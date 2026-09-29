일본 안방에서 애국가를... 허미미, 태극마크 금메달 도전

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일본에서 낳고 자랐지만 허미미의 선택은 대한민국이었다.IJF(국제유도연맹)
일본 안방 변수 속 금메달 경쟁… 대표팀도 명예 회복 나선다
허미미의 강력한 경쟁 상대로는 시라카네 미오가 있다. 일본유도연맹이 발표한 공식 대표 명단에 여자 57㎏급 선수로 이름을 올렸고, IJF 세계랭킹에서도 9월 26일 기준 30위에 올라 있다. 2026 타슈켄트 그랜드슬램에서는 준우승을 차지했다.
파리 올림픽 동메달리스트 후나쿠보 하루카는 일본의 57㎏급 강자지만 이번 아시안게임 대표는 아니다. 후나쿠보는 9월 헝가리 그랜드슬램에서 우승하며 여전히 국제 경쟁력을 보여줬지만, 일본의 아시안게임 공식 대표 명단에는 시라카네가 포함됐다.
허미미에게 일본 안방이라는 환경이 반드시 유리하다고 볼 수는 없지만, 적어도 파리 올림픽 이후 다시 국제무대 정상에 오른 경험은 중요한 자산이다.
한국 대표팀에는 허미미 외에도 금메달 후보들이 다수 포진했다. 남자 81㎏급 이준환은 최근 2년 연속 아시아선수권을 제패했고 2023년부터 2025년까지 세계선수권에서 3회 연속 동메달을 따냈다. 파리 올림픽에서도 동메달을 목에 걸었다.
남자 100㎏ 이상급 김민종 역시 파리 올림픽 은메달과 2024 세계선수권 금메달을 보유하고 있어 첫 아시안게임 금메달을 노린다. 여자 78㎏ 이상급 이현지도 대표팀의 금메달 후보로 꼽힌다.
하지만 이번 대표팀의 출발점이자 가장 주목받는 이름은 단연 허미미다. 9월 30일 이하림, 김찬녕, 정수진, 장세윤이 첫 금메달 사냥에 나선 뒤 10월 1일 허미미가 매트에 오른다. 항저우에서 한국 유도가 금메달 1개에 그쳤던 아쉬움을 털어내기 위한 본격적인 승부다.
허미미에게도 이번 경기는 자신의 이야기를 완성할 기회다. 일본에서 태어나 그곳에서 유도를 시작했다. 할머니의 유언을 따라 한국을 선택했고, 태극마크를 달고 세계선수권 정상에 올랐다. 파리에서는 은메달을 들고 돌아왔다. 그리고 이제 자신이 태어나고 성장한 일본에서 아시안게임 첫 개인전에 나선다.
금메달을 목에 걸면 허미미는 그 메달을 할머니에게 가져가겠다고 했다. 그리고 파리에서 끝내 부르지 못했던 애국가를 이번에는 시상대에서 따라 부르겠다는 약속도 남겨뒀다. 한국 유도의 명예 회복이라는 큰 목표 속에서, 일본에서 태극마크를 선택한 한 유도 선수의 또 다른 도전에 귀추가 주목된다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기