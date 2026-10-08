'거장' 고레에다 히로카즈는 왜 이 만화를 택했을까

고레에다 히로카즈가 이 시대 일본을 대표하는 거장이란 데 이견을 말 할 이는 없을 것이다. 2013년 <그렇게 아버지가 된다>로 칸영화제 심사위원대상을, 2018년 <어느 가족>으로 황금종려상까지 거머쥔 이래, 만드는 작품마다 칸 경쟁부문에 직행하는 세계적 감독이다.
대단한 명성을 가졌음에도 고레에다 히로카즈의 행보는 다른 거장과 얼마쯤 떨어져 있다. 영화 뿐 아니라 드라마, 다큐멘터리, 뮤직비디오, 심지어는 광고영상에 이르기까지 매체며 형식, 장르에 구애되지 않고 다채로운 활동을 이어간단 게 단연 눈길을 끈다. 극장에서 상영되는 두 시간 안팎의 영화란 매체에 한정해 보아도 고레에다 히로카즈의 행보는 폭넓고 성실하다.
올 여름 개봉한 <상자 속의 양>은 근 미래를 배경으로 한 SF 장르로 진화한 기술, 뒤바뀐 문명 가운데 인간의 자리를 돌아본다. 2024년 작 <괴물>은 어떠했나. 우리가 보았다 여기는 것과 실제가, 우리가 들었다 여기는 것과 진실이, 우리가 안다 여기는 것과 진상이 다를 수 있음을 알리는 진지한 드라마이자 사려 깊은 영화였다.
익숙한 모국을 떠나 한국에서 송강호, 강동원, 배두나, 아이유와 <브로커>를 찍었고, 프랑스에선 까뜨린느 드뇌브, 줄리엣 비노쉬를 기용해 <파비안느에 관한 진실>을 연출했다. 이쯤이면 고레에다 히로카즈가 멈춰 있지 않으려는 창작자란 걸 누구나 이해할 수 있을 테다.