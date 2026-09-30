아시안게임 금메달 이주영, KBL 1순위 후보

대한농구협회

이주영은 이동근을 제치고 1순위 지명을 받을수 있을까?아시안게임 금메달을 목에 건 이주영(22, 189cm, 연세대)의 시선이 이제 프로 무대로 향한다.2026년 KBL 신인선수 드래프트 참가를 앞둔 이주영은 이동근(고려대)과 함께 현재 유력한 1순위 후보로 거론되고 있다. 포인트가드와 슈팅가드 역할을 모두 소화할 수 있는 189㎝의 듀얼가드라는 점에서 활용도가 높다.2026 KBL 신인선수 드래프트는 오는 11월 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 이에 앞서 10월 28일 드래프트 컴바인, 11월 9일 지명 순위 추첨이 진행된다. 대학 무대에서 마지막 시즌을 보낸 이주영에게 이제 프로 입단을 위한 마지막 관문만 남은 셈이다.이주영은 최근 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 남자 3대3 농구의 사상 첫 금메달을 이끌었다. 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)로 구성된 한국은 25일 카타르와 결승에서 19-10으로 승리했다.이주영은 결승에서 2점슛 3개를 포함해 양 팀 최다인 9득점을 기록했다. 특히 11-6으로 앞선 경기 종료 1분 29초 전부터 외곽슛이 연달아 터져 이주영의 슛이 승부를 가르는 역할을 했다. 종료 24.7초 전에도 외곽슛을 넣어 금메달을 확정하는 데 힘을 보탰다.대회 전체에서도 6경기 평균 6.8득점을 기록하며 팀 내 최다 득점자로 활약했다. 이주영의 강점으로는 돌파와 경기 조율 능력이 꼽힌다. 그리고 공격과 수비 전환이 빠른 3대 3에서 제대로 위력을 떨쳤다.아시안게임 금메달은 이주영에게 의미가 크다. 병역 혜택을 받게 되면서 프로 입단 뒤 선수 생활을 지속할 수 있게 됐다. 이제 관심은 '몇 순위로 프로에 지명될까?'에 쏠리고 있다.이주영은 꾸준히 같은 나이대 최고 가드로 명성을 떨쳤다. 고교 시절부터 국제 무대에 이름을 알렸는데 2022년 FIBA U18 아시아선수권에서 한국의 우승을 이끌며 MVP에 선정됐고, 대회 평균 23.2득점으로 득점 부문에서도 1위에 올랐다. 결승 일본전에서는 28득점 4리바운드 5어시스트를 기록하며 77-73 승리를 이끌었다.이주영을 설명할 때 가장 먼저 떠오르는 무기는 3점 풀업이다. 공을 잡은 뒤 몇 차례 드리블을 하면서 수비와 거리를 둔 뒤 곧바로 슛을 던질 수 있다. 이는 프로에서도 활용도가 높은 기술이다.하지만 이주영의 장점은 외곽슛 하나로 끝나지 않는다. 3점 라인에서 수비가 바짝 압박하면 돌파로 방향을 바꿀 수 있고, 골밑까지 들어간 뒤에는 미드레인지 슛이나 몸싸움을 동반한 마무리까지 할 수 있다. 슛만 막는다고 해결되는 유형이 아니다.특히 이주영을 높게 평가하는 점 가운데 하나가 부딪힌 상황에서 하는 공격이다. 폭발적인 운동능력으로 수비수를 단번에 따돌리는 유형은 아니지만, 수비와 부딪히는 상황에서도 드리블을 하면서 마지막 슛까지 연결하는 능력이 강점으로 꼽힌다.이 부분은 프로 무대에서 더욱 중요해질 수 있다. KBL에서는 대학보다 신체 조건이 좋은 수비수들이 붙고, 가드에게는 공을 잡는 순간부터 강한 압박이 들어온다. 첫 스텝만으로 수비를 완전히 벗어나기 어려운 상황에서 몸을 이용해 공간을 만들고 끝까지 슛하는 기술이 필요하다. 이주영은 자신의 장점을 활용해 이런 상황에서도 득점 기회를 만들어내는 유형이다.픽앤롤에서도 활용도가 있다. 스크린을 이용해 수비를 떼어낸 뒤 직접 풀업 점퍼를 선택하거나 돌파할 수 있고, 수비가 안쪽으로 좁혀지면 동료에게 패스를 연결하는 선택도 가능하다. 자신이 직접 득점하는 가드이면서 동시에 공격을 이끄는 핸들러 역할까지 잘해낸다.189㎝라는 신장 역시 장점이다. 단순히 큰 가드라는 의미가 아니라 볼을 다루면서 득점까지 할 수 있다는 점에서 가치가 있다. 포인트가드와 슈팅가드의 역할을 모두 소화하는 '듀얼가드'라는 평가가 붙는 이유다.물론 프로에서 해결해야 할 과제도 있다. 첫 스텝과 폭발적인 운동 능력이 돋보이는 유형은 아니기 때문에 자신의 장점인 볼 핸들링과 슈팅, 컨택 이후 마무리를 더욱 정교하게 해야 한다. 대인 수비에 비해 팀 수비에서의 위치 선정과 상황 판단 역시 프로에서 개선해야 할 점으로 평가된다.그러나 신인에게 모든 능력이 완성돼 있을 필요는 없다. 오히려 이미 갖춘 공격 기술이 뚜렷하고, 그 기술을 프로 환경에 맞게 발전시킬 수 있는지가 중요하다. 이주영에게는 3점 풀업이라는 확실한 무기가 있고, 수비가 이를 막기 위해 앞으로 나오면 돌파로 대응할 수 있다. 여기에 미드레인지와 컨택 이후 마무리, 픽앤롤까지 더해진다.고교 시절 아시아 U18 MVP였던 선수는 대학을 거쳐 아시안게임 금메달리스트가 됐다. 그리고 이제 다음 무대는 KBL이다.이번 신인드래프트에서 이주영의 이름이 몇 번째로 불릴지는 아직 결정되지 않았다. 다만 현재 1순위 경쟁 구도에서 빠질 수 없는 선수라는 점은 분명하다. 아시안게임 금메달로 자신의 가치를 더욱 끌어올린 이주영이 프로무대에서도 스타성과 화제성을 동시에 뿌릴 수 있을지 주목된다.