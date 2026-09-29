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저격 사건과 기자 선언, 영화는 두 사건을 꼭 엮어야 했을까?

저격 사건과 기자 선언, 영화는 두 사건을 꼭 엮어야 했을까?

[리뷰] 영화 <암살자(들)>

조영준(joyjun7)
26.09.29 10:24최종업데이트26.09.29 10:24
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영화 <암살자(들)> 스틸컷
영화 <암살자(들)> 스틸컷㈜하이브미디어코프

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

1974년 8월 15일, 서울 국립중앙극장에서 열린 광복절 경축식 도중 총성이 울린다. 박정희 대통령을 겨냥한 총격이 발생했고, 영부인 육영수 여사가 총탄에 맞아 사망한 사건이다. 현장에서 체포된 문세광은 그해 말 사형에 처해졌다. 수사 당국이 사건의 전모를 발표했으나 구체적인 경위와 배후를 둘러싼 의문은 이후에도 제기됐다. 허진호 감독의 <암살자(들)>은 바로 이 역사적 사건에서 출발한다. 이미 범인이 체포되고 공식적인 수사 결과까지 발표된 사건을 중심으로 설명되지 못한 정황들을 발견한 사람들의 이야기다.

사건 당시 현장 경호를 담당했던 형사 철구(유해진 분)는 자신이 목격한 상황과 수사 결과 사이의 불일치에 의문을 갖는다. 신문사 사회부장 재환(박해일 분)과 신입 기자 영일(이민호 분) 역시 사건의 이면을 취재하며 공식 발표만으로 설명되지 않는 정황들을 발견한다. 세 사람은 각자의 위치에서 사건을 추적하지만, 진실에 접근할수록 자신이 속한 조직과 충돌하기 시작한다. 영화는 이들의 추적을 따라가며 저격 사건을 둘러싼 의혹뿐 아니라, 국가의 발표에 의문을 제기하고 이를 공적으로 기록하는 일조차 자유롭지 않았던 1974년의 사회로 시선을 넓힌다.

여섯 발의 총성, 네 개의 탄환이 만든 미스터리

영화가 핵심으로 삼는 의문이자 단서는 영화가 제시하는 여섯 발의 총성과 발견된 네 개의 탄환이다. 사건 당시 여섯 발의 총성이 울렸지만 발견된 탄환은 네 개뿐이었다는 정황을 바탕으로 나머지 두 발의 행방을 추적하는 것이다. 여기에 사건 발생 전후의 시간을 표시하는 구성과 각기 다른 인물이 확보하는 단서들이 더해지면서 이야기의 긴장이 형성된다. 관객은 철구와 재환, 영일의 시선을 따라 새로운 정보를 얻고, 앞서 확인했던 내용을 다시 조합하며 사건의 경위를 추론하게 된다. 이미 종결된 사건에 남겨진 불일치를 추적한다는 설정이 작품의 장르적 동력인 셈이다.

다만 관객에게 의문을 제시하는 동시에 그 의문이 향해야 할 방향까지 비교적 분명하게 안내하고 있다. 범인의 행사장 출입을 허용하는 경호 계장의 행동과 의문의 인물이 등장하는 방식은 실제 역사적 사실 이외의 가능성을 일찌감치 암시한다. 이 구성은 관객이 복잡한 사건의 실마리를 어렵지 않게 따라가도록 만들지만, 동시에 미스터리의 가능성을 일정한 방향으로 제한하기도 한다. 그로 인해 작품이 쌓아 올린 의문의 크기에 비해 추적의 방향은 다소 일차원적으로 느껴지는 것도 사실이다. 현실과 허구 사이에서 최대한 간결한 전개를 선택한 것처럼 보인다.

영화 <암살자(들)> 스틸컷
영화 <암살자(들)> 스틸컷㈜하이브미디어코프

형사와 기자, 각자의 자리에서 마주한 조직의 벽

철구는 처음부터 국가기관을 불신하는 인물이 아니다. 오히려 조직에 대한 충성심이 강하고 자신이 맡은 임무에 충실한 형사다. 사건 당일 비표 없이 행사장에 들어가려는 문태광(박정민 분)을 제지하지만 경호 계장의 지시로 그를 통과시킨 것이 결정적인 사건이 된다. 이후 저격 사건이 발생하고 경호 실패의 책임까지 떠안게 된 그는 자신이 목격했던 상황을 다시 살펴보기 시작한다. 경호 지침이 변경된 경위와 그 내용이 현장에 제대로 전달되지 않았던 이유 역시 의문의 대상이다. 이에 철구는 오랫동안 알고 지냈던 기자 재환에게 자신이 경험한 사실을 전달하고 기사화를 요청한다.

여기에서 철구의 갈등은 단순히 개인적인 억울함을 해소하는 문제를 벗어난 영역에 있다. 자신이 직접 경험하고 목격한 사실이 조직이 도출한 공식적인 결론과 충돌하고 있어서다. 여기에는 사실 확인보다는 증거 인멸을 우선하고, 현장검증조차 한 편의 연극처럼 진행되는 등의 절차 모두가 포함된다. 형사로서 정확한 수사를 하기 위해서는 자신이 속한 조직이 사건을 처리한 방식부터 의심해야 하는 상황. 영화는 철구가 경험하는 충돌을 통해 진실을 밝히는 일이 개인의 의지만으로 해결될 수 없는 문제임을 보여준다.

한편, 재환과 영일은 다른 방식으로 비슷한 문제에 직면한다. 영화 속 <동성일보>에는 중앙정보부 기관원(박훈 분)이 편집회의에 참여해 기사와 표현을 검열하는 상황이 등장한다. 사회부장인 재환은 취재한 사실이 그대로 보도될 수 없다는 것을 알고 있으며, 상대적으로 감시가 덜한 신입 기자 영일은 자신의 위치와 인맥을 활용해 사건을 취재한다. 두 사람에게는 그런 제약 속에서 사실을 취재하고 알아내는 일과 그 내용을 기사로 만들어 알리는 일이 서로 다른 과제로 주어진다. 특히 재환은 취재한 내용이 아무리 정확하고 옳다고 하더라도 보도되지 못하면 독자에게 전달할 수 없다는 문제에 직면한다. 기자라는 직업의 목적과 그 직업을 수행할 수 있는 현실적 조건 사이에 간극이 발생하는 것이다.

영화 <암살자(들)> 스틸컷
영화 <암살자(들)> 스틸컷㈜하이브미디어코프

실제 사건과 영화적 가설 사이, 의심이 곧 증거가 될 수는 없다

실화를 소재로 한 미스터리에서 가장 신중해야 할 부분은 역시 역사적 사실과 영화적 상상력 사이의 경계다. 영화 <암살자(들)>은 실제 저격 사건의 기록과 관계자들의 진술에서 가져온 정황에 가상의 인물과 사건을 결합한다. 문세광을 바탕으로 한 문태광과 사건을 추적하는 세 주인공은 영화적으로 재구성된 인물이다. 허진호 감독은 실제 자료에 기록된 여러 의문을 토대로 이야기를 만들었지만, 사건의 진실에 관한 결론을 내릴 수는 없었으며, 영화에서도 가설과 상상의 형태로 다뤘다고 설명했다. 영화가 제시하는 의혹이 역사적 사실과는 분명 다르다는 의미다.

이 경계는 작품의 장르적 형식 때문에 더욱 중요해진다. 추리극에서 관객은 제시되는 단서들이 하나의 결론을 향해 배열되어 있다고 생각하기 쉽다. 사건을 둘러싼 의혹이 반복해서 강조될수록 그것은 단순한 가능성을 넘어 실제로 입증된 사실에 가까운 인상을 남길 수 있다. 영화가 특정한 결론을 제시하지 않는다고 해서 그 과정에서 만들어진 인상까지 유보되는 것은 아니기 때문이다. 어떤 정황을 선택하고 어떤 순서로 배열하고 있는지 등의 문제 모두는 사건에 관한 하나의 해석으로 이해될 수 있다.

영화 <암살자(들)> 스틸컷
영화 <암살자(들)> 스틸컷㈜하이브미디어코프

사건의 진실에서 언론의 자유로, 또 다른 역사를 선택한 결말

영화의 후반부는 저격 사건의 배후를 추적하던 이야기에서 기자들이 자신의 신념과 직업적 책임을 지키려는 이야기로 무게중심을 옮긴다. 그 변화가 가장 분명하게 드러나는 부분은 재환이 '자유 언론 실천 선언문'을 낭독하는 장면이다. 실제 역사에서는 1974년 10월 24일, <동아일보> 기자 180여 명이 외부의 간섭을 배제하고 기관원의 출입과 언론인의 불법연행을 거부한다는 결의를 채택한다. 영화는 그해 8월 발생한 저격 사건과 10월에 이루어진 선언을 기자들의 경험을 통해 하나의 서사로 결합하고자 했다.

이러한 선택은 영화의 중심적인 관점이 어디에 놓여 있는지를 드러낸다. 사건의 배후를 밝혀내지 못하더라도, 그 진실을 추적하던 사람들이 어떤 선택을 했는가에 대해서는 이야기할 수 있다. 실제로 영화의 시작부터 중반부까지는 사건의 의문을 해결하기 위해 취재에 몰입하던 기자들이 후반부에 이르러서는 자신들의 취재와 보도를 제한하는 현실에 맞서고자 한다. 그들이 선언을 통해 정부에 요구하는 것은 사건에 대한 진실이 아니라 기자가 확보한 사실을 자유롭게 보도할 수 있는 환경 및 조건이다.

어떻게 보면 이 두 가지는 서로 분리될 수 없는 것처럼도 보인다. 하지만, 엄밀하게는 영화가 이를 통해 미스터리의 결론을 인물들의 행동으로 대체하고, 한 사건을 추적하는 과정에서 드러난 제도적 문제를 이야기의 마지막에 배치하고 있다는 사실 역시 부인하기는 어렵다. 자유언론실천선언이 저격 사건의 직접적인 결과로 발생한 역사적 사건이 아니라는 점에서도 그렇고, 허구적 연결이라고 보더라도 인물들이 자신의 신념을 드러내는 후반부의 극적 장면들이 앞서 쌓아온 긴장을 다른 방향으로 해소하지만 동시에 미스터리 자체를 충분히 다루지 못했다는 인상을 남긴다는 점에서 그렇다.

결국 영화가 두 사건을 결합하면서 얻는 것은 당시의 사회적 환경을 폭넓게 보여줄 수 있다는 어떤 가능성 정도다. 하지만 그해 8월의 저격 사건을 둘러싼 의문과 10월의 선언 이후 언론인들이 겪게 되는 일들은 서로 다른 역사적 시간 속에서 계속된다는 점에서 결국 영화의 마지막은 앞서 제기한 질문과는 조금 다른 길로 접어들고 만다.
영화 암살자들 유해진 박해일 이민호

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