사이트 전체보기
서로 다른 것을 원하는 네 인물, 그 욕망의 충돌

서로 다른 것을 원하는 네 인물, 그 욕망의 충돌

[리뷰] 영화 <가능한 사랑>

조영준(joyjun7)
26.09.29 17:00최종업데이트26.09.29 17:01
구글 검색 선호 출처로 추가
영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷(주)NEW

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

이창동 감독의 영화 <가능한 사랑>은 크시슈토프 키에슬로프스키의 <십계> 연작 가운데 열 번째 계명에서부터 시작된다. '남의 것을 탐하지 말라'라는 이 오래된 문장은 오프닝부터 욕망하지 않는 삶이 과연 가능한 것인가 하는 이상한 모순을 만든다.

자신보다 더 많은 것을 가진 사람을 바라보고, 자신이 잃어버린 것을 되찾고자 하고, 다른 사람의 삶에 호기심을 가지는 일까지 모두 금지한다면 인간은 무엇을 바라보며 살아갈 수 있을까? 더구나 감독이 이 질문을 들이대는 자리는 욕망이 거의 하나의 생존 원리처럼 작동하는 자본주의 사회다.

영화에는 서로 다른 것을 원하는 네 인물이 있다. 대기업 공장에서 해고된 뒤에 삶의 중심을 잃은 호석(설경구 분), 그런 남편과 가족을 부양하며 자신에게 허락되지 않았던 세계를 궁금해하는 미옥(전도연 분), 이들의 삶을 다큐멘터리로 만들려는 예지(조여정 분), 그리고 태어날 때부터 거의 모든 것을 가지고 있었던 상우(조인성 분)다.

얼핏 보면 욕망하는 쪽과 욕망의 대상이 되는 쪽이 선명하게 나뉘어져 있는 것 같다. 하지만 시간이 지날수록 그 구분은 흐려진다. 이미 많은 것을 가진 상우도 계속해서 무언가를 얻고자 노력하고, 타인의 삶을 이해하려는 예지 역시 호석과 미옥의 고통 속에서 자신의 영화를 발견한다.

빼앗긴 사람과 더 가지려는 사람

호석은 처음부터 무언가를 잃어버린 인물이다. 그는 SP중공업의 용접공으로 일했고, 아들의 이름까지 '철'이라고 지을 정도로 자신의 노동을 정체성과 연결해 살아왔다. 하지만 사모펀드의 기업 인수와 구조조정 이후 집단 해고를 당하고, 동료들과 함께 공장을 점거해 파업하다 강제 진압을 경험한다.

영화가 시작되는 시점에서 그 시간은 이미 과거로 남아 있지만, 그가 간절하게 되찾고 싶은 것은 과거의 자신에 가깝다. 자신의 기술로 가족을 부양했던 노동자, 동료들과 술자리를 갖기 위해 집 마당에 대리석 탁자를 놓던 사람. 예지의 카메라 앞에 서는 일이 그토록 어려운 이유도 여기에 있다. 자신의 고통을 스스로 설명하기 위해서는 먼저 자신이 무엇을 잃었는지 인정해야 하기 때문이다.

상우는 호석과 정확히 반대편에 있다. 대대로 부를 물려받은 집안에서 성장했고, 금융자본을 운용하며 막대한 자금을 움직인다. 어린 시절에는 호루라기를 불어 집안에서 일하던 사람의 아들을 부르곤 했다. 하지만 악인이라고 보기는 어렵다. 나름의 유쾌함과 매너를 갖추고 있으며, 아내 예지의 부탁이기는 하나, 호석과 미옥 가족에게도 친절하다. 노동을 빼앗기며 자신을 잃어버린 호석과 달리 끊임없이 증식하는 자본 위에 서 있는 우석. 모든 것을 잃고 왜 잃었는지까지 스스로 설명해야 하는 사람과 무엇이 더 필요한지 알 수 없을 정도로 가졌지만 계속 더 많은 것을 얻는 사람이 존재한다.

바라보는 두 여성, 서로 다른 두 욕망

영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷(주)NEW
한편, 미옥은 열여섯 어린 나이에 호석을 만나 오랜 시간을 함께했고, 남편이 무너진 뒤에는 마스크 공장에서 일하며 가족을 지탱하는 인물이다. 하지만 영화는 그 삶을 희생적으로만 그리지는 않는다. 그는 계속해서 다른 것에 호기심을 보인다. 예지의 옷과 가방을 바라보고, 카메라가 만드는 새로운 세계에 뛰어들고자 하며, 스티브 잡스를 떠올리게 하는 상우에게도 천진난만하게 다가선다.

자신이 한 번도 살아보지 못했던 사람들의 생활 방식을 신기해하는 것이다. 여기에는 분명 부러움도 있다. 하지만 고가의 가방과 옷 차림 등을 통해 자신과 상대가 서 있는 위치를 명확하게 인식하고 있다.

예지의 욕망은 조금 더 복잡하다. 그는 호석과 미옥을 착취하거나 불행을 전시하기 위해 의도적으로 접근하는 악의적인 창작자가 아니다. 오히려 두 사람을 이해하기 위해 노력하고, 미옥과는 진심으로 친구가 되려 한다. 문제는 사랑하려는 마음과 영화를 만들고자 하는 욕망이 정확히 같은 자리에서 발생한다는 점이다.

호석이 무너지기 시작할수록 다큐멘터리의 사실성은 강화되고, 미옥의 이야기가 카메라 밖이라면 다시 한번 더 말해주기를 요청한다. 누군가가 고통에서 벗어나길 바라는 마음과 그 고통을 제대로 기록하고 싶은 욕망이 동시에 작동하는 것이다.

각자의 욕망이 가장 선명해지는 공간, 별장

영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷(주)NEW
예지와 가까워진 미옥은 호석과 아들 철(정섶 분)을 데리고 상우의 별장으로 휴가를 떠난다. 처음에는 잠시 다른 삶을 경험하는 여행처럼 보인다. 상우에게는 언제든 마음대로 찾아올 수 있는 생활의 일부인 공간이 누군가에게는 그렇지 못하다.

잠시 동안 같은 장소에서 같은 음식과 술을 마시고, 같은 음악을 듣는다고 해서 그 차이가 사라지는 것은 아니다. 오히려 서로가 얼마나 다른 곳에서 살아왔는지가 더 선명하고 분명하게 드러난다. 그 정점에 미옥과 상우의 바닷가 신이 있다.

언뜻 두 사람 사이의 성적 긴장이 폭발하는 순간처럼 보이지만, 그렇게 단순하지는 않다. 욕망의 도착점이면서 동시에 그 세계에 삼켜지지는 않겠다는 의지와도 같는 장면이다. 미옥에게 자유란, 다른 사람의 삶을 자신의 것으로 옮겨오는 것이 아니라, 어떤 삶 위에서도 스스로를 작게 만들지 않는 일이다.

그동안 호석은 전혀 다른 방식으로 자신의 경계와 싸우고 있다. 예지의 카메라 앞에서 처음으로 파업 당시의 기억을 꺼내지만, 오랫동안 묻어둔 기억을 발화하는 순간 몸은 오히려 그때의 고통을 다시 겪고 만다. 중요한 것은 미옥이 그 과정에 함께하지 못했다는 사실이다.

그가 그런 남편 곁에 남는 것만으로 모든 문제를 해결할 수 없었던 지난 순간과 앞으로의 시간 모두가 여기에 있다. 두 사람 사이에 사랑이 존재한다는 사실과 그 사랑이 상대를 구할 수 있다는 믿음은 전혀 다른 문제다.

영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷(주)NEW

거리의 영화, 조금 더 정확히는 시차의 영화

영화 <가능한 사랑>을 거리의 영화, 조금 더 정확히는 시차의 영화라고 부른다면 완벽하지는 않더라도 이 작품의 중요한 감각 하나에는 가까이 다가갈 수 있을 것 같다. 물론 거의 모든 서사는 과거의 선택이 현재에 미치는 영향과 그 결과를 다룬다. 그런 의미에서 '시차'라는 표현은 보편적으로 들릴 수도 있다. 그럼에도 이 영화를 그렇게 이야기 하고 싶은 것은 인물들이 현재 겪고 있는 거의 모든 일들이 과거의 어떤 순간에서 이미 시작되고 있어서다.

호석에게 해고와 파업은 끝난 사건이 아니다. 시간이 흘렀지만 그의 몸과 감정은 여전히 그때에 머물러 있다. 미옥 역시 오랜 결혼 생활과 가족을 책임져온 시간이 쌓인 뒤에야 자신이 살아보지 못한 삶을 바라보기 시작한다. 예지가 카메라를 들고 호석에게 과거를 말하게 하는 순간에는 더욱 복잡한 시차가 발생한다.

과거의 사건이 현재의 언어를 통해 다시 경험되고, 그 장면이 다시 미래의 장면이 된다. 한 사람의 선택이 다른 사람에게 도착하기까지 걸리는 시간도 제각각이다. 지금의 감정처럼 보였던 것조차 사실은 오래전 어떤 사건이 뒤늦게 도착한 결과일 수 있다.

이창동 감독은 영화의 장면 사이에도 의도적인 시차를 만든다. 이어지는 장면과 대사 사이를 즉각적인 설명으로 봉합하지 않고, 관객이 자신의 기억과 상상력으로 연결할 수 있을 정도의 거리를 일부러 만들어낸다.

어떤 장면에서 던져진 말이 바로 다음 순간에 즉각적으로 반응되는 것이 아니라 한참 뒤의 다른 상황 속에서 의미적으로 다가오기도 한다. 그 간격 때문에 관객은 웃음을 터뜨리다가 어느 순간 침잠하고, 처음에는 가볍게 넘겼던 장면을 다시 뒤늦게 떠올리게 되기도 한다.

우리 역시 경험적으로 무엇이 가능하고 무엇이 가능하지 않은지 이미 알고 있다. 노동자가 하루아침에 자본가와 같은 위치에 설 수 없다는 것도, 오랫동안 쌓인 상처가 하루아침에 쉽게 사라질 수 없다는 것도 안다. 사랑한다고 해서 상대의 고통을 온전히 이해할 수 없다는 사실도 마찬가지다.

영화는 바로 그 인지 사이를 끊임없이 헤집는다. 현실적으로 불가능해 보이는 거리와 그럼에도 누군가에게 다가가려는 움직임 사이에 작은 시차를 만든다. 그 틈에서 인물들의 감정은 단정적인 의미가 아니라 뒤늦게 도착하는 감각이 된다. 이미 일어난 시간은 결코 지워지는 법이 없다. 그 위에서 우리는 무엇을 사랑할 수 있을까.
영화 가능한사랑 이창동 설경구 전도연

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 저격 사건과 기자 선언, 영화는 두 사건을 꼭 엮어야 했을까?