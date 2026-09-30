김민영, 한국 쿠라시 새 역사…아시안게임 첫 금메달

대한체육회

87㎏ 초과급 김민영은 압도적인 경기력으로 경쟁자들을 제압했다.김민영의 금메달 여정은 초반부터 강했다. 16강에서 베트남의 쩐 티 타인 투이를 10-0으로 제압한 데 이어 8강에서도 카자흐스탄의 알비나 바키예바를 10-0으로 꺾었다. 두 경기 모두 일찌감치 큰 점수 차를 만들며 상대에게 추격할 기회를 주지 않았다.하지만 준결승에서는 경기 양상이 달라졌다. 카자흐스탄의 아라일림 셰게노바를 상대로 1-0의 팽팽한 승부를 펼쳤다. 앞선 두 경기처럼 점수가 빠르게 벌어지지 않았지만, 김민영은 한 점의 우위를 끝까지 지켜 결승행 티켓을 거머쥐었다.쿠라시는 바닥에서 상대를 제압하는 기술이 제한되기 때문에 순간적인 중심 이동과 메치기 기술의 완성도가 중요하다. 상대의 도복을 잡은 뒤 자신의 몸 중심을 낮추고 상대의 균형을 무너뜨리는 과정에서 짧은 순간 승부가 갈릴 수 있다. 유도에 익숙한 팬이라면 비슷하게 보이는 장면에서도 점수를 얻는 방식과 경기의 흐름이 다르다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다.김민영은 결승에서 스류리링을 상대로 다시 5-0의 안정적인 경기를 펼쳤다. 준결승에서 한 점 차 승부를 경험한 뒤 마지막 경기에서는 상대에게 흐름을 내주지 않고 금메달을 확정했다.이번 금메달은 김민영 개인의 성과를 넘어 한국 쿠라시가 걸어온 과정을 보여주는 결과이기도 하다. 2018년 처음 아시안게임 무대에 등장한 뒤 항저우에서 첫 메달을 수확했고, 이번 대회에서는 여자 선수들의 첫 입상에 이어 한국 선수 최초의 금메달까지 나왔다.낯선 종목이라는 이유로 주목받지 못했던 쿠라시에서 한국 선수들이 차례로 시상대에 오르기 시작했고, 김민영은 그 흐름의 가장 높은 곳에 섰다. 한국 쿠라시의 아시안게임 첫 금메달이라는 기록은 이제 김민영의 이름과 함께 남게 됐다.