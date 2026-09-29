아시안게임 야구장 '욱일기 금지'… 조직위, 하루만에 사과

서경덕 교수 SNS 갈무리

큰사진보기 ▲욱일기 논란은 일본이 참가한 각종 국제 대회에서 자주 보여지고 있다. 서경덕 교수 SNS 갈무리

"그렇다면 대만 국기는?"…사과문에 빠진 또 하나의 쟁점



논란이 쉽게 가라앉지 않는 이유는 안내문에 욱일기만 있었던 것이 아니기 때문이다.



대만 '자유시보'는 28일 조직위의 사과문이 욱일기에 대해서만 설명했을 뿐, 같은 안내문에 표시됐던 대만 국기에 대해서는 별도의 설명을 하지 않았다고 지적했다. 당시 안내문이 대만 국기와 욱일기를 함께 반입 금지 대상으로 표시했지만, 조직위의 사과문에는 왜 대만 국기가 해당 안내문에 포함됐는지에 대한 설명이 없었다고 보도했다.



이 때문에 논란의 초점은 '욱일기를 반입할 수 있느냐'에서 '대만 국기를 왜 같은 안내문에 반입 금지 대상으로 표시했느냐'는 문제로까지 확대되고 있다.



물론 조직위가 대만 국기를 공식적으로 반입 금지 대상으로 정했다는 것과 현장에서 잘못된 안내문에 포함됐다는 것은 구분할 필요가 있다. 현재 조직위가 공식적으로 밝힌 것은 욱일기 안내가 현장의 잘못된 인식에서 비롯됐다는 점이다. 대만 국기가 왜 해당 안내문에 포함됐는지에 대해서는 별도의 설명이 나오지 않은 상태다.



한국에서도 조직위의 대응을 비판하는 목소리가 나왔다. 서경덕 성신여대 교수는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 안내문과 관련해 비판적인 입장을 밝혔다.



서 교수는 국제 스포츠대회인 아시안게임에서 욱일기를 반입 금지 대상으로 안내한 것은 역사적 갈등을 고려해야 하는 사안이라며, 조직위가 이번 일을 단순한 현장 실수로만 볼 것이 아니라 재발 방지에 나서야 한다는 취지로 지적했다.



다만 조직위가 특정 국가의 여론이나 정치적 판단을 고려해 해당 안내문을 게시했거나 사과했다는 것은 확인된 사실이 아니다. 조직위가 공식적으로 밝힌 이유는 현장 관계자가 관련 규정을 잘못 이해해 부적절한 안내문을 게시했다는 것이다.



이번 사안은 아시안게임에서 민감한 상징물을 어떻게 다룰 것인지와 함께 국제대회의 현장 운영이 얼마나 정확하게 이뤄져야 하는지도 보여준다.



특히 이번에는 공식 규정과 실제 현장 안내가 달랐다는 점이 핵심이다. 조직위는 욱일기가 반입 금지 대상이 아니라고 밝혔지만, 실제 경기장 입구에서는 이를 금지 대상으로 안내했다. 여기에 대만 국기까지 함께 표시되면서 참가 선수와 관중 입장에서는 어떤 규정이 실제로 적용되는지 혼란을 느낄 수밖에 없는 상황이 됐다.



아시안게임은 수많은 국가와 지역의 선수와 관중이 한자리에 모이는 국제 스포츠 행사다. 각국의 역사와 정치적 배경이 다른 만큼 경기장에서는 더욱 명확하고 일관된 규정 적용이 필요하다.



조직위는 이번 사과문을 통해 모든 경기장에 욱일기 관련 내용을 다시 주지시키겠다고 밝혔다. 이제 관심은 같은 혼선이 다른 경기장에서 반복되지 않는지, 그리고 이번 안내문에 함께 포함됐던 대만 국기에 대해서도 조직위가 추가 설명을 내놓을지에 쏠리고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 욱일기 논란은 일본이 참가한 각종 국제 대회에서 자주 보여지고 있다.논란이 쉽게 가라앉지 않는 이유는 안내문에 욱일기만 있었던 것이 아니기 때문이다.대만 '자유시보'는 28일 조직위의 사과문이 욱일기에 대해서만 설명했을 뿐, 같은 안내문에 표시됐던 대만 국기에 대해서는 별도의 설명을 하지 않았다고 지적했다. 당시 안내문이 대만 국기와 욱일기를 함께 반입 금지 대상으로 표시했지만, 조직위의 사과문에는 왜 대만 국기가 해당 안내문에 포함됐는지에 대한 설명이 없었다고 보도했다.이 때문에 논란의 초점은 '욱일기를 반입할 수 있느냐'에서 '대만 국기를 왜 같은 안내문에 반입 금지 대상으로 표시했느냐'는 문제로까지 확대되고 있다.물론 조직위가 대만 국기를 공식적으로 반입 금지 대상으로 정했다는 것과 현장에서 잘못된 안내문에 포함됐다는 것은 구분할 필요가 있다. 현재 조직위가 공식적으로 밝힌 것은 욱일기 안내가 현장의 잘못된 인식에서 비롯됐다는 점이다. 대만 국기가 왜 해당 안내문에 포함됐는지에 대해서는 별도의 설명이 나오지 않은 상태다.한국에서도 조직위의 대응을 비판하는 목소리가 나왔다. 서경덕 성신여대 교수는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 안내문과 관련해 비판적인 입장을 밝혔다.서 교수는 국제 스포츠대회인 아시안게임에서 욱일기를 반입 금지 대상으로 안내한 것은 역사적 갈등을 고려해야 하는 사안이라며, 조직위가 이번 일을 단순한 현장 실수로만 볼 것이 아니라 재발 방지에 나서야 한다는 취지로 지적했다.다만 조직위가 특정 국가의 여론이나 정치적 판단을 고려해 해당 안내문을 게시했거나 사과했다는 것은 확인된 사실이 아니다. 조직위가 공식적으로 밝힌 이유는 현장 관계자가 관련 규정을 잘못 이해해 부적절한 안내문을 게시했다는 것이다.이번 사안은 아시안게임에서 민감한 상징물을 어떻게 다룰 것인지와 함께 국제대회의 현장 운영이 얼마나 정확하게 이뤄져야 하는지도 보여준다.특히 이번에는 공식 규정과 실제 현장 안내가 달랐다는 점이 핵심이다. 조직위는 욱일기가 반입 금지 대상이 아니라고 밝혔지만, 실제 경기장 입구에서는 이를 금지 대상으로 안내했다. 여기에 대만 국기까지 함께 표시되면서 참가 선수와 관중 입장에서는 어떤 규정이 실제로 적용되는지 혼란을 느낄 수밖에 없는 상황이 됐다.아시안게임은 수많은 국가와 지역의 선수와 관중이 한자리에 모이는 국제 스포츠 행사다. 각국의 역사와 정치적 배경이 다른 만큼 경기장에서는 더욱 명확하고 일관된 규정 적용이 필요하다.조직위는 이번 사과문을 통해 모든 경기장에 욱일기 관련 내용을 다시 주지시키겠다고 밝혔다. 이제 관심은 같은 혼선이 다른 경기장에서 반복되지 않는지, 그리고 이번 안내문에 함께 포함됐던 대만 국기에 대해서도 조직위가 추가 설명을 내놓을지에 쏠리고 있다. 욱일기 대만국기 조직위입장 논란 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 일본 안방에서 애국가를... 허미미, 태극마크 금메달 도전

아시안게임 조직위원회 측은 아직까지 '왜 욱일기 옆에 대만 국기가 포함되어 있는지'에 대한 명확한 설명을 내놓지않고 있다.2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장에 욱일기와 대만 국기를 반입 금지 대상으로 표시한 안내문이 등장했다가 하루 만에 철거됐다. 대회 조직위원회는 뒤늦게 욱일기 관련 안내가 잘못된 것이었다며 공식 사과했지만, 같은 안내문에 함께 표시됐던 대만 국기에 대해서는 별도의 설명을 내놓지 않았다.욱일기와 대만 국기를 둘러싼 역사적·정치적 인식이 서로 다른 가운데, 국제종합대회 현장에서 적용되는 규정과 안내가 어떻게 전달됐는지 놓고 논란이 이어지고 있다.논란은 지난 26일 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 대만과 일본의 야구 경기에서 시작됐다.당시 경기장 입구에는 일본어와 영어, 중국어로 작성된 안내문이 게시됐다. 안내문에는 욱일기와 대만 국기인 청천백일만지홍기 그림이 함께 들어갔고, 아래에는 '위의 깃발은 반입할 수 없다'는 취지의 문구가 적혔다.안내문만 놓고 보면 욱일기와 대만 국기가 모두 경기장 반입 금지 대상인 것처럼 받아들여질 수 있는 내용이었다.문제의 안내문은 다음 날인 27일 철거됐다. 다만 누가 어떤 판단으로 철거했는지, 조직위원회의 지시에 따른 것인지 등 구체적인 경위는 당시 알려지지 않았다. 대회 조직위원회가 공식적인 설명을 내놓은 것은 28일이었다.이번 논란은 안내문 하나만의 문제로 끝나지 않았다. 대만에서는 이미 대회 기간 중 자국 관중의 응원 방식과 관련한 논란이 제기된 상황이었다.대만 중앙통신사(CNA)에 따르면 25일에는 대만 관중이 'Taiwan'이라는 문구가 적힌 수건으로 응원하다 현장 관계자에게 제지받았다는 논란이 일었다. 이에 일본 고베시의 우에하타 히로히코 시의원은 일본 문부과학상에게 대회에서 대만 선수와 관중을 어떻게 대하고 있는지 사실관계를 확인해 달라는 진정서를 제출했다.하루 뒤 야구장 입구에서 대만 국기와 욱일기가 함께 반입 금지 대상으로 표시되면서 대만 측의 관심이 더욱 커진 배경이다.대회 조직위원회는 28일 공식 홈페이지에 '야구 경기장에서의 부적절한 게시에 대한 사과'라는 제목의 글을 올렸다.조직위는 26일 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 대만-일본전 당시 욱일기를 예시로 들며 '위의 깃발은 반입할 수 없다'고 안내한 것이 부적절한 게시였다고 인정했다.다만 조직위가 밝힌 공식 규정은 조금 달랐다. 대회의 원활한 운영을 위해 관중에게 일정한 금지사항을 안내하고 있으며, 그중에는 참가국 이외의 국기를 게양하는 행위도 포함돼 있다는 것이다.그러면서 조직위는 욱일기는 반입 금지 대상이 아니며, 현장의 잘못된 인식 때문에 해당 안내문이 게시됐다​고 설명했다. 관람객에게 불쾌감을 준 점에 사과하고, 욱일기 취급과 관련한 내용을 모든 경기장에 다시 철저히 주지시키겠다고 밝혔다.따라서 이번 사안을 '조직위가 욱일기 반입을 공식적으로 금지했다가 하루 만에 철회한 사건'으로 표현하는 것은 정확하지 않다. 조직위의 공식 설명에 따르면 애초 욱일기는 반입 금지 대상이 아니었고, 현장 관계자가 규정을 잘못 이해해 금지 대상으로 안내했다는 것이다.일본 언론도 조직위의 이 같은 설명과 사과를 중심으로 보도했다. '교도통신'은 조직위가 욱일기 반입 금지 안내를 '부적절한 게시'로 규정하고 사과했다고 전했고, 일본 '시사통신' 역시 현장의 잘못된 인식으로 잘못된 안내가 이뤄졌다는 조직위의 설명을 전했다.