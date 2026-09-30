"목표는 계속 내 기록 깨는 것"... 300kg 든 박혜정의 포부

박장식

29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 박혜정이 용상 경기에 나서고 있다.리원원이 170kg을 성공시키자 이에 맞서 박혜정도 173kg 도전에 나섰다. 하지만 아쉽게도 박혜정은 바벨을 들어올리지 못하며 아쉬움을 남겼다. 합계 300kg. 인상과 합계 기록에서 대한민국의 신기록을 경신한 순간이었다.합계 310kg을 성공시키며 대회 신기록을 새로이 작성, 마지막 시기를 들어 올리지 않고도 아시안 게임 챔피언이 되었던 리원원. 하지만 박혜정은 이번 대회 리원원과의 차이를 10kg가량으로 좁혀내며 2년 뒤 LA에서의 호각세를 다짐할 수 있게 되었다.아울러 같은 날 진행된 남자 최중량급, 110kg이상급 경기에서는 세계신기록이 새로 작성되었다. 이라크의 알리 아마르 유수르 루바이아위가 인상에서 219kg을 성공해 세계 기록을 새로이 만들어낸 것. 하지만 금메달은 이란의 몫이었다. 용상에서 260kg을 들어 올린 대회 신기록을 쓴 이란의 알리 다우디가 합계 466kg으로 역전에 성공한 것. 대한민국의 송영환은 4위를 기록했다.박혜정은 "항저우 때보다 더 기쁜 메달이다. 한국에서 열심히 준비하고 왔기에 뿌듯하다. 내가 조금 더 열심히 하면 올림픽 금메달도 볼 수 있으리라고 생각하고 있다"면서, "인상에서 더욱 좋은 기록을 내고 싶다는 생각을 많이 했는데, 오늘 2k을 늘릴 수 있어서 기쁘게 생각하고 있다"고 메달 획득 소감을 전했다."오늘 컨디션 좋으려고 많이 노력했던 것 같다. 일찍 자고, 밥도 잘 챙겨먹었다"고 말한 박혜정. 하지만 박혜정은 "다만 여기 와서 4kg 정도 몸무게가 빠져서 용상에서 어려움이 있었다. 크루즈 밥이 맛이 없었기 때문이었다. 여기가 일본이라서 맛있는 것이 있을 줄 알고 한국에서 음식을 많이 가져오지 않았는데, 그런 부분에서 어려움이 있었다"고 '크루즈 선수촌 식당'의 아쉬움을 전했다.개인, 나아가 한국신기록을 새로 경신한 비결은 무엇일까. 박혜정은 "한국에서 훈련 때 300kg에 가깝게 들 수 있도록 훈련했다. 계속 무게도 올려보고, 떨어뜨리더라도 다시 시도하는 식으로 했던 것 같다"면서, "내가 자신 있게 하는 종목이 용상이라 인상 훈련을 더욱 많이 했었다. 야간 훈련 때도 상체 힘을 키우려 했다"고 돌아봤다.라이벌이자 친구인 리원원과 이날도 선의의 경쟁을 펼친 박혜정. 박혜정은 "항상 시합 전에 함께 힘내자고 한다. 오늘 시합에 앞서 핀 트레이드도 했다. 시합이 끝난 뒤에도 나에게 축하한다고 해줘서, '니 헌 콰이'(你很可愛, 당신이 정말 귀엽다는 뜻 - 기자 말)라고 이야기했다"며, "나에게는 라이벌이자 또다른 목표인 친구"라며 웃었다.경기 이후에 축하한다는 말 이외에도 다른 말도 주고받았다고. 박혜정은 "리원원이 자기는 세계선수권에 뛰지 않으니까 열심히 해보라고 하더라. 올림픽 예선 대회 때는 나오겠다고 했다"면서, "사실 리원원이 아시안 게임에 나온다는 소식 듣고 '쟤 왜 나와요?'라고 얘기했던 기억이 있지만, 올림픽 때는 리원원과 무게 차이 없이 경기할 수 있도록 노력하고 싶다"며 말했다.박혜정의 다음 목표는 전국체육대회와 세계선수권 준비다. 박혜정은 "매운 음식을 잘 먹지는 못하는데, 일본에 있으니 먹고 싶다"며 한국에서 먹고 싶은 첫 번째 음식으로 매운 떡볶이를 꼽았다. 그러며 "이번에 아시안 게임 준비로 어머니를 찾아뵙지 못했다. 대회 준비를 해야 하지만, 시간 나면 꼭 찾아뵐 예정"이라고 했다.앞으로의 신기록 목표는 있을까. "방금 신기록을 깼는데..."라며 잠시 고민하던 박혜정은 "계속 내 기록을 깨는 것이 목표다. 인상 부분에서는 잘 나왔으니까, 용상에서 조금 더 열심히 해서 300kg 이상을 들어 올리고 싶다"라고 말했다.