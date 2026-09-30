칠순 바라보는 마돈나, 다시 찾은 전성기

▲마돈나 워너뮤직코리아

마돈나가 VMA 시상식 무대에 오른 것은 2003년 브리트니 스피어스, 크리스티나 아길레라와 함께 선보인 무대 이후 23년 만이다. 그때와 마찬가지로 다시 한번 각 세대를 대표하는 댄스팝 디바들과 호흡을 맞췄다. '롤링스톤'의 음악 평론가 롭 셰필드는 이 공연을 두고 '이 시상식 역사상 가장 아름다운 공연 중 하나'라는 극찬을 보냈다.



한편 마돈나는 이날 시상식에서 총 13개 부문에 올라 대상에 해당하는 '올해의 아티스트', '베스트 콜라보레이션(브링 유어 러브)', '베스트 앨범(컨페션즈 투)' 등 총 7개 부문을 받았다. 올해의 아티스트 상을 받은 마돈나는 직접 단상에 올라 "당시 태어나지 않았던 분들이 이곳에 많이 있겠지만, 나는 초대 VMA에서 공연을 했다"며 과거를 회상했다. 1984년 첫 VMA에서 마돈나가 '라이크 어 버진(Like a Virgin)'를 선보였던 것은 팝 역사에 남을 퍼포먼스로 손꼽힌다.



마돈나는 마이클 잭슨과 더불어 80년대 MTV 시대를 지배한 주인공이다. 대중음악을 '듣는 것'에서 뮤직비디오 중심의 '보는 것'으로 바꾼 채널 MTV와도 그 걸음을 맞춰 왔다. 첫 VMA 이후 1989년 '익스프레스 유어셀프(Express Yourself)', 1990년 '보그(Vogue)', 1998년 레니 크라비츠와 협연한 '레이 오브 라이트(Ray of Light)' 등 이 시상식에서 인상적인 무대를 여러 차례 선보였다.



23년 만에 다시 무대에 오른 마돈나는 신곡을 부르고, "춤은 모두를 하나로 묶어준다. 춤추는 곳에서는 모두가 평등하다"(베스트 댄스상 수상소감 중)라고 말했다. 한국 나이로 칠순을 바라보는 지금, 여전히 마돈나의 댄스 플로어는 계속되고 있다.





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