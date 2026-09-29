추억팔이 대신 정공법으로... 30년 록밴드가 유튜브서 찾은 답

▲자우림의 유튜브 콘텐츠 '클럽곡소리' 자우림씨외2명

자우림의 유튜브 도전이 흥미로운 부분은 요즘 세대 크리에이터들처럼 보이기 위해 자신의 색을 지운 것이 아니라, 역으로 30년 가까이 활동한 밴드가 가장 잘할 수 있는 방식으로 유튜브 공간을 새롭게 해석했다는 데 있다.

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자극적인 장치나 도구 없이 1990년대 무렵의 홍대 클럽을 고스란히 옮겨 놓은 듯한 무대에서 20년 이상 나이 차이가 나는 후배들의 작품을 본인들만의 방법으로 다시 연주한다. <클럽곡소리>는 이를 통해 자우림의 과거를 복원하면서 동시에 2026년 젊은 세대의 음악을 함께 들려주는 작지만 소중한 장소로 활용된다.



단순히 연차가 쌓인 밴드의 '추억팔이'가 아니라, 아날로그 방식의 클럽 무대가 지닌 날것의 느낌을 디지털 환경으로 옮겨 놓으면서 동시에 알고리즘 중심의 요즘 시장에서 찾아보기 힘든 '음악인들을 위한 음악 프로그램'으로 착실히 자리를 잡아가고 있다. "이 채널 좀 더 알려져야 하는데..."라는 응원의 마음을 자연스럽게 갖게 되는 것도 이와 무관하지 않다.

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그 옛날 홍대 앞 라이브 클럽 '블루데빌'의 관객 뜸한 목요일을 묵묵히 지키던 자우림은 이제 모니터 너머의 관객들을 향해 정겨움 가득한 새로운 소통 공간을 마련했다. 그리고 단발성 체험 예능 대신 음악인 본연의 삶과 신념에 집중하는 정공법을 선택했다. 관록의 록밴드가 유튜브에서 찾아낸 가장 자우림다운 답은 어느덧 조금씩 결실을 거두어가고 있다.

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