우루과이전 대참패, 모레노 전술만 문제였을까

연합뉴스

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 손흥민이 슛을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28우루과이가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 20위로 한국(32위)보다 12계단이나 높은 강팀인 것은 분명하다. 하지만 우루과이는 이번 평가전을 앞두고 핵심 미드필더인 페데리코 발베르데와 마누엘 우가르테가 부상으로 합류하지 못한 상태였다. 한국전 직전에는 일본 원정에서 3-1로 패하기도 했다.또한 우루과이가 A매치에서 승리한 것은 2026년 들어 처음이자, 지난해 10월 우즈베키스탄(2-1)과의 친선전 이후로 무려 1년만이었다. 우루과이의 레전드인 디에고 포를란 감독은 북중미월드컵 이후 자국 대표팀 지휘봉을 잡은 지 2경기만에 첫 승을 신고했다.강하다고는 해도 우리 안방에서 우루과이에게 무려 4골이나 내주고 무승 탈출의 제물이 된 점은, 대단히 실망스러운 결과다. 모레노 감독도 경기 후 기자회견에서 대패에 대하여 가장 먼저 "경기장을 가득 채워주고 내내 응원해준 팬들께 사과하고 싶다"며 굳은 표정을 감추지 못했다.에콰도르전과 마찬가지로 우루과이전에서도 전후반의 경기력 편차가 컸다. 그나마 에콰도르전은 무실점으로 전반을 마치면서 후반 분위기 전환에 성공했지만, 우루과이전은 전반에만 3골을 내주며 일찍 무너졌다는 게 차이였다. 반면 한국은 전반에 슈팅 3개를 시도했지만 유효슈팅이 하나도 없을 정도로 공격이 풀리지 않았다.모레노 감독은 부임과 동시에 A매치 2경기에서 모두 공격적인 4-4-2 전술을 표방했다. 전체적으로 라인을 높게 끌어올리고 후방에서 직선적이고 간결한 패스를 통해 공격을 전개하려 했다. 하지만 상대가 압박해 올 때 수비와 미드필더 사이의 간격이 벌어지는 모습이 자주 노출됐고, 중앙에서 공을 뺏겨 곧바로 역습에 노출되는 취약점이 드러났다. 에콰도르전에서도 경기는 이겼지만 중앙에서의 미드필드 싸움에서는 밀리며 빌드업에 어려움을 겪은 바 있다.전력의 체급이 더 높은 우루과이를 상대로 한국 중원의 문제점이 더 선명하게 드러났다. 기존의 주전미드필더 황인범이 2경기 연속 결장하면서 새로운 중원 조합으로 나선 이재성과 김봉수는 호흡이 잘 맞지 않았고, 피지컬에서도 열세여서 우루과이의 강한 압박과 몸싸움을 견뎌내는데 어려움을 겪었다. 또한 이태석과 설영우 등 측면 풀백들은 크로스와 돌파능력이 떨어지는 탓에 라인을 높게 올렸음에도 상대 진영에서 큰 위협을 주지 못했다.이날 한국은 미드필드에서 터치와 패스에서 여러 차례 실수를 범했다. 공을 한번 뺏기면 곧바로 우루과이의 역습시 수비수들이 미드필더의 지원을 받지 못하여 넓은 공간을 적은 숫자로 커버해야하는 위험한 장면이 속출했다.또한 최전방 공격수로 출전한 손흥민은 전반까지는 전방에서 제대로 된 지원을 받지 못하여 고립되었다. 오른쪽 측면 미드필더로 출전한 플레이메이커 이강인도 개인능력으로 어시스트 1개를 기록했지만, 소속팀 아틀레티코에서와 달리 계속해서 크로스를 날리는 것 외에는 특별한 전술적 활용도가 보이지 않았다. 결과적으로 우루과이전만 놓고 보면 모레노식 4-4-2 전술의 취약점만 적나라하게 드러난 듯한 대목이었다.그나마 에콰도르와 우루과이전 모두 후반에 경기력이 훨씬 더 나아졌다는 점은 긍정적인 대목이었다. 모레노 감독은 후반 시작과 동시에 김민재, 황희찬, 이태석, 김봉수를 빼고 김태현, 박진섭, 조현택, 김민수 등을 대거 교체투입하는 승부수를 던졌다. 단지 선수만 바꾼 것이 아니라 포지션의 위치와 역할 조정을 통하여 공보다 뒤에 더 많은 숫자를 뒀다. 전반처럼 공을 빼앗긴 직후 한번에 수비가 흔들리는 상황을 최소화하기 위해서였다.후반 수비가 안정을 찾자 자연히 공격도 거세졌다. 한국은 후반에만 11개의 슈팅을 쐈고 이 중 7개를 유효슈팅으로 연결했다. 그 중 한골은 손흥민이 만회골로 이어졌다. 특히 후반 황희찬과 교체투입된 2006년생 막내 김민수는 이날 한국의 첫 유효슈팅을 시도하는 등 적극적인 플레이로 팀에 활력을 불어넣었다. 김민수는 이날 팀내 최다인 7차례의 드리블을 시도하여 4차례나 성공했고, 측면과 중앙을 오가며 공격수들과 연계플레이로 이날 한국 선수 가장 인상적인 움직임을 보였다.한국축구는 지난 AFC 아시안컵이나 북중미월드컵에서는 경기 내내 불리한 흐름 속에서도 별다른 전술변화 없이 선수들의 개인능력에만 의존하다가 끝내기 무너지는 경우가 많았다. 하지만 모레노 감독은 전임자들과 달리, 크게 밀리고 있는 경기에서도 선수교체와 포지션 플레이 등을 통하여 빠르게 문제점을 파악하고 적절한 수정과 변화를 줄 수 있는 '전술적 조정능력'을 보여줬다.모레노 감독은 이날 경기를 분석하며 "전반에 빌드업을 시작할 때 중앙 공간이 비어 있더라. 풀백을 높이고 상대 윙어를 끌어내리고자 했는데 우루과이가 적극 압박을 하면서 경기를 풀어가는 데 고전했다. 우리가 공을 잃었을 때 어려운 상황이 계속 발생했고 실점까지 했다. 후반에는 그 부분을 수정하면서 공보다 뒤에 더 많은 선수를 뒀고, 경기를 좀 더 안정적으로 운영할 수 있었다"고 설명했다.한편으로 모레노 감독은 4-4-2 전술의 경직성을 우려하는 일각의 시선에 대해서는 "특정 포메이션만 고집하지 않는다"며 선을 그었다. 모레노 감독은 "포메이션은 상대와 상황에 따라 달라진다. 상대가 전술적 우위에 있는 상황이면 조정이 필요하다. 4-4-2로만 보였을지 몰라도 실제 공격에 나설 때는 다른 형태가 되기도 한다. 다만 원칙이 있다. 어려운 상황이 온다고 해서 주요 전술을 계속 바꾼다면 오히려 선수들에게 부정적 메시지를 줄 수 있다"고 설명했다.지금의 대한민국 축구대표팀은 모레노 신임감독 체제에서 이제 막 새로운 팀을 만들어가는 과정에 놓여있다. 평가전에서 손쉬운 승리는 기분은 좋지만 오히려 진짜 문제점을 감추는 부작용이 될수도 있다. 차라리 강팀과의 맞대결을 통하여 크게 패하더라도 우리의 문제점이 무엇인지 확인하고 개선책을 찾아가는 것이 장기적으로는 더 큰 도움이 될 수 있다.모레노 감독은 "지난 에콰도르전에서 승리했을 때와 마찬가지로, 우루과이전에 대해서도 면밀하게 분석하여 잘한 부분과 잘못한 부분을 살펴보겠다. 나흘 뒤에 베네수엘라전이 있다. 지난 경기에서 승리한 뒤보다 더 큰 의지로 베네수엘라전을 준비하겠다"며 다음 경기인 10월 2일 베네수엘라전에서 명예회복을 다짐했다.