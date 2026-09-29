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손흥민 A매치 58호골 기록에도... 한국, 우루과이에 참패

손흥민 A매치 58호골 기록에도... 한국, 우루과이에 참패

[A매치 평가전] 한국 1-4 우루과이

박시인(totti0502)
26.09.29 09:39최종업데이트26.09.29 09:39
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모레노호가 출범 두 번째 경기에서 우루과이에 수비 조직력에서 문제를 드러내며 대패했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기' 우루과이와의 A매치 평가전에서 1-4로 패했다.

[전반전] 한국, 수비 뒷공간 노출하며 3실점

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 경기가 안 풀리자 아쉬운 듯한 표정을 하고 있다. 2026.9.28
28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 경기가 안 풀리자 아쉬운 듯한 표정을 하고 있다. 2026.9.28연합뉴스

한국의 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 김승규가 골문을 지킨 가운데 수비는 설영우-이한범-김민재-이태석이 자리했다. 미드필드는 이강인-김봉수-이재성-황희찬, 투톱은 오현규-손흥민이 포진했다.

우루과이의 디에고 포를란 감독은 4-2-3-1을 내세웠다. 최전방에 다르윈 누녜스를 배치하고, 2선에는 막시밀리아노 아라우호-히오르지안 데 아라스카에타-브라이안 로드리게스가 뒤를 받쳤다. 허리는 로드리고 벤탄쿠르-루카스 토레이라, 수비는 호아킨 피케레스-마티아스 올리베라-로날드 아라우호-기예르모 바렐라, 골문은 크리스토퍼 피에르마린이 지켰다.

한국은 수비 라인을 높게 형성하며 전방 압박 기조를 선보였다. 하지만 우루과이는 경합 상황에서 시종일관 한국에 우위를 점했으며, 세밀한 패스와 움직임을 통해 공간을 창출했다.

한국은 수비 뒷공간을 수시로 노출하면서 2분 만에 첫 슈팅을 허용했다. 스루패스 한 방으로 수비라인이 무너졌고, 이후 아라우호의 왼발 슈팅이 골문을 벗어났다. 전반 7분에는 역습 상황에서 로드리게스의 박스 밖 슈팅이 골문 밖으로 향했다.

한국은 전반 11분 이강인에 의해 첫 번째 슈팅을 기록했지만 상대 수비벽을 맞고 아웃됐다. 우루과이는 전반 13분 먼저 선제골을 엮어냈다. 미드필드 경합 상황에서 우위를 점한 이후 데 아라스카에타의 스루 패스가 수비진을 통과했다. 공을 받은 누녜스가 김승규 골키퍼와의 일대일 기회를 놓치지 않고 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

우루과이는 하프 라인 위에 포백을 제외한 6명의 숫자를 전진 배치하며 한국의 후방 빌드업을 방해했다. 김승규 골키퍼는 수비수에게 패스를 건네지 못하며 롱킥을 시도하는 상황이 빈번했고, 소유권은 줄곧 우루과이로 넘어갔다.

한국이 하프 라인에서 공을 소유할 시 우루과이는 공수 간격을 좁힌 4-4-2 대형으로 공간을 최소화했다. 한국은 이러한 우루과이 진영에서의 공간 창출에 어려움을 겪었다.

우루과이는 전반 27분 두 번째 추가 골을 성공했다. 누녜스 볼 키핑 이후 수비수와 경합 끝에 버텨내며 뒤로 내줬다. 아라우호를 거쳐 간 패스 이후 데 아라스카에타의 중거리 슈팅이 김승규 골키퍼를 통과했다.

우루과이는 2골에 만족하지 않았다. 전반 43분 한국은 수비 전환 상황에서 문제를 드러냈다. 김민재가 왼쪽 공간을 커버하기 위해 전진 수비를 시도할 때 뒷공간이 뚫렸다. 이후 바렐라가 빠르게 쇄도하며 박스 안으로 진입했고, 김민재가 뒤따라가는 과정에서 건드린 공이 자책골로 연결됐다. 전반은 우루과이의 3골 차 리드로 종료됐다.

[후반전] 손흥민-이강인, 자존심 살린 만회 골

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 손흥민이 슛을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28
28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 손흥민이 슛을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28연합뉴스



모레노 감독은 후반 시작과 동시에 무려 4명의 교체를 감행했다. 김민재, 황희찬, 김봉수, 이태석 대신 김태현, 김민수, 박진섭, 조현택을 투입했다.

후반 들어 공격력은 한층 살아나기 시작했다. 후반 2분 김민수는 과감한 오른발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔지만 분위기를 끌어올리기 충분했다. 1분 뒤에는 오현규가 유효 슈팅을 날리며 활기를 불어넣었다. 후반 9분 오현규가 빠르게 뒷공간으로 쇄도하며 골키퍼와 일대일 기회를 잡았지만 마지막 슈팅이 선방에 막혔다.

한국의 무게 중심이 앞으로 쏠리자 우루과이는 빠르고 직선적인 공격을 시도해 한 골을 추가했다. 후반 17분 센터백에서 시작된 공격에서 오른쪽 측면의 바렐라를 거친 크로스가 누녜스의 머리에 정확히 닿으며 4-0을 만들었다.

후반 20분 김승규 골키퍼의 패스 미스가 아라우호에게 차단당하며 결정적인 위기를 맞았다. 하지만 김승규 골키퍼의 슈퍼 세이브로 실점을 최소화했다.

모레노 감독은 후반 28분 이재성, 오현규, 설영우 대신 최준, 오세훈, 박태준을 넣으며 새로운 실험에 나섰다. 한국은 후반 35분에서야 한 골을 만회했다. 오른쪽에서 이강인이 올린 왼발 얼리 크로스를 손흥민이 방향을 살짝 바꾸는 슈팅으로 골네트를 갈랐다.

이후 한국은 두 번째 골을 넣기 위해 파상공세를 퍼부었다. 후반 40분 아크 정면에서 이강인의 왼발슛은 골키퍼 손에 걸렸다. 큰 점수 차를 뒤집기엔 역부족이었다. 경기는 한국의 3골차 패배로 종료됐다.

'58호 골' 손흥민, 한국 선수 A매치 득점 차범근과 동률

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 이강인 등 선수들이 4대1로 패한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28
28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 이강인 등 선수들이 4대1로 패한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28연합뉴스



이번 A매치는 9월과 10월에 걸쳐 총 4경기가 열린다. 한국축구는 2026 북중미 월드컵에서 최고의 황금세대를 내세우고도 32강 진출에 실패했다. 홍명보 전 감독이 물러난 자리에는 스페인 출신 모레노가 임시 사령탑으로 선임됐다.

모레노 효과는 기대 이상이었다. 피파 순위 25위이자 남미의 강호 에콰도르에 3-0 완승을 거뒀다. 지난 1년 동안 스리백에 익숙했던 선수들은 모레노 감독이 꺼내든 4-4-2 포메이션에서 일사불란한 움직임과 공수 간격을 선보였다. 짧은 시간 호흡을 맞추고 모레노 감독의 뚜렷한 방향성과 높은 전술적 완성도가 드러났다는 점에서 희망을 본 경기였다.

모레노 임시 감독은 이번 4연전을 포함, 11월 A매치까지 총 6경기를 지휘한 뒤 대한축구협회의 평가를 받아야 하는 입장이다. 이번에 맞설 우루과이전도 모레노 감독에게는 중요한 시험대였다. 우루과이는 남미의 전통 강호다. FIFA 랭킹 20위로 한국보다 12계단이 높을 뿐만 아니라 역대 전적에서도 7승 2무 1패로 크게 앞서 있었다.

앞선 에콰도르전과 비교해 차이점이라면 에이스 이강인의 활용 방안이었다. 이강인은 휴식 차원에서 에콰도르전에 결장했다. 모레노 감독은 하루 전 공식 기자 회견에서 이강인 사용법에 대해 "이강인에게 기대하는 것은 소속팀에서의 최고 모습을 대표팀에서도 보여주는 것이다. 지금의 포지션과 다른 곳에 배치한다면 오히려 내가 경솔하고 무모한 선택을 하는 것"이라고 말했다.

모레노 감독은 이강인을 오른쪽 윙어로 배치했으며, 지난 에콰도르전에서 25분을 소화하며 강한 인상을 남긴 김봉수에게 미드필드를 맡겼다. 그러나 한국은 우루과이를 상대로 크게 고전했다. 4-4-2 전형에 맞서서 우루과이는 미드필드 숫자를 늘린 4-2-3-1로 응수했다.

이날 한국의 가장 큰 문제는 수비 조직력과 미드필드진 구성이었다. 황희찬과 이강인의 좌우 윙어의 조합은 지나치게 공격 지향적인 조합이었던 탓에 밸런스 붕괴를 가져왔다. 허리 싸움에서 전혀 도움을 주지 못했다.

우루과이는 촘촘하게 공간을 좁히고, 높은 에너지 레벨과 활동량으로 미드필드 경합 상황에서 압도적인 우세를 보였다. 한국은 빌드업 시 공수 간격이 벌어졌으며, 중원 숫자 부족 현상으로 잦은 패스 미스를 범했다.

한국은 모험적이고 높은 하이 블록 수비를 펼쳤지만 상대의 침투를 효과적으로 대응하지 못하며 대량 실점이라는 결과를 초래했다.

한 가지 위안이라면 손흥민의 득점 소식이다. 이날 손흥민은 통산 A매치 149경기에 출전해 58골을 기록, '전설' 차범근이 보유한 A매치 한국인 최다 득점 타이를 이뤘다. 또, 손흥민은 대표팀과 클럽팀을 통틀어 통산 300호 골을 달성했다.

한편, 한국은 다음 달 2일 울산에서 남미의 베네수엘라와 세 번째 평가전을 치른다.

하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기
(서울월드컵경기장, 한국 서울 - 2026년 9월 28일)
한국 1 - 손흥민(도움:이강인) 80'
우루과이 4 - 누녜스(도움:데 아라스카에타) 13' 데 아라스카에타(도움:막시 아라우호) 27' 김민재(자책골) 43' 누녜스(도움:바렐라) 62'

선수 명단
한국 4-4-2 : GK 김승규 - 설영우(73'박태준), 이한범(81'조위제), 김민재(46'김태현), 이태석(46'조현택) - 이강인, 김봉수(46'박진섭), 이재성(73'최준), 황희찬(46'김민수) - 오현규(73'오세훈), 손흥민

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