'가능한 사랑' 철이는 왜 관리인 아저씨를 따랐을까?

넷플릭스

"넌 저 사람들하고 달라. 지금 그들과 같은 사람인 척 메소드 연기를 하고 있을 뿐이야."

"아냐, 난 저 사람들을 사랑하려는 거야. 난 다큐멘터리 감독이니까."

부유한 다큐감독 예지는 해고 노동자 이야기를 카메라에 담는다개인적인 이야기부터 먼저 하자면, 영화 <가능한 사랑>을 보는 내내 다큐멘터리 감독 예지가 해고 노동자 호석과 그의 아내 미옥을 촬영하는 모습이 묘하게 나의 현실과 겹쳐 보였다.부부가 오랫동안 묻어두었던 상처와 고통의 기억을 조심스럽게 꺼내놓을 때마다 예지는 유난히 반짝이는 눈빛으로 그들을 바라보고, 카메라의 녹화 상태를 확인한다. 타인의 고통을 마주한 순간에도 그것을 어떻게 화면에 담을지, 어디에서 '좋은 그림'과 '결정적인 컷'을 만들어낼지를 본능적으로 계산하는 모습에서 부끄럽지만 휴먼 다큐멘터리를 만드는 현장에서 방송작가로 일하는 나와 동료 PD의 모습이 보였기 때문이다.영화는 세 겹의 이야기를 포개놓는다. 대기업 정리해고 노동자들의 복직 투쟁이 서사의 뼈대를 이루고, 투쟁과 수감 생활을 거치며 피폐해진 호석의 삶과 부부의 과거가 그 위에 두터운 살을 붙인다. 그리고 그들을 촬영하는 다큐멘터리 감독 예지와 상우 부부의 삶이 또 하나의 층위를 이룬다. 서로 다른 두 부부 사이에 흐르는 미묘한 계급적 거리감은 이야기 전체를 관통하는 보이지 않는 핏줄이다. 그 모든 이야기를 감싸는 것은 '남의 것을 탐하지 말라'는 주제이다.영화 <가능한 사랑>은 키에슬롭스키의 '십계명 연작'을 잇는 프로젝트의 한 작품으로 기획되었다고 한다. 이창동 감독에게 주어진 주제는 '남의 것을 탐하지 말라'였다. 문제는 이 계명이 영화 속 네 인물에게 어떻게 적용되는가이다. 솔직히 말하자면, 개인적으로는 그 구현 방식이 완전히 설득력 있게 다가오지는 않았다.외제차를 타고 수백만 원짜리 옷과 가방을 걸친 예지는 해고 노동자의 고통스러운 사연을 카메라에 담는다. 타인의 고통조차 자신의 창작을 위한 재료로 탐하는 그녀의 모습은 이야기를 업으로 삼는 사람이라면 충분히 공감할 수 있을 것이다. 이 욕망은 거의 창작자의 본능에 가깝기 때문이다.그런데 예지는 노동자의 삶에 깊은 관심을 가진 인물이 아니다. 그녀는 단지 영화와 이야기를 좋아했기 때문에 감독이 되고 싶었던 사람이다. 오히려 노동의 가치와 그 이면을 바라보는 시선은 그녀의 남편 상우에게 더 선명하다.카타르의 화려한 마천루를 바라보며 그 건물을 세우기 위해 보이지 않는 곳에서 피땀, 눈물을 흘렸을 노동자들을 떠올리는 사람. 전용 해변과 숲을 품은 별장을 상속 받았고 스스로도 엄청난 부를 축적했지만 노동의 숭고함을 머리로는 이해하는 사람. 말하자면, '강남좌파'의 전형 같은 인물이다.예지는 출연자와의 경계를 허물겠다며 일부러 거친 비속어까지 섞어 쓰면서 미옥을 살갑게 대한다. 그 친밀감의 껍질 속 내면을 들여다보며 남편 상우는 말한다.그 말에 아프게 찔린 예지는 자신 없는 목소리로 항변한다.이창동 감독은 이 영화를 통해 '노동의 가치가 사라져 가는 시대에 관해 이야기하는 동시에 타인의 고통을 창작의 재료로 사용하는 창작자의 일에 관해 말하고 싶었다'고 한다. 구체적으로는, 남의 고통을 창작의 소재로서 탐하거나 착취하지 않고 진실로 사랑하려는 마음, 그것이 과연 가능한가라는 질문을 하고 싶었다는 것이다. 그래서 영화의 제목 '가능한 사랑'은 그 자체로 반어이자 물음표이다.