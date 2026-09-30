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이랴세 나고야! "목표는 계속 내 기록 깨는 것"... 300kg 든 박혜정의 포부

"목표는 계속 내 기록 깨는 것"... 300kg 든 박혜정의 포부

박혜정, 아시안게임서 인상·합계 한국신기록 경신... "리원원과 원 없이 맞붙었다"

박장식(trainholic)
26.09.30 17:36최종업데이트26.09.30 17:36
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 은메달을 차지한 박혜정.
29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 은메달을 차지한 박혜정.박장식

한국 역도의 간판 박혜정이 이번 아시안 게임 유일한 대한민국 역도 선수단의 메달을 만들었다. 한국 여자 역도 사상 처음으로 300kg을 들어올린 박혜정은 멀게만 느껴졌던 중국의 맞수, 리원원과의 거리도 10kg으로 줄였다.

29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 인상 133kg, 용상 167kg을 들어 올려 합계 300kg을 기록, 한국신기록을 경신하는 은메달을 땄다. 과거 자신이 세웠던 한국신기록을 인상과 합계에서 다시금 갈아치운 박혜정은 LA 금메달까지의 거리도 좁혔다.

단 하나 아쉬웠던 것은 음식이었다. 박혜정은 최근 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기의 유튜브에 출연해서도 크루즈 선수촌 내 식당 음식이 입에 맞지 않았던 상황을 넌지시 전했던 바 있다. 박혜정은 "여기 와서 4kg 정도 몸무게가 빠져서 용상이 쉽지 않았다"라면서, "그래도 인상 기록을 2kg이나 늘려 기쁘게 생각하고 있다"고 전했다.

자신의 과거를 넘어... 한국신기록 새로 썼다

지난 2023 항저우 아시안 게임에서 금메달을 따냈던 박혜정의 기존 최고 기록은 2년 전 2024 파리 올림픽에서 기록했던 인상 131kg과 용상 168kg, 그리고 합계 299kg. 박혜정은 이번 아시안 게임 리원원의 출전 소식에 난감함을 드러내기도 했지만, 그럼에도 LA 올림픽 맞수로 기대되는 리원원과의 경쟁을 피하지 않겠다는 각오를 전했다.

그렇게 나고야에서의 도전에 나선 박혜정. 박혜정은 바닥의 바벨을 한 번에 머리 위로 들어 올리는 인상 종목 도전에 나섰다. 다른 도전자 대다수가 모두 세 차례의 시기를 마친 직후 등장해 첫 번째 시기 128kg을 가볍게 성공한 박혜정은 이어 130kg의 바벨도 번쩍 들어올렸다.

리원원도 만만치 않았다. 첫 번째 인상 시기에서 132kg를 성공해낸 것. 박혜정도 마지막 시기 133kg를 들어 올리며 개인신기록과 한국신기록을 함께 경신했지만, 리원원은 이어 136kg과 140kg까지 성공해 7kg 차이로 인상 경기를 마쳤다.

바벨을 어깨까지 한 번 끌어올린 뒤, 무릎을 굽혔다 펴며 들어 올리는 용상 시기에서도 박혜정과 리원원의 수싸움이 이어졌다. 첫 번째 시기 163kg를 들어올린 박혜정에 이어 리원원이 166kg을 성공했고, 박혜정이 다시 167kg을 성공하며 용상에서의 도전을 이어갔다.

29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 박혜정이 용상 경기에 나서고 있다.
29일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관 후키아케 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 역도 86kg 이상급 경기에서 박혜정이 용상 경기에 나서고 있다.박장식

리원원이 170kg을 성공시키자 이에 맞서 박혜정도 173kg 도전에 나섰다. 하지만 아쉽게도 박혜정은 바벨을 들어올리지 못하며 아쉬움을 남겼다. 합계 300kg. 인상과 합계 기록에서 대한민국의 신기록을 경신한 순간이었다.

합계 310kg을 성공시키며 대회 신기록을 새로이 작성, 마지막 시기를 들어 올리지 않고도 아시안 게임 챔피언이 되었던 리원원. 하지만 박혜정은 이번 대회 리원원과의 차이를 10kg가량으로 좁혀내며 2년 뒤 LA에서의 호각세를 다짐할 수 있게 되었다.

아울러 같은 날 진행된 남자 최중량급, 110kg이상급 경기에서는 세계신기록이 새로 작성되었다. 이라크의 알리 아마르 유수르 루바이아위가 인상에서 219kg을 성공해 세계 기록을 새로이 만들어낸 것. 하지만 금메달은 이란의 몫이었다. 용상에서 260kg을 들어 올린 대회 신기록을 쓴 이란의 알리 다우디가 합계 466kg으로 역전에 성공한 것. 대한민국의 송영환은 4위를 기록했다.

"크루즈 선수촌 밥 맞지 않아 어려움.... 리원원에게 귀엽다고 했다"

박혜정은 "항저우 때보다 더 기쁜 메달이다. 한국에서 열심히 준비하고 왔기에 뿌듯하다. 내가 조금 더 열심히 하면 올림픽 금메달도 볼 수 있으리라고 생각하고 있다"면서, "인상에서 더욱 좋은 기록을 내고 싶다는 생각을 많이 했는데, 오늘 2k을 늘릴 수 있어서 기쁘게 생각하고 있다"고 메달 획득 소감을 전했다.

"오늘 컨디션 좋으려고 많이 노력했던 것 같다. 일찍 자고, 밥도 잘 챙겨먹었다"고 말한 박혜정. 하지만 박혜정은 "다만 여기 와서 4kg 정도 몸무게가 빠져서 용상에서 어려움이 있었다. 크루즈 밥이 맛이 없었기 때문이었다. 여기가 일본이라서 맛있는 것이 있을 줄 알고 한국에서 음식을 많이 가져오지 않았는데, 그런 부분에서 어려움이 있었다"고 '크루즈 선수촌 식당'의 아쉬움을 전했다.

개인, 나아가 한국신기록을 새로 경신한 비결은 무엇일까. 박혜정은 "한국에서 훈련 때 300kg에 가깝게 들 수 있도록 훈련했다. 계속 무게도 올려보고, 떨어뜨리더라도 다시 시도하는 식으로 했던 것 같다"면서, "내가 자신 있게 하는 종목이 용상이라 인상 훈련을 더욱 많이 했었다. 야간 훈련 때도 상체 힘을 키우려 했다"고 돌아봤다.

라이벌이자 친구인 리원원과 이날도 선의의 경쟁을 펼친 박혜정. 박혜정은 "항상 시합 전에 함께 힘내자고 한다. 오늘 시합에 앞서 핀 트레이드도 했다. 시합이 끝난 뒤에도 나에게 축하한다고 해줘서, '니 헌 콰이'(你很可愛, 당신이 정말 귀엽다는 뜻 - 기자 말)라고 이야기했다"며, "나에게는 라이벌이자 또다른 목표인 친구"라며 웃었다.

경기 이후에 축하한다는 말 이외에도 다른 말도 주고받았다고. 박혜정은 "리원원이 자기는 세계선수권에 뛰지 않으니까 열심히 해보라고 하더라. 올림픽 예선 대회 때는 나오겠다고 했다"면서, "사실 리원원이 아시안 게임에 나온다는 소식 듣고 '쟤 왜 나와요?'라고 얘기했던 기억이 있지만, 올림픽 때는 리원원과 무게 차이 없이 경기할 수 있도록 노력하고 싶다"며 말했다.

박혜정의 다음 목표는 전국체육대회와 세계선수권 준비다. 박혜정은 "매운 음식을 잘 먹지는 못하는데, 일본에 있으니 먹고 싶다"며 한국에서 먹고 싶은 첫 번째 음식으로 매운 떡볶이를 꼽았다. 그러며 "이번에 아시안 게임 준비로 어머니를 찾아뵙지 못했다. 대회 준비를 해야 하지만, 시간 나면 꼭 찾아뵐 예정"이라고 했다.

앞으로의 신기록 목표는 있을까. "방금 신기록을 깼는데..."라며 잠시 고민하던 박혜정은 "계속 내 기록을 깨는 것이 목표다. 인상 부분에서는 잘 나왔으니까, 용상에서 조금 더 열심히 해서 300kg 이상을 들어 올리고 싶다"라고 말했다.


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박혜정 역도 은메달 리원원 아시안게임

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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