칠순 바라보는 마돈나, 다시 찾은 전성기

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마돈나와 찰리 xcxc의 합작곡 '댄세테리아 애프터아워스(Danceteria Afterhours)'워너뮤직코리아
한국 나이로 69세. 데뷔 44년. '팝의 여왕' 마돈나의 시대는 지금도 현재진행형이다.
마돈나가 지난 9월 24일, 영국의 팝스타 찰리 xcx와 함께 부른 신곡 '댄세테리아 애프터아워스(Danceteria Afterhours)'를 발표했다. 이 곡은 지난 7월 발표 후 대중과 평단의 찬사를 받았던 마돈나의 신보 <컨페션즈 투(CONFESSIONS II])의 수록곡 '댄세테리아'를 재해석한 트랙이다. 댄세테리아는 1980년 5월부터 1986년까지 뉴욕 맨해튼 일대에서 운영되었던 전설적인 나이트 클럽이다. 다양한 인종과 성소수자, 당대의 예술가들이 모였던 문화 공간으로, 데뷔 전 댄서를 꿈꾸던 시절의 마돈나가 여러차례 방문했던 곳이기도 하다.
마돈나의 음악적 동반자인 스튜어트 프라이스가 프로듀싱에 참여한 가운데, 마돈나의 문화적 뿌리라 할 수 있는 80년대 뉴욕 언더그라운드 클럽, 그리고 그곳에서 만난 사람들의 이름을 열거하는 가사가 그 위에 얹혀졌다. 리믹스 버전에 참여한 찰리 xcx 역시 창작 집단인 '피씨 뮤직'을 비롯해 '에이지 쿡(AG Cook)', 고(故) 소피(SOPHIE) 등 동료들의 이름을 직접 열거하고, 온라인 공간과 런던 클럽을 오가던 자신의 과거를 짚어 보았다. 각각 20세기와 21세기의 댄스 팝을 대표하는 여성 뮤지션의 출발점이 새겨져 있는 곡인 셈이다.
한편 마돈나는 지난 9월 28일 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)' 무대에 올랐다. 코첼라 페스티벌에 이어 다시 한번 사브리나 카펜터와 함께 '브링 유어 러브(Bring Your Love)'를 불렀고, 찰리 xcx와 함께 '댄세테리아 애프터아워스'의 첫 라이브를 선보였다. 마돈나가 "여기 있는 모든 사람은 예술작품이야"라는 노래 가사를 부르는 동안, 무대는 80년대 뉴욕의 댄세테리아 클럽의 한 순간으로 변신했다.