3위 수성 시급한데... 아빌라에 발목 잡힌 LG

SSG랜더스

LG는 SSG 선발 아빌라에게 속수무책으로 당하며 완투승을 헌납하고 말았다3위 자리를 지켜야 하는 LG에게 이번 주중 3연전 상대는 SSG였다. SSG는 이번 시즌 포스트시즌 진출이 무산된 상태고, LG는 SSG에게 올해도 강세를 보였다. 선발 매치업도 톨허스트(LG)와 아빌라(SSG)의 맞대결로 많은 전문가들이 투수전으로 예측을 했었다.그러나 결과는 일방적으로 흘러갔다. LG는 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 1vs7로 완패하고 말았다. 이로 인해 LG는 3연패에 빠지고 말았다. 다행인 점은 같은 날 4위 KIA가 KT에게 패하면서 3~4위의 격차는 그대로 2경기 차이다.마운드는 일찌감치 무너지고 말았다. 선발로 나선 톨허스트가 3이닝 4피안타(2피홈런) 1사사구 1탈삼진 4실점(3자책)으로 고전하며 일찌감치 승기를 SSG에게 내주고 말았다. 뒤이어 올라온 필승조 우강훈도 0.2이닝 2실점(2자책)으로 무너졌다. 다행히 이우찬(1.1이닝 무실점)부터 김영우(1이닝 무실점), 장현식(1이닝 1실점), 이정용(1이닝 무실점)이 비교적 선방하는 투구 내용을 보였다.타선은 SSG 선발 아빌라에게 봉쇄되고 말았다. 8안타 1사사구로 1점에 그쳤다. 심지어 그 1점도 박해민의 솔로포였다. 적시타가 없었다. 득점권에서 LG 타선의 성적도 5타수 무안타로 침묵했다.사실 1회부터 LG는 아빌라로부터 선취점을 뽑아낼 기회가 있었다. 1사 이후 박해민의 몸에 맞는 공과 오스틴의 땅볼로 2사 2루의 득점권 찬스가 주어졌다. 하지만 문보경이 2루 땅볼로 물러나며 득점과 연결되진 못했다.2회와 3회를 삼자범퇴로 당한 LG는 4회 선두타자 박해민의 솔로포로 추격을 시작했다. 스코어는 1vs4. 이어서 1사 이후에 문보경과 오지환의 연속 안타로 1, 2루 기회가 주어졌다. 하지만 송찬의가 내야 뜬공, 문정빈이 삼진으로 물러나면서 추가점 생산에 실패하고 말았다.5회에는 선두타자 박동원이 좌전 안타로 출루에 성공했다. 하지만 신민재의 땅볼과 홍창기의 병살타가 나오면서 추격에는 실패했다.6회를 삼자범퇴로 당한 LG는 7회 2사 이후 문정빈과 박동원의 연속 안타로 1, 2루의 기회가 주어졌다. 여기서 LG는 대타 천성호 카드를 꺼냈다. 하지만 포수 앞 땅볼로 물러나면서 대타 작전을 실패로 돌아갔다.8회에는 1사 이후 박해민과 오스틴의 연속 안타로 1, 3루의 기회가 주어졌다. 하지만 문보경이 병살타를 치면서 득점에는 또 실패하고 말았다. 9회에는 삼자범퇴로 당하면서 경기는 그대로 끝이 났다.LG는 아빌라를 처음 상대한 것이 아니었다. 8월 16일 잠실에서 아빌라에게 7이닝 동안 안타 4개와 볼넷 2개를 얻어냈음에도 무득점으로 침묵하며 승을 헌납하고 말았다. LG 염경엽 감독도 "아빌라의 구위가 너무 좋다. 우리가 잘 막으면서 후반에 어떻게 승부하느냐가 관건일 거 같다"라고 말했다.하지만 이번에는 그때보다 더 심한 결말로 이어졌다. 아빌라는 9이닝을 홀로 던졌고, 1실점(1자책)만 하며 완투승을 기록한 것이다. 다행히 4위 KIA가 져서 3~4위 간의 격차는 유지되었지만, LG로서는 굴욕이나 다름이 없었던 이번 맞대결이었다.한편 30일 선발로 LG는 우완 박시원이 출격한다. 이에 맞서는 SSG는 좌완 김건우가 선발로 나선다.