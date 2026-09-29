이 래퍼가 '불안'을 피하지 않는 이유

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99’ Nasty Kidz 히피쿤다. 쇼미더머니, 랩퍼블릭에 출연했다.오예원
- 어떻게 힙합을 시작하게 되셨나요?
"친구가 들려준 최삼의 '시선'이라는 노래를 듣고 바로 꽂혔어요. 노래가 엄청 강하고 매력적이었어요. 808(저음의 베이스 드럼 사운드)에 막 둥둥둥 이러니까... '나도 이런 거 해보고 싶다' 싶었죠. 그때부터 언더그라운드 음악을 들으며 제 스타일을 찾아가기 시작했어요."
- 씬 안으로 본격적으로 들어온 때는 언제인가요?
"루키들을 찾아서 추천하는 채널이 있어요. 거기에 올라와서 그때부터 인지도가 조금 생겼죠. 그때까지도 밖에서 사람들이 알아보지는 않았어요. 그러다 랩퍼블릭 같은 방송 프로그램에 출연한 후로 사람들이 많이 알아봤어요."
- 인지도가 높아진 후에 달라진 게 있나요?
"악플을 많이 받았어요. 등교할 때 모자 쓰고 다녔어요. 욕을 너무 들으니까 숨게 되더라고요. 인스타그램 DM으로도 욕을 많이 받았어요."
- 힘들었겠어요.
"그때는 고통스러웠는데 지금 생각해 보니 무관심보다는 잘 된 거였다 싶어요."
맹목적인 비난을 받기도 했지만, 히피쿤다는 "대중적인 걸 할 수 있는 선택권이 생겼다"며 방송 출연을 더 많은 기회의 계기로 보았다. 특히 마스크로 얼굴을 가린 채 랩만으로 승부한 랩퍼블릭 'MASK OFF' 무대 영상은 조회수 100만 회를 넘기며 '신선한 충격'이라는 반응을 끌어냈다. 서바이벌에서 지키려 했던 것이 있는지 묻자 그는 "계속 씩씩하려 했다"고 답했다.
- 평소 어떻게 작업하시나요?
"저는 장르의 문법을 해체해요. 예를 들어 베이스가 많이 튀어나오는 장르면 거기서 베이스를 가져오고, 신시사이저가 통통 튀는 게 매력이면 거기서 신시사이저를 가져와서 해체하고 재조립하는 거죠. 많은 아티스트들이 '나도 이 음악이 무슨 장르인지 모르는데 왜 평론가들이 정하는지 모르겠다'는 말을 해요. 작가의 의도를 출제자가 정하는 느낌인 거죠."
- 작업할 때 루틴이 있으신가요?
"저는 계획할 수 없는 삶을 살아요.(웃음) 루틴은 없고요, 떠오를 때 바로 적는 습관은 있어요. 휴대폰 녹음에 이상한 거 엄청 많아요. 쌓아둔 걸 찾아서 합치는 과정이 보통 작업의 시작이에요."
- 작년에 첫 정규앨범 <TUNDRA>를 내셨어요. 어떻게 작업 하셨나요?
"남들이 듣고 싶든 말든 할 이야기는 해야겠다 싶었어요. 가감 없이 가사를 썼죠. 정규는 저를 똑 떼놓는 거라고 생각해요."
- 평소에도 해야겠다 싶은 건 꼭 하는 성격이신가요?
"타협하는 걸 싫어해요. 타협하기 싫어서 발광하거든요. '나한테 왜 그래?' 이러면서요."