이 래퍼가 '불안'을 피하지 않는 이유

▲히피쿤다가 질문에 답변하고 있다. 오예원

'계획할 수 없는 삶'에 익숙해지는 것



- 요즘 고민이 있으신가요?



"먹고 사는 걱정이 컸는데 최근에 좀 해결됐어요. 한때는 '수익 파이프라인을 어떻게 만들지?'라는 고민이 머리를 지배했어요. 지금이 28살이니 회사에 신입으로 들어갈 마지막 기회라고 느꼈죠. 그런데 저는 역시 계획하지 않는 삶을 선택하려고요."



- 미래를 생각할 때 불안하지는 않으신가요?



"최근에 불안을 다루는 메커니즘을 체득했어요. 불안과 잘 싸우면서도 활용하는 게 중요하더라고요. 어느 정도의 불안은 원동력이 돼요. 하지만 나를 잡아먹을 정도로 커지면 빨리 없애야죠. 통제할 수 없는 부분은 '자연재해'라고 생각하고 얼른 받아들이려 해요."



- 자연재해요?



"네. 자연재해는 원래 인간이 통제할 수 없으니, 배울 것만 배우고 얼른 보내주는 거죠. 그렇게 받아들이니 마음이 매우 편해졌어요. '계획할 수 없는 삶'에 익숙해지고 있어요."



계획에 얽매이지 않더라도 목표 없이 사는 건 아니다.



"막연한 목표를 세워두고 그 근처에서 할 수 있는 모든 걸 해요. 그러다 보면 어느새 목표를 이루게 되더라고요."



- 아티스트로서 목표가 무엇인가요?



"절대 멈추지 말자. 요즘 후배들에게도 하는 말인데, '음악을 그만둔다'라는 문장은 존재하지 않아요. 음악을 시작한 때를 정확히 말하기 어렵잖아요. 첫 녹음을 한 스무 살 때인가? 아니면 중학생 때인가? 규정할 수 없어요. 그만두는 것도 마찬가지예요. 생활이 어려워서 음악을 멈추기도 하죠. 그건 그만두는 게 아니라, 잠시 생활에 더 신경을 쓰는 거라고 생각해요."



- 불확실한 삶에서 가장 지키고 싶은 가치는 무엇인가요?



"최근에 인생에서 가장 중요한 가치를 뽑아봤거든요. 다섯 개까지는 창작 활동이 남아 있었어요. 그런데 마지막 남은 세 개는 행복, 경험, 사랑이었어요. 음악 때문에 살아간다고 착각한 적도 있어요. 그런데 다시 생각해보니 사랑을 주고받고 싶어서 창작 활동을 한 거더라고요. 음악으로 사랑을 나누는 거죠."



- 히피쿤다님의 꿈은 무엇인가요?



"계획하지 않아도 불안이 없는 삶이요. 그런데 젊을 때는 실컷 불안할 예정이에요. 불안이 있어서 멋있는 음악이 나오기도 하니까요."



히피쿤다의 음악과 삶이 앞으로 어떤 형태로 이어질지 알 수 없다. 그래도 그는 불안을 피하지 않는다. 인터뷰 내내 여유롭고 편안한 표정이었던 그는, 이미 자신만의 방식으로 불확실한 삶을 다루고 있다.

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