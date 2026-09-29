추억팔이 대신 정공법으로... 30년 록밴드가 유튜브서 찾은 답

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자우림의 유튜브 콘텐츠 '클럽곡소리'자우림씨외2명
내년이면 데뷔 30주년을 맞게 되는 자우림은 이제 유튜브 안에 '곡소리'라는 이름으로 소박한 클럽을 개업했다. 이곳을 찾아온 손님들은 10CM 권정열을 시작으로 펜타곤, 소연(아이들), 댄서 가비, 선우정아, 김민석(멜로망스)등 벌써 12팀에 달한다.
자우림과 직간접적인 인연이 있는 인물보다는 처음 만난 후배들이 대부분이지만, 격의 없는 대화 속에 라이브 클럽이라기보다는 음악인들의 '사랑방'이자 작업실 같은 정겨운 분위기를 물씬 풍긴다. 이 과정에서 자우림은 초대 손님의 노래를 그대로 들려주는 대신 자신들의 언어로 다시 편곡한다. 대화를 통해 포착한 작은 단서는 편곡의 설계도로 활용된다. 자우림과 초대 손님 사이의 부담 없는 수다는 결과적으로 녹음 기획 회의가 되는 셈이다.
벌써 100만 조회수를 기록한 '퇴사할게여'((여자)아이들 소연 원곡)에는 한국적인 '한'의 정서와 밴드 사운드를 입혔고, '너에게 닿기를'(10CM 원곡)은 원곡보다 어둡고 묵직한 정서로 풀어냈으며, 상큼한 댄스곡 '언더워터 Underwater'(권은비 원곡)는 깊은 바닷속을 떠올리게 하는 서늘한 분위기로 재해석하는 등 파격적인 접근을 시도한다. 구독자들의 음원 발매 요청으로 이어질 만큼 자우림의 독특한 리메이크는 이제 <클럽곡소리>만의 자랑거리로 자리 잡았다.
노래 속에 숨은 음악인들의 이야기