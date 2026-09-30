한국 여자축구, 동메달 결정전으로... 중국 만난다

연합뉴스

29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 한국 지소연(10번) 등 선수들이 어두운 표정을 짓고 있다.예상했던 대로 개최국 일본의 전반 공세가 거셌다. 일본 주장 나루미야 유이가 38분에 왼쪽 측면 크로스를 받아 밀어 넣기를 시도하기 직전 한국 골키퍼 김민정이 아슬아슬하게 막아냈다. 전반 종료 직전에도 카미야 치나가 왼쪽 끝줄 앞 얼리 크로스를 받아 왼발 발리슛을 날렸는데 한국 골문 왼쪽 기둥을 때리고 나가는 아찔한 순간도 있었다.우리 선수들에게도 좋은 기회가 찾아왔다. 골잡이 최유리가 32분에 먼저 일본 수비수 이토 주리의 실수를 틈타 상대 골키퍼 오바 슈와 1대1로 맞서는 절호의 기회를 잡았지만, 너무 급하게 슛을 시도한 나머지 골문 위로 날아가고 말았다.후반에 접어들면서 신상우 감독은 왼쪽 날개 현슬기 대신 공격수 손화연을 들여보내며 더 공격적인 주문을 넣었다. 52분에 미드필더 정민영의 과감한 오른발 중거리 슛이 날아가 일본 골문을 직접 위협하기도 했지만, 홈 팀 골키퍼 오바 슈가 몸을 날려 그 공을 크로스바 위로 걷어냈다.그리고 곧바로 일본의 첫 골이 나왔다. 미드필더 우에노 마미의 정면 로빙 크로스를 받은 골잡이 카미야 치나가 53분 5초에 정확한 헤더슛을 꽂아 넣은 것이다. 이 순간 우리 센터백들은 카미야 치나를 따라붙지 못했다.일본의 카미야 치나는 62분 10초에 날카로운 왼발 중거리 슛으로 추가 골까지 넣었다. 우리 미드필더들이 일본의 후반 압박 강도를 이겨내지 못한 순간이 끝내 아쉬움으로 남았다. 우리 선수들은 후반 교체 멤버 손화연이 왼쪽 측면에서 공간을 만들기 위해 부지런히 움직였지만, 이번 대회 무실점 행진을 거듭하고 있는 일본의 수비벽을 끝내 허물지 못했다.개최국 일본은 유럽 클럽팀에서 활약하고 있는 선수들을 불러오지 않고도 결승에 올라 북한과 또 만나게 됐다.(9월 29일 화요일 오후 7시 30분, 시즈오카 스타디움 에코파)[골, 도움 기록 : 카미야 치나(53분 5초,도움-우에노 마미), 카미야 치나(62분 10초)]선수들(4-2-3-1 감독 : 신상우)FW : 최유리AMF : 현슬기(46분↔손화연), 지소연, 윤수정(64분↔정다빈)DMF : 정민영, 김민지DF : 장슬기, 노진영, 고유진, 김혜리(64분↔한다인)GK : 김민정동메달 결정전 ☆(10월 2일 금요일 오후 3시, 시즈오카 에코파 스타디움)금메달 결정전 ☆(10월 2일 금요일 오후 7시 30분, 시즈오카 에코파 스타디움)