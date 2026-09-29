끝까지 지킨 한국 육상 남자 400m 계주 동메달

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(나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 동메달을 획득한 대한민국 대표팀이 기뻐하고 있다. 2026.9.29한국 남자 육상이 실격 위기와 순위 번복이라는 우여곡절 끝에 값진 동메달을 획득했다.서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 이어 달린 한국은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 결선에서 세 번째로 결승선을 통과했다.1번 레인에서 출발한 서민준은 다른 선수들보다 가파른 곡선 주로를 달리면서도 속도를 끌어올렸고, 전날 예선에서의 실수와 달리 이날은 2번 주자 나마디 조엘진에게 매끄럽게 배턴을 전달했다.직선 주로가 강점인 나마디 조엘진은 두 명의 선수를 제치고 6위로 순위를 끌어올리면서 3번 주자 이재성에게 배턴을 연결했다.이재성도 곡선 주로 경쟁에서 뒤처지지 않았고, 배턴을 넘겨받은 마지막 주자 비웨사가 대만의 마지막 주자 양쥔한과 치열한 경합을 펼치다가 3위로 레이스를 마친 한국은 38초43를 기록하며 중국(38초17), 대만(38초32)에 3위에 올랐다.아울러 지난해 5월 서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 이준혁이 아시아육상선수권대회에서 세웠던 한국 기록 38초49도 넘어섰다.반면에 예선에서 1, 2위를 기록하며 유력한 메달 후보로 꼽히던 일본은 38초57로 5위, 태국은 38초49로 4위에 그쳤다.이로써 한국은 2023년 얼린 2022 항저우 대회 동메달에 이어 2회 연속 아시안게임 메달 획득이라는 성과를 남겼다. 특히 항저우 대회에서 김국영, 고승환, 박원진과 함께 동메달을 합작했던 이재성은 3년 만에 다시 메달을 목에 걸었다.한국은 전날 열린 예선에서 첫 번째 주자 김시온이 나마디 조엘진이 배턴을 전달하는 과정에서 배턴 인계 구역을 이탈했다는 이유로 실격 처분을 받았으나, 항소로 판정을 뒤집고 극적으로 결선에 진출했다.이날 결선에서도 레이스가 끝난 후 대회 홈페이지와 조직위원회가 4위로 통과한 태국이 동메달을 딴 것으로 발표하는 황당한 일이 발생했고, 한국 대표팀이 항의하자 1시간 정도 지나서야 한국의 동메달로 정정됐다.한국 육상 대표팀에 대한 판정과 기록 실수는 대회 기간 내내 질타받고 있는 이번 아시안게임의 어설픈 운영이 드러난 또 하나의 사례로 남게 됐다.남자 400m 계주 대표팀은 작년부터 대회에 나설 때마다 한국 기록을 경신하며 가파른 상승세를 타고 있다. 이번 대회에서는 내친김에 동메달을 넘어 아시안게임 첫 금메달이나 은메달을 기대하기도 했다.그러나 비웨사는 경기 후 공동취재구역에서 "아쉽게 은메달을 놓쳤는데 부족한 부분은 보완해 나가겠다"라며 "많은 목표를 한 번에 달성하면 깰 게 없지 않나. 조금씩 목표를 달성해 나가겠다"라고 각오를 다졌다.전성기를 열고 있는 한국 남자 400m 계주가 과연 내년 세계선수권대회와 2028년 하계 올림픽에서 더 높은 곳에 오를지 주목된다.