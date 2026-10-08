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김성호의 씨네만세 '거장' 고레에다 히로카즈는 왜 이 만화를 택했을까

'거장' 고레에다 히로카즈는 왜 이 만화를 택했을까

[김성호의 씨네만세 1452] 31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 <룩백>

김성호(starsky216)
26.10.08 16:48최종업데이트26.10.08 16:48
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고레에다 히로카즈가 이 시대 일본을 대표하는 거장이란 데 이견을 말 할 이는 없을 것이다. 2013년 <그렇게 아버지가 된다>로 칸영화제 심사위원대상을, 2018년 <어느 가족>으로 황금종려상까지 거머쥔 이래, 만드는 작품마다 칸 경쟁부문에 직행하는 세계적 감독이다.

대단한 명성을 가졌음에도 고레에다 히로카즈의 행보는 다른 거장과 얼마쯤 떨어져 있다. 영화 뿐 아니라 드라마, 다큐멘터리, 뮤직비디오, 심지어는 광고영상에 이르기까지 매체며 형식, 장르에 구애되지 않고 다채로운 활동을 이어간단 게 단연 눈길을 끈다. 극장에서 상영되는 두 시간 안팎의 영화란 매체에 한정해 보아도 고레에다 히로카즈의 행보는 폭넓고 성실하다.

올 여름 개봉한 <상자 속의 양>은 근 미래를 배경으로 한 SF 장르로 진화한 기술, 뒤바뀐 문명 가운데 인간의 자리를 돌아본다. 2024년 작 <괴물>은 어떠했나. 우리가 보았다 여기는 것과 실제가, 우리가 들었다 여기는 것과 진실이, 우리가 안다 여기는 것과 진상이 다를 수 있음을 알리는 진지한 드라마이자 사려 깊은 영화였다.

익숙한 모국을 떠나 한국에서 송강호, 강동원, 배두나, 아이유와 <브로커>를 찍었고, 프랑스에선 까뜨린느 드뇌브, 줄리엣 비노쉬를 기용해 <파비안느에 관한 진실>을 연출했다. 이쯤이면 고레에다 히로카즈가 멈춰 있지 않으려는 창작자란 걸 누구나 이해할 수 있을 테다.

룩백 스틸컷
룩백스틸컷부산국제영화제

누군가의 등을 본다는 것

31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 <룩백>은 후지노(나나세 후리 분)와 쿄모토(오카다 로카 분)의 초등학교 시절로부터 출발한다. 뭐든 잘하는 인싸 소녀 후지노는 학교신문에 실리는 4컷 만화에 재미를 붙이고 있다. 동급생 아이들의 마음을 사로잡는 흥미로운 이야기를 4컷 만화에 담아 뚝딱 지어내는 솜씨가 보통이 아니다. 아이들이 얼마쯤 진심을 담아 후지노에게 프로가 되라고 권하기도 할 정도다. 그 후지노가 처음으로 열등감이랄까, 아직 그에는 이르지 못한 질투며 경쟁심을 느끼게 되는 상대가 바로 쿄모토다.

쿄모토는 어느 모로 보아도 후지노와는 정 반대편에 선 아이다. 학교에서 아이들과 어울리는 게 두려워 등교거부를 하고 있는 것부터가 그렇다. 어느 날 후지노를 교무실로 부른 교사는 쿄모토에게 4컷 만화를 실을 수 있는 기회를 주라고 권한다. 쿄모토가 등교는 하지 않아도 교지에 만화를 그리려는 욕구 만큼은 가지고 있다는 게 이유다. 그렇게 쿄모토의 그림이 후지노와 나란히 실리게 되면서 후지노는 둘 사이의 명백한 격차를 감지한다.

그렇다. 재능도, 노력도 그에 온 힘을 쏟아 붓고 있는 이가 가장 민감하게 느끼는 법이다. 후지노는 쿄모토의 그림에서 제가 갖지 못한 좋은 것을 본다. 그건 재능이었을까, 혹은 노력이었을까. 영원히 따라잡지 못할 재능보다는 언제고 반드시 붙들 수 있을 노력이라 여기는 편이 마음은 더 편할지 모른다. 후지노는 자기가 학교생활을 하는 동안 쿄모토가 그림을 연습해 자신보다 더 잘 그리는 거라고 생각하기로 한다. 그리고 자기도 전력을 다하여 쿄모토에게 맞서고자 한다. 제목인 '룩백', 누군가의 등을 본다는 것의 의미가 그렇게 자리 지워지는 듯도 하다.

룩백 스틸컷
룩백스틸컷부산국제영화제

세계를 홀린 만화, 애니가 실사영화로

물론 거기서 끝났다면 <룩백>은 그렇고 그런 작품 가운데 하나가 되고 말았을 테다. 이야기는 잘 알지 못하는 상대에 대한 질시와 열패감의 드라마를 넘어 우정과 이해, 상실의 이야기로 전환한다. 후지노(데구치 나츠키 분)와 쿄모토(마키타 아쥬 분)는 결코 뗄 수 없는 단짝으로 성장한다. 후지노가 학교에 나가고, 쿄모토는 그 사이 후지노의 방을 제 집처럼 지키며 함께 하나의 목표를 향해 정진한다. 후지노가 이야기를 구상하고 캐릭터를 잡으면 쿄모토가 배경을 채우는 식으로 이들의 작업이 이뤄진다. 그저 아마추어 수준을 벗어난 이들의 집념이 마땅한 응답을 받아 중학생으로선 보기 드문 성취에 닿는 과정이 영화의 전반부를 채운다.

어쩌면 관계란 인간이 이룰 수 있는 가장 귀한 일일지도 모른다. 개체로 태어난 인간이 나를 넘어 타인에 닿는 일은 그 자체로 기적적인 일이다. 사회적 동물인 인간에게 무리지음은 피할 수 없는 것이라지만, 다른 누구를 동경하고 인정하고 이해하며 사랑하게 되는 일은 결코 통상의 관계맺음으로 설명할 수는 없는 일이다. 다른 이에게 나를 온전히 내보이고, 또한 그를 있는 그대로 받아들이는 일, 그 쉽지 않은 관계맺음을 영화 속 두 소녀가 해낸다.

서로가 있어서, 혹은 서로를 위하여 오늘보다 더 나아지는 모습이 감격적인 건 이 관계가 소녀들이 생각하는 것보다도 훨씬 더 귀한 것이란 걸 영화를 보는 우리 모두가 알고 있는 때문이다. 아, 지금 알고 있는 것을 그때도 알았더라면. 이야말로 만고의 지혜가 되는 문장이 아니던가.

예술 또한 마찬가지다. 표현과 수용으로써 기능하는 예술은 필연적으로 창작자와 수용자를 전제한다. 백아는 종자기가 죽자 현을 끊었다고 했다. 살리에리에게 모차르트의 죽음은 어떤 의미였을까. 예술로서의 바둑을 두었던 마지막 세대, 저 중국의 구리가 이세돌의 은퇴 소식을 접하고 적은 여덟 자, '送君千里 終須一別(송군천리 종수일별)'은 경쟁자이며 라이벌을 넘어선 두 사람의 우정과 애정을 엿보도록 한다. 서로가 서로를 인정하고 의지하며 자극받고 극복하는 관계, 예술에 있어 이보다 나은 관계맺음이 존재할까 싶다.

룩백 스틸컷
룩백스틸컷부산국제영화제

의외로 다가온 거장의 행보

그렇다고 오로지 즐거움만이, 찬란한 청춘과 거듭되는 성장만이 담긴 작품은 아니다. 때로 어느 아름다움은 슬픔과 절망, 그리고 어찌할 수 없는 무력감 가운데 깃들어 있기도 한 것이다. <룩백>이 담고 있는 아름다움이 있다면 어쩌면 그와 비슷한 무엇일 테다.

고레에다 히로카즈의 걸음이 <룩백>으로 이어진 건 많은 이에게 의외의 행보로 여겨졌으리라. 그럴 수 밖에 없는 것이 이미 만화와 애니메이션으로 큰 성공을 거둔 원작을 실사화하기로 했다는 게 거장에게선 좀처럼 찾기 힘든 선택인 때문이다.

기본적인 서사와 배경, 캐릭터는 물론이고, 프레임 구성까지 접점이 있는 만화, 아예 영화의 일종이라 해도 좋은 애니까지가 모두 완성된 상황에서 단순한 실사화를 넘어 창작이라 부를 여지가 얼마나 남아 있을까를 의심하게 되는 건 자연스런 일일 테다. 무엇보다 고레에다 히로카즈는 세계적 영화제에서 수차례 각본상을 수상한 탁월한 각본가이자 콘텐츠를 새로 창작하는 역량 또한 검증된 편인데, 스스로의 재능을 묶어두고 감행하려는 도전의 지점이 무엇인지를 이해하기 어려운 것이다.

<룩백>은 현시점 일본에서 가장 핫한 만화가라 해도 좋은 후지모토 타츠키의 작품이다. 역시 세계적 성공을 거둔 <체인소 맨>의 원작자인 그의 작품세계가 결코 장르물에 한정되지 않는단 걸 보여주는 매력적인 만화다. 초등학교 학생부터 성인이 될 때까지 두 여성의 성장과 우정을 순도 높은 정서의 드라마로 녹여낸 청춘물로, 후지모토 타츠키의 작품 가운데서도 단연 높은 평가를 받는다.

만화에 그치지 않고 극장판 1시간이 좀 되지 않는 중편 애니로까지 제작된 건 이 작품이 가진 시장성과 높은 평가를 방증하는 사건이었다. 오시야마 키요타카의 연출은 원작의 매력을 그대로 이어받았다 해도 좋을 만큼 빼어나서 또한 명작으로 기록됐다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

실패보다는 도전에 주목하라

실사화까지 발 빠르게 이어진 건 애니의 공이었을까. 감독이 무려 고레에다 히로카즈로 결정됐단 소식은 놀랍기까지 했다. <룩백>이 베니스국제영화제 경쟁부문에 당당히 진입한 데는 고레에다 히로카즈의 존재가 결정적이다. 따져보자면 이는 일본의 콘텐츠산업 역량이 얼마만큼 대단한가를 그대로 보여주는 대목이기도 하다.

한국에서 제작돼 전 세계를 강타한 <핑크퐁> 극장판이 봉준호를 감독 삼아 칸영화제 경쟁부문에 진출해 황금종려상을 놓고 경쟁하는 광경을 떠올려보라. 보다 현실적으로는 지난해 애니로 제작돼 50만 관객을 달성한 이우혁의 판타지 소설 <퇴마록>이 다시 한 번 실사영화로 만들어지는데, 감독이 박찬욱인 경우다. 보통이라면 그저 내수시장에 더해 호응이 있는 몇 나라 정도를 겨냥한 실사화작업이었을 것이 일약 세계가 주목하는 작품 취급을 받는다.

검증된 원작도 중요하겠으나 화룡점정을 하는 것은 감독이 쌓아온 그간의 성취다. 일본은 그럴 수 있는 작가를 몇 갖추고 있고, 고레에다 히로카즈는 기꺼이 그와 같은 작업에 동참했다. 그 결과가 무엇인가. 작품 내적으로 보자면 고레에다 히로카즈가 <룩백>을 통해 이룬 성취는 거의 없는 듯도 하다. 도전이랄 게 과연 존재했는지 또한 의심이 간다.

이미 <룩백>은 그 캐릭터와 구성에 있어 다른 창작자에게, 그것도 고레에다 히로카즈 같은 거장에게 필요한 여지를 주고 있지 않은 완성된 작품이었던 때문일 수도 있겠다. 그리하여 누구는 게으르다 할 수도 있겠고, 다른 누구는 실사화 이상의 가치가 없다고 말할 수도 있을 테다. 그러나 작품 바깥으로 눈을 돌려보면 어떨까.

만화와 애니, 그리고 실사영화까지 일본이 구축해온 역량이 미디어믹스로 낼 수 있는 시너지를 극대화하는 광경이 눈앞에서 펼쳐진다. 그렇게 차츰 일본 콘텐츠 특유의 정서가 해외 평단에 익숙해져간다. 누적된다면 훗날 무시할 수 없는 힘으로 작용할 게 분명하다. 고레에다 히로카즈와 <룩백>의 만남을 도전이라 이해할 수 있다면, 그 결정적 순간은 작품 바깥에 존재하는 것이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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