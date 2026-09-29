논란의 '암살자(들)' 본 역사교사의 민망한 고백

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영화 <암살자(들)> 스틸 컷영구 미제로 남은 육영수 피격 사건은 '팩션' 영화의 소재로 안성맞춤일 테다. 철저하게 진상규명이 된 사건의 경우라면, 차라리 다큐멘터리 작품에 더 어울린다. 각색할 내용도, 가공의 인물도 만들어내기가 쉽지 않기 때문이다. 얄궂게도, 사건의 진실이 지금까지 명확하게 밝혀지지 않았다는 게 이 영화의 몰입도를 높이는 배경으로 작용했다.'나는 왜 육영수 피격 사건에 대한 궁금증이 문세광이라는 암살범 이름 석 자에서 멈췄을까.'음모론을 부추기는 작품이라고 혹평한 지인조차 영화를 보는 내내 이렇게 자문했다고 한다. 그는 해당 사건에 중앙정보부, 그리고 그 윗선이 연관돼 있는 듯한 뉘앙스를 풍기는 건 너무 나간 거라고 말하면서도, 허술하기 짝이 없는 당시의 사건 조사에 대해선 도무지 이해하기 힘들다고 했다.영화는 혼을 쏙 빼놓을 만큼 흥미진진했지만, 한편으론 가슴에 커다란 돌멩이 하나를 얹은 듯 불편하기도 했다. 장면마다 끊임없이 '왜'라는 질문을 던지면서 내게 납득할 수 있게 설명해 보라고 채근하는 것처럼 느껴졌다. 정보과 형사인 철구(유해진 분)와 신문사 사회부장 재환(박해일 분), 취재 기자 영일(이민호 분)의 대사 하나하나가 허투루 들리지 않았다.만약 아이들이 이 영화를 본 뒤 관련 질문을 쏟아낸다면 어떻게 답해야 할지 난감해졌다. 적어도 육영수가 맞은 총알이 명확하게 문세광이 쏜 것이라고 단정할 수 없다는 정도로는 말할 수 있을 듯하다. 그의 두부를 관통한 탄환에 대해서 정부가 침묵했던 건 사실이니까 말이다.당장 영화에서 사건이 일어난 원인 중 하나로 그려진 '김대중 납치 사건'에 관한 질문부터 나올 성싶다. 교과서에도 일언반구 언급이 없어 아이들은 처음 듣는 이야기일 게 분명하다. 당시 정부가 일본에 망명 중이던 그의 숙소까지 찾아가 납치한 뒤 바다에 수장시키려고 했다는 사실이 탄로가 나면서 정권의 도덕성에 치명상을 입었다.이는 일본과의 심각한 외교 갈등을 불러왔고, 전 세계가 구명 운동에 나서면서 김대중은 일약 거물 정치인으로 거듭나게 된다. 문세광의 밀입국과 박정희에 대한 암살 시도는 이러한 국내외 정세를 배경으로 한다. 이를 설명하는 데 이 영화만큼 실효적인 교재는 없을 듯하다. 때론 잘 만든 영화 한 편이 열 교과서보다 나은 법이다.