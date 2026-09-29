그리스에 무너진 독일, '명장'도 쉽지 않은 전차군단 재건

세계적인 명장 위르겐 클롭 감독이 조국 독일 축구 대표팀의 지휘봉을 잡자마자 불과 두 경기만에 불명예스러운 신기록을 수립했다. 네덜란드전 무승부에 이어 그리스에 독일 축구 역사상 첫 패배를 당하는 수모를 겪으며 국가대표 감독 데뷔 첫 승 달성에 또 실패했다.독일은 지난 28일 오전 3시 45분(한국 시각) 독일 아우크스부르크에 위치한 WWK 아레나에서 열린 '2026-27시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL)' B조 2차전에서 그리스에 0-1로 패배했다.이 경기는 클롭 감독의 독일 홈 데뷔전이기도 했다. 독일은 이날 경기에서 내내 7할이 넘는 점유율로 주도권을 잡았지만 좀처럼 그리스의 골문을 열지 못했다. 오히려 후반 29분 그리스에 먼저 득점 기회가 찾아왔다.그리스의 공격에서 땅볼 크로스가 굴절돼 문전에 있던 디미트리오스 쿠르벨리스에게 향했고, 쿠르벨리스의 왼발 슈팅 역시 독일 수비수 조슈아 키미히의 몸에 맞고 궤적이 바뀌며 골문 안으로 들어가는 행운의 골이었다. 독일은 종료 휘슬이 울릴 때까지 끝내 만회 골을 넣는 데 실패하며 이 골이 결승 골이 됐다.독일 입장에서 이 경기는 단순한 1패가 아니었다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위의 독일 축구 대표팀은 46위의 그리스를 상대로 이전까지 10차례 맞대결에서 7승 3무를 기록하며 단 한 번도 패하지 않았다. 하지만 공교롭게도 클롭 감독이 지휘봉을 잡자마자 11번째 맞대결에서 처음으로 전통이 무너졌다. 그리스는 2연승을 달리며 네덜란드(1승 1무)를 제치고 조 선두로 뛰어올라 8강 진출에도 유리한 위치를 잡았다.클롭 감독은 앞서 지난 24일 네덜란드와의 원정에서는 1대1로 무승부를 기록한 바 있다. 홈에서 그리스에 패하면서 1무 1패에 그친 클롭의 독일 대표팀 첫 승은 또다시 다음 경기로 미뤄졌다.유럽 축구의 강자로 군림하던 독일은 2014년 브라질 월드컵 우승 이후로는 지속적인 하락세를 드러내고 있다. 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에서 사상 첫 2회 연속 조별 리그 탈락의 수모를 당했다. 2026 북중미 월드컵에서도 32강 탈락이라는 실망스러운 결과를 받아 든 뒤, 전임 율리안 나겔스만 감독은 전격 경질됐다. 위기에 빠진 독일축구협회의 새로운 선택은 위르겐 클롭이었다.클롭 감독은 도르트문트(독일)와 리버풀(잉글랜드) 등을 지휘하며 분데스리가, EPL, 유럽챔피언스리그(UCL) 등을 제패하며 눈부신 족적을 남겼다. 특유의 게겐프레싱(전방압박) 전술을 통하여, '라이벌' 펩 과르디올라 감독(스페인)과 함께 현대 축구의 전술적 트렌드를 주도한 인물로 평가받는 세계적인 명장이다.2024년 리버풀 감독직에서 물러난 이후에는 다국적 기업 레드불의 글로벌 축구 부문 총괄 책임자로 활동하며 잠시 행정가로 변신했으나, 조국의 러브콜을 받고 지난 7월 24일 독일 대표팀에 부임하며 2년 만에 감독으로 다시 복귀했다. 클럽팀만 이끌어온 클롭이 국가대표팀 지휘봉을 잡은 것은 이번이 처음이었다. '녹슨 전차군단'이라는 오명을 듣고 있던 독일 대표팀에서도 클롭의 축구가 통할지 관심이 집중됐다.9-10월 A매치 4연전 일정은 클롭 감독이 독일 대표팀 지휘봉을 잡고 나서는 첫 무대였다. 클롭은 대표팀 첫 소집부터 파격적인 결단을 내렸다. 일반적인 선수단 구성의 두 배가 넘는 44명의 선수를 차출했고, 스쿼드를 이원화하여 4연전에서 2경기씩 나눠서 소화한다는 계획을 밝혔다.이번 네덜란드-그리스전에서 나선 선수들은 다음 달 2일 세르비아, 6일 그리스와의 리턴매치에서는 나서지 않고, 선수 구성이 완전히 바뀌게 되는 것이다.클롭 감독은 사실상 이번 9-10월 A매치 일정을 최대한 많은 선수를 점검하기 위한 실험의 무대로 삼고 있다. 유네스 에브누탈립, 밤바세 콘테 등 이번 A매치 일정을 통하여 독일 국가대표에 처음 데뷔한 새 얼굴들도 많았다. 오히려 플로리안 비르츠, 세르주 그나브리 등 국가대표 경험이 많은 스타급 선수가 후반전에 교체 투입되기도 했다. 유로 2028과 2030 월드컵을 대비한 장기적인 리빌딩의 일환이었다.문제는 현재 독일 대표팀이 치르고 있는 경기 역시 단순한 친선 평가전이 아니라, 엄연히 국제 대회인 네이션스리그 일정 중이라는 점이다. 대표팀은 가뜩이나 손발을 맞출 시간도 짧다. 44명의 선수단을 굳이 둘로 쪼개어 따로 운영하는 극단적 변화가 대표팀의 베스트 11과 조직력 강화에 도움이 될지는 의문이다.실제로 클롭 감독이 발탁한 신예들이 지난 2연전에서 별다른 활약을 펼치지 못한 데다, 다음 2연전에 나설 선수들은 그만큼 결과에 대한 부담이 더 커지게 됐다. 독일 현지 매체와 팬들도 이 부분을 거론하며 '국가대표 초보 사령탑'인 클롭 감독의 선수단 운영에 의구심을 드러냈다. 그리스전 패배 이후에는 독일 홈 관중들이 실망스러운 자국 대표팀의 경기력에 야유를 보내는 장면이 나오기도 했다.독일의 고질적인 골 결정력 부재도 클롭 감독이 해결해야 할 숙제로 드러났다. 클롭 감독이 추구하는 높은 점유율과 강한 압박 위주의 색깔은 대표팀에서도 그대로 이어지고 있지만, 클럽과는 달리 실질적인 공격 효율로 이어지지는 못하는 모습이다. 클럽 시절에는 로베르트 레반도프스키(폴란드)-모하메드 살라(이집트) 같은 월드클래스 공격수들과 함께했지만, 현재 독일 대표팀은 2010년대 중반 이후 풍부한 2선 자원에 비하여 이상 세계적인 수준의 정통 공격수를 배출해 내지 못하고 있는 실정이다.독일 공영방송 'ARD' 해설위원으로 활동하고 있는 독일 축구 레전드 바스티안 슈바인슈타이거는 그리스전 이후 "지금의 독일 축구는 더 이상 강팀이 아니다. 이제 평범한 팀이 됐다. 경기의 차이를 만들어낼 만한 선수도 보이지 않는다. 클롭이 클롭다운 축구를 할 수 있는 팀을 만들어야 한다"며 자국 대표팀의 경기력에 쓴소리를 날리기도 했다.클롭 감독은 패배에 대한 책임을 피하지 않았지만, 대표팀에 자신의 축구를 입히기 위해 지금의 방식을 고수하겠다는 의지를 드러냈다. 클롭 감독은 독일 '키커'지와의 인터뷰에서 "팀 운영에 대하여 좋지 않은 결과는 모두 내 책임이다. 그리스전은 최소한 패해서는 안 됐다"면서도 "선수들을 비판하지 말아 달라, 이 역시 새로운 팀을 만들어 나가기 위한 과정의 일부다. 우리는 함께한 지 아직 일주일밖에 되지 않았다. 시간이 필요하다"고 당부했다.