적인 롤을 더 부여했다. 하지만 이는 오히려 한국의 공격력을 약화 시키는 패착이 됐다. 대신 공격을 풀어주는 역할을 맡긴 2선의 지소연과, 최전방 공격수 최유리는 일본의 견고한 수비에 막혀 부진했다. 한국은 볼 소유 시간은 늘렸지만, 대부분은 측면과 중원에서 의미 없이 볼을 돌리면서 위협적인 장면으로 이어지지 못했다.또한 한국은 조 2위로 밀려나면서 8강전 장소인 오사카와 준결승이 열린 시즈오카를 장시간 이동해야했던데다, 경기 당일 비까지 내리면서 체력적 부담까지 가중됐다. 결국 후반에만 집중력 저하로 2골을 일본에 내주면서 우려는 현실이 됐다.일본은 지난 아시안컵 우승 당시에도 6경기에서 27골을 넣는 동안 실점은 단 1골만 내줬다. 당시 일본의 클린시트 행진을 그나마 유일하게 저지했던 것이 한국(강채림 득점)이었다. 이번 아시안게임에서도 일본은 3군급 전력을 내보냈음에도 한국과의 준결승까지 5전 전승 26골 무실점이라는 가공할 성적을 거두며 전력을 증명하고 있다. 8강까지 18골을 터뜨렸던 한국의 화력도 이번에는 일본의 골문을 여는 데 실패하며 양국의 전력 격차만 다시 확인한 셈이 됐다.이로써 한국은 일본과의 상대 전적에서 4승 12무 21패에 그치며 격차가 더 벌어졌다. 한국은 지난 아시안컵에서도 준결승에서 일본에게 1대 4로 완패한 바 있다. 일본전 마지막 A매치 승리는 2015년 8월 동아시아축구연맹(EAFF) 동아시안컵(2-1)까지 거슬러 올라가야 한다. 이후 11년간 한국 여자축구는 더 이상 일본을 넘지 못하고 있다. 선수층과 인프라의 수준 차를 감안하면 앞으로 일본과의 격차는 더 벌어질 가능성도 높다.신상우 감독은 "첫 결승 진출의 기회를 놓친 것은 감독의 책임"이라며 고개를 숙였다. 지소연 역시 "다른 이유는 필요 없다. 아직 우리가 실력이 부족해서 진 것"이라고 마지막 AG 금메달 도전이 좌절된 데 대한 아쉬움을 감추지 못했다. 지소연은 향후 7번째 아시안게임 재도전 가능성에 대하여 "4년 뒤 2030 도하 대회 때는 39살이 된다. 이제 더는 못 한다. 그래서 오늘 패배가 더욱 아쉽다"며 이번 대회가 마지막임을 재확인했다.여자축구 대표팀이 신상우호 출범 이후 조금씩 세대교체를 진행 중이기는 하지만 아직도 갈 길은 멀다. 신 감독은 "우리가 아시안게임 결승으로 가는 벽을 깨려면 선수들의 다양성이 좀 더 필요할 것 같다. 젊은 선수들을 더 발굴해야 한다"고 진단했다.그럼에도 신 감독은 "이번 대회 김민지나 윤수정의 활약은 수확이라고 생각한다. 젊은 선수들이 큰 무대에서 득점도 하고 강팀과 경쟁해본 경험이 내년 여자 월드컵을 준비하는 데 있어서 긍정적으로 작용할 것"이라면서 대표팀의 미래를 기약했다.금메달은 좌절됐지만 한국의 일정은 아직 끝나지 않았다. 오는 10월 2일 열리는 동메달 결정전에서 한국 축구는 또 다른 천적인 중국을 상대로 유종의 미를 노린다. 한편, 결승전은 중국을 꺾은 북한과 일본의 맞대결이 성사됐다. 승리하는 팀은 아시안게임 여자 축구 단독 최다 우승국이 된다.