무적 안세영, AG 여자단식 사상 최초 2회 연속 '금'

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29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본 야마구치 아카네를 꺾고 금메달을 획득한 대한민국 안세영 선수가 태극기를 두르고 기뻐하고 있다.안세영의 금빛 마무리는 그 어느 때보다 완벽했다.BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어에서 웬만해서 지는 일 없이 우승 트로피를 수집하면서 무려 102주 이상 세계 랭킹 1위를 차지하고 있으니 아시안게임 개인 종목 우승이 쉬워 보이지만 이렇게 아시안게임 여자단식 연속 우승의 역사는 지금까지 어떤 선수도 이루지 못했다.6일 전에 아쉽게 끝난 여자 단체전 4강 토너먼트 제1단식에서 조금 힘들게 이겼던 홈 코트의 야마구치 아카네를 이번에는 군소리 없이 완벽하게 물리친 것이라 더 멋진 금빛 순간이 됐다.세계 여자 배드민턴 단식 랭킹(BWF) 1위 안세영(한국)이 29일(화) 오후 3시 20분 일본 이치노미야 시립 체육관 1번 코트에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본의 라이벌 야마구치 아카네(3위)를 52분만에 2-0(21-17, 21-9)으로 물리치고 아시안게임 배드민턴 여자단식 최초로 연속 금메달을 따내는 위업을 이뤘다.홈 코트의 야마구치 아카네를 상대로 첫 게임 초반 안세영이 1-3으로 끌려갔다. 네트 위로 뜬 셔틀콕을 내리 찍었는데 주심이 안세영의 라켓이 네트를 넘어가 때렸다고 판정한 것이 마음에 걸렸다. 가볍게 이의 제기를 했지만 주심은 안세영의 뜻을 받아주지 않았다.지나간 순간의 기억을 코트 밖으로 던져버린 듯 다시 마음을 가다듬고 스트로크 하나하나 집중하기 시작한 안세영은 6-7로 따라붙는 포인트를 만든 뒤 오른쪽 무릎 찰과상 치료를 받았다. 몸을 아끼지 않고 날리는 수비력의 증거이기도 했다.그리고 9-8 역전 포인트를 만든 안세영의 경기 운영 능력이 반짝반짝 빛났다. 반대편 코트를 구석구석 뛰어다니며 몸을 날린 야마구치 아카네를 끝내 주저앉힌 안세영의 포핸드 크로스 앵글 푸시 포인트가 압권이었다.홈 코트의 야마구치 아카네가 포기하지 않고 16-16까지 다시 따라붙었지만 게임 마무리 능력은 역시 안세영이 한 수 위였다. 포핸드 점프 크로스 포인트로 18-16을 만든 안세영이 자신감 넘치는 포핸드 하프 스매싱으로 20-17 게임 포인트까지 이어나갔고 41개의 긴 랠리 끝에 네트 바로 앞 푸시 포인트로 첫 번째 게임을 21-17로 끝낸 것이다.이어진 두 번째 게임은 안세영의 금빛 우승길이 환하게 드러난 것처럼 점수 차가 더 크게 벌어졌다. 초반 4-0을 만드는 백핸드 리턴 포인트도 놀라웠고, 완벽한 포핸드 점프 스매싱 포인트로 8-5로 달아나는 순간이 마지막 갈림길로 보였다.오른쪽 옆줄 방향으로 몸을 날리면서도 셔틀콕이 라인 밖에 떨어지는 것을 확인한 안세영은 11-5로 이번 아시안게임 여자단식 마지막 인터벌 숨고르기에 나섰다. 인터벌 이후에도 안세영의 금빛 기세는 이치노미야 시립체육관을 뚫고 나갈 정도로 거침없었다. 18-8 포인트를 만드는 백핸드 헤어핀 포인트의 정교함이 절정의 순간으로 찍혀 나왔다.그리고 야마구치 아카네의 언더 클리어가 끝줄 밖에 떨어지는 것을 침착하게 확인한 안세영은 양팔을 펼치며 지금까지 아무도 이루지 못한 아시안게임 여자단식 연속 금메달의 기쁨을 환호하는 관중들과 함께 누렸다.올해 아홉 번째로 시상대 가장 높은 자리에 오른 안세영은 지난 5월 말 싱가포르 오픈(BWF 슈퍼 750) 우승 때부터 지금까지 다섯 번 모두 결승에서 일본 선수를 만나는 묘한 인연이 이어졌고 전부 우승을 차지했는데, 그 중 야마구치 아카네를 네 번 모두 이긴 것이라 그 실력차가 더 커졌다고 말할 수 있는 결과다.(9월 29일 화요일 오후 3시 20분, 이치노미야 시립 체육관 1번 코트)(한국, BWF 1위)(일본, BWF 3위)9월 29일 아이치-나고야 아시안게임 금메달 ★(일본)9월 6일 차이나 마스터스(BWF 슈퍼 750) ★ 안세영 2-0 미야자키 토모카(일본)8월 23일 BWF 세계선수권대회 ★(일본)6월 7일 인도네시아 오픈(BWF 슈퍼 1000) ★(일본)5월 31일 싱가포르 오픈(BWF 슈퍼 750) ★(일본)5월 3일 BWF 우버컵 ★ 안세영 2-0 왕 즈이(중국)4월 12일 아시아선수권대회 ★ 안세영 2-1 왕 즈이(중국)1월 18일 인도 오픈(BWF 슈퍼 750) ★ 안세영 2-0 왕 즈이(중국)1월 11일 말레이시아 오픈(BWF 슈퍼 1000) ★ 안세영 2-0 왕 즈이(중국)