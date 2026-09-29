저격 사건과 기자 선언, 영화는 두 사건을 꼭 엮어야 했을까?

㈜하이브미디어코프

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <암살자(들)> 스틸컷1974년 8월 15일, 서울 국립중앙극장에서 열린 광복절 경축식 도중 총성이 울린다. 박정희 대통령을 겨냥한 총격이 발생했고, 영부인 육영수 여사가 총탄에 맞아 사망한 사건이다. 현장에서 체포된 문세광은 그해 말 사형에 처해졌다. 수사 당국이 사건의 전모를 발표했으나 구체적인 경위와 배후를 둘러싼 의문은 이후에도 제기됐다. 허진호 감독의 <암살자(들)>은 바로 이 역사적 사건에서 출발한다. 이미 범인이 체포되고 공식적인 수사 결과까지 발표된 사건을 중심으로 설명되지 못한 정황들을 발견한 사람들의 이야기다.사건 당시 현장 경호를 담당했던 형사 철구(유해진 분)는 자신이 목격한 상황과 수사 결과 사이의 불일치에 의문을 갖는다. 신문사 사회부장 재환(박해일 분)과 신입 기자 영일(이민호 분) 역시 사건의 이면을 취재하며 공식 발표만으로 설명되지 않는 정황들을 발견한다. 세 사람은 각자의 위치에서 사건을 추적하지만, 진실에 접근할수록 자신이 속한 조직과 충돌하기 시작한다. 영화는 이들의 추적을 따라가며 저격 사건을 둘러싼 의혹뿐 아니라, 국가의 발표에 의문을 제기하고 이를 공적으로 기록하는 일조차 자유롭지 않았던 1974년의 사회로 시선을 넓힌다.영화가 핵심으로 삼는 의문이자 단서는 영화가 제시하는 여섯 발의 총성과 발견된 네 개의 탄환이다. 사건 당시 여섯 발의 총성이 울렸지만 발견된 탄환은 네 개뿐이었다는 정황을 바탕으로 나머지 두 발의 행방을 추적하는 것이다. 여기에 사건 발생 전후의 시간을 표시하는 구성과 각기 다른 인물이 확보하는 단서들이 더해지면서 이야기의 긴장이 형성된다. 관객은 철구와 재환, 영일의 시선을 따라 새로운 정보를 얻고, 앞서 확인했던 내용을 다시 조합하며 사건의 경위를 추론하게 된다. 이미 종결된 사건에 남겨진 불일치를 추적한다는 설정이 작품의 장르적 동력인 셈이다.다만 관객에게 의문을 제시하는 동시에 그 의문이 향해야 할 방향까지 비교적 분명하게 안내하고 있다. 범인의 행사장 출입을 허용하는 경호 계장의 행동과 의문의 인물이 등장하는 방식은 실제 역사적 사실 이외의 가능성을 일찌감치 암시한다. 이 구성은 관객이 복잡한 사건의 실마리를 어렵지 않게 따라가도록 만들지만, 동시에 미스터리의 가능성을 일정한 방향으로 제한하기도 한다. 그로 인해 작품이 쌓아 올린 의문의 크기에 비해 추적의 방향은 다소 일차원적으로 느껴지는 것도 사실이다. 현실과 허구 사이에서 최대한 간결한 전개를 선택한 것처럼 보인다.