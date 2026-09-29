서로 다른 것을 원하는 네 인물, 그 욕망의 충돌

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*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <가능한 사랑> 스틸컷이창동 감독의 영화 <가능한 사랑>은 크시슈토프 키에슬로프스키의 <십계> 연작 가운데 열 번째 계명에서부터 시작된다. '남의 것을 탐하지 말라'라는 이 오래된 문장은 오프닝부터 욕망하지 않는 삶이 과연 가능한 것인가 하는 이상한 모순을 만든다.자신보다 더 많은 것을 가진 사람을 바라보고, 자신이 잃어버린 것을 되찾고자 하고, 다른 사람의 삶에 호기심을 가지는 일까지 모두 금지한다면 인간은 무엇을 바라보며 살아갈 수 있을까? 더구나 감독이 이 질문을 들이대는 자리는 욕망이 거의 하나의 생존 원리처럼 작동하는 자본주의 사회다.영화에는 서로 다른 것을 원하는 네 인물이 있다. 대기업 공장에서 해고된 뒤에 삶의 중심을 잃은 호석(설경구 분), 그런 남편과 가족을 부양하며 자신에게 허락되지 않았던 세계를 궁금해하는 미옥(전도연 분), 이들의 삶을 다큐멘터리로 만들려는 예지(조여정 분), 그리고 태어날 때부터 거의 모든 것을 가지고 있었던 상우(조인성 분)다.얼핏 보면 욕망하는 쪽과 욕망의 대상이 되는 쪽이 선명하게 나뉘어져 있는 것 같다. 하지만 시간이 지날수록 그 구분은 흐려진다. 이미 많은 것을 가진 상우도 계속해서 무언가를 얻고자 노력하고, 타인의 삶을 이해하려는 예지 역시 호석과 미옥의 고통 속에서 자신의 영화를 발견한다.호석은 처음부터 무언가를 잃어버린 인물이다. 그는 SP중공업의 용접공으로 일했고, 아들의 이름까지 '철'이라고 지을 정도로 자신의 노동을 정체성과 연결해 살아왔다. 하지만 사모펀드의 기업 인수와 구조조정 이후 집단 해고를 당하고, 동료들과 함께 공장을 점거해 파업하다 강제 진압을 경험한다.영화가 시작되는 시점에서 그 시간은 이미 과거로 남아 있지만, 그가 간절하게 되찾고 싶은 것은 과거의 자신에 가깝다. 자신의 기술로 가족을 부양했던 노동자, 동료들과 술자리를 갖기 위해 집 마당에 대리석 탁자를 놓던 사람. 예지의 카메라 앞에 서는 일이 그토록 어려운 이유도 여기에 있다. 자신의 고통을 스스로 설명하기 위해서는 먼저 자신이 무엇을 잃었는지 인정해야 하기 때문이다.상우는 호석과 정확히 반대편에 있다. 대대로 부를 물려받은 집안에서 성장했고, 금융자본을 운용하며 막대한 자금을 움직인다. 어린 시절에는 호루라기를 불어 집안에서 일하던 사람의 아들을 부르곤 했다. 하지만 악인이라고 보기는 어렵다. 나름의 유쾌함과 매너를 갖추고 있으며, 아내 예지의 부탁이기는 하나, 호석과 미옥 가족에게도 친절하다. 노동을 빼앗기며 자신을 잃어버린 호석과 달리 끊임없이 증식하는 자본 위에 서 있는 우석. 모든 것을 잃고 왜 잃었는지까지 스스로 설명해야 하는 사람과 무엇이 더 필요한지 알 수 없을 정도로 가졌지만 계속 더 많은 것을 얻는 사람이 존재한다.