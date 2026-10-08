'거장' 고레에다 히로카즈는 왜 이 만화를 택했을까

부산국제영화제

스틸컷물론 거기서 끝났다면 <룩백>은 그렇고 그런 작품 가운데 하나가 되고 말았을 테다. 이야기는 잘 알지 못하는 상대에 대한 질시와 열패감의 드라마를 넘어 우정과 이해, 상실의 이야기로 전환한다. 후지노(데구치 나츠키 분)와 쿄모토(마키타 아쥬 분)는 결코 뗄 수 없는 단짝으로 성장한다. 후지노가 학교에 나가고, 쿄모토는 그 사이 후지노의 방을 제 집처럼 지키며 함께 하나의 목표를 향해 정진한다. 후지노가 이야기를 구상하고 캐릭터를 잡으면 쿄모토가 배경을 채우는 식으로 이들의 작업이 이뤄진다. 그저 아마추어 수준을 벗어난 이들의 집념이 마땅한 응답을 받아 중학생으로선 보기 드문 성취에 닿는 과정이 영화의 전반부를 채운다.어쩌면 관계란 인간이 이룰 수 있는 가장 귀한 일일지도 모른다. 개체로 태어난 인간이 나를 넘어 타인에 닿는 일은 그 자체로 기적적인 일이다. 사회적 동물인 인간에게 무리지음은 피할 수 없는 것이라지만, 다른 누구를 동경하고 인정하고 이해하며 사랑하게 되는 일은 결코 통상의 관계맺음으로 설명할 수는 없는 일이다. 다른 이에게 나를 온전히 내보이고, 또한 그를 있는 그대로 받아들이는 일, 그 쉽지 않은 관계맺음을 영화 속 두 소녀가 해낸다.서로가 있어서, 혹은 서로를 위하여 오늘보다 더 나아지는 모습이 감격적인 건 이 관계가 소녀들이 생각하는 것보다도 훨씬 더 귀한 것이란 걸 영화를 보는 우리 모두가 알고 있는 때문이다. 아, 지금 알고 있는 것을 그때도 알았더라면. 이야말로 만고의 지혜가 되는 문장이 아니던가.예술 또한 마찬가지다. 표현과 수용으로써 기능하는 예술은 필연적으로 창작자와 수용자를 전제한다. 백아는 종자기가 죽자 현을 끊었다고 했다. 살리에리에게 모차르트의 죽음은 어떤 의미였을까. 예술로서의 바둑을 두었던 마지막 세대, 저 중국의 구리가 이세돌의 은퇴 소식을 접하고 적은 여덟 자, '送君千里 終須一別(송군천리 종수일별)'은 경쟁자이며 라이벌을 넘어선 두 사람의 우정과 애정을 엿보도록 한다. 서로가 서로를 인정하고 의지하며 자극받고 극복하는 관계, 예술에 있어 이보다 나은 관계맺음이 존재할까 싶다.