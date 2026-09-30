사이트 전체보기
김민영, 한국 쿠라시 새 역사…아시안게임 첫 금메달

김민영, 한국 쿠라시 새 역사…아시안게임 첫 금메달

두 차례 10-0 뒤 준결승 1-0 접전…결승서 5-0 완승

김종수(oetet)
26.09.30 09:08최종업데이트26.09.30 09:08
구글 검색 선호 출처로 추가
김민영은 대한민국 최초의 '쿠라시' 금메달리스트가 됐다.
김민영은 대한민국 최초의 '쿠라시' 금메달리스트가 됐다.대한체육회

김민영(21·한국체대)이 한국 쿠라시의 아시안게임 역사를 새로 썼다.

김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 결승에서 대만의 스류리링을 5-0으로 꺾고 정상에 올랐다. 한국 쿠라시가 아시안게임에서 처음 금메달을 따낸 순간이었다.

쿠라시는 우즈베키스탄의 전통 무예에서 발전한 격투 종목이다. 유도와 비슷한 외형을 갖고 있지만 경기 방식에는 뚜렷한 차이가 있다. 상대를 바닥으로 넘긴 뒤 누르거나 조르고 꺾는 그라운드 기술은 허용되지 않는다. 선 자세에서 상대의 균형을 무너뜨려 메치는 과정에서 승부가 갈린다. '서서 하는 유도'라고도 불리는 이유다.

아시안게임에서는 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 한국은 첫 대회에서 메달을 얻지 못했지만 항저우 대회에서 권재덕과 정준용이 각각 남자 66㎏ 이하급과 90㎏ 초과급에서 동메달을 따내며 처음 시상대에 올랐다. 이후 김민규가 남자 90㎏급 은메달을 추가하며 한국 쿠라시의 국제 경쟁력을 넓혀갔다.

여자 선수들의 성과도 이번 대회에서 처음 본격적으로 이어졌다. 전날 여자 78㎏급에서 모수민(한국체대)이 은메달을 따내 한국 여자 쿠라시 선수 최초의 아시안게임 입상 기록을 세웠고, 하루 뒤 김민영이 금메달을 추가했다. 한국 쿠라시가 남녀를 통틀어 새로운 단계로 올라서는 흐름이 이번 대회에서 나타난 셈이다.

87㎏ 초과급 김민영은 압도적인 경기력으로 경쟁자들을 제압했다.
87㎏ 초과급 김민영은 압도적인 경기력으로 경쟁자들을 제압했다.대한체육회

두 차례 10-0 뒤 1-0 접전…마지막은 5-0 완승

김민영의 금메달 여정은 초반부터 강했다. 16강에서 베트남의 쩐 티 타인 투이를 10-0으로 제압한 데 이어 8강에서도 카자흐스탄의 알비나 바키예바를 10-0으로 꺾었다. 두 경기 모두 일찌감치 큰 점수 차를 만들며 상대에게 추격할 기회를 주지 않았다.

하지만 준결승에서는 경기 양상이 달라졌다. 카자흐스탄의 아라일림 셰게노바를 상대로 1-0의 팽팽한 승부를 펼쳤다. 앞선 두 경기처럼 점수가 빠르게 벌어지지 않았지만, 김민영은 한 점의 우위를 끝까지 지켜 결승행 티켓을 거머쥐었다.

쿠라시는 바닥에서 상대를 제압하는 기술이 제한되기 때문에 순간적인 중심 이동과 메치기 기술의 완성도가 중요하다. 상대의 도복을 잡은 뒤 자신의 몸 중심을 낮추고 상대의 균형을 무너뜨리는 과정에서 짧은 순간 승부가 갈릴 수 있다. 유도에 익숙한 팬이라면 비슷하게 보이는 장면에서도 점수를 얻는 방식과 경기의 흐름이 다르다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다.

김민영은 결승에서 스류리링을 상대로 다시 5-0의 안정적인 경기를 펼쳤다. 준결승에서 한 점 차 승부를 경험한 뒤 마지막 경기에서는 상대에게 흐름을 내주지 않고 금메달을 확정했다.

이번 금메달은 김민영 개인의 성과를 넘어 한국 쿠라시가 걸어온 과정을 보여주는 결과이기도 하다. 2018년 처음 아시안게임 무대에 등장한 뒤 항저우에서 첫 메달을 수확했고, 이번 대회에서는 여자 선수들의 첫 입상에 이어 한국 선수 최초의 금메달까지 나왔다.

낯선 종목이라는 이유로 주목받지 못했던 쿠라시에서 한국 선수들이 차례로 시상대에 오르기 시작했고, 김민영은 그 흐름의 가장 높은 곳에 섰다. 한국 쿠라시의 아시안게임 첫 금메달이라는 기록은 이제 김민영의 이름과 함께 남게 됐다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
87㎏초과급 쿠라시 김민영 한국최초금메달

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 정수진, 100g에 막힌 아시안게임… 매트에도 못 올랐다