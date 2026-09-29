배드민턴 '이소희-백하나', 세계1위 중국 상대 111분 대역전 금메달

아시안게임 배드민턴 여자복식 역사상 24년만에 귀한 금메달이 나왔다. 그 주역은 '이소희-백하나' 콤비였다. 지난 8월 23일 인도 뉴델리에서 끝난 BWF(세계배드민턴연맹) 세계선수권대회 결승에서 2-0(21-15, 21-15)으로 이긴 중국조(류성수-탄닝)를 이번에 또 이겼으니 이보다 더 기쁜 순간은 없을 듯하다. 첫 게임을 긴 듀스 끝에 넘겨주고 뒤집어낸 111분 역전 드라마였기에 이소희-백하나 선수가 목에 건 금메달은 더 반짝반짝 빛나 보였다.세계 여자 배드민턴 복식 랭킹(BWF) 2위 이소희-백하나(한국) 조가 29일(화) 낮 12시 30분 일본 이치노미야 시립 체육관 1번 코트에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승에서 중국의 라이벌 류성수-탄닝(1위) 조를 상대로 1시간 51분의 긴 랠리 끝에 2-1(26-28, 21-18, 21-18)로 역전승을 거두고 값진 금메달을 따냈다.한국 배드민턴 여자복식의 간판 이소희-백하나 조는 첫 번째 게임 초반 열세를 뒤집기 위해 결승전에 어울리는 끈질긴 흐름을 만들어냈다. '류성수-탄닝' 조의 공격 vs. '이소희-백하나' 조의 수비 구도가 복식 특유의 긴 랠리로 이어졌는데 조금씩 균형이 깨지기 시작한 것이다.첫 게임 10-10을 만든 백해나의 포핸드 드롭샷 포인트를 포함하여 이소희의 믿기 힘든 백핸드 비하인드 리시브 순간이 압권이었다. 라켓을 등 뒤로 돌려서 받는 기술은 보통 선수들이라면 흉내 낼 수 있지만 그 셔틀콕이 네트를 넘어 유효한 수비로 이어진 것은 아무나 따라 할 수 없는 경지여서 이렇게 12-11로 역전시킨 순간 중국 선수들은 혀까지 내밀며 놀라워했다.게임 후반부에 접어들면서 중국 선수들의 실수가 조금씩 늘어나 20-18로 우리 선수들이 먼저 게임 포인트에 도달했다. 하지만 여자복식 세계 최강자 중국 선수들은 포기하지 않고 따라붙어 20-20 듀스 포인트를 만들었다. 무려 76개의 랠리 끝에 탄닝의 포핸드 스매싱 포인트가 우리 코트에 내리꽂힌 것이다.그 이후로도 26-26까지 듀스 포인트가 이례적으로 길게 이어졌지만 끝내 류성수의 포핸드 점프 스매싱 포인트가 꽂히면서 첫 게임이 28-26 중국 쪽으로 넘어가고 말았다.본격적인 역전 드라마는 두 번째 게임에 접어들어 맏언니 이소희의 활약으로 시작되었다고 말할 수 있다. 포핸드 대각선 스매싱 포인트(11-10), 빠른 템포의 포핸드 직선타 포인트(15-13), 백핸드 크로스 푸시 포인트(16-13)로 이소희가 이번 결승전 가장 중요한 갈림길을 만들어낸 것이다.두 번째 게임을 가져오는 포인트도 이소희의 반 박자 빠른 푸시 포인트(21-18)였다. 이렇게 게임 스코어 1-1 균형을 이룬 우리 선수들은 세 번째 게임 역전 흐름을 놀랍게 만들어냈다.세 번째 게임 초반 우리 선수들이 10-6까지 리드했는데 류성수-탄닝 조의 놀라운 추격에 주춤한 이소희-백하나 조가 10-11로 내리 다섯 포인트를 내주고 인터벌을 맞이하며 큰 어려움을 겪기 시작했다. 그 이후에도 우리 선수들은 12-15까지 끌려가는 아쉬운 흐름에 금메달이 아득하게 느껴지기도 했다.그래도 이소희-백하나 조의 믿기 힘든 뒤집기 드라마가 절정의 곡선을 그려내기 시작했다. 특유의 끈질긴 수비력이 살아나며 16-16, 18-18 두 차례 동점을 이루더니 마지막 세 포인트를 쓸어모으며 아름다운 피날레를 장식했다. 류성수의 포핸드 직선타가 왼쪽 옆줄 밖에 떨어지며 21-18로 빛나는 금메달 포인트가 이소희-백하나 조의 품에 안긴 것이다.지난 8월 인도 뉴델리에서 끝난 세계선수권 여자복식 우승 순간처럼 이번에도 업어주기 세리머니가 나왔는데 이번에는 동생 백하나가 언니 이소희를 업고 그 어느 때보다 아름다운 미소를 머금었다.BWF 월드 투어 맞대결 통산 7승 11패 열세를 딛고 금메달을 따낸 이소희-백하나 콤비는 곧바로 이어지는 여자단식 결승 무대의 안세영에게 좋은 기운을 이어주게 된 것이다.(9월 29일 화요일 낮 12시 30분, 이치노미야 시립 체육관 1번 코트)(한국, BWF 2위)(중국, BWF 1위)