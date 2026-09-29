손흥민 A매치 58호골 기록에도... 한국, 우루과이에 참패

연합뉴스

하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기

(서울월드컵경기장, 한국 서울 - 2026년 9월 28일)

한국 1 - 손흥민(도움:이강인) 80'

우루과이 4 - 누녜스(도움:데 아라스카에타) 13' 데 아라스카에타(도움:막시 아라우호) 27' 김민재(자책골) 43' 누녜스(도움:바렐라) 62'

선수 명단

한국 4-4-2 : GK 김승규 - 설영우(73'박태준), 이한범(81'조위제), 김민재(46'김태현), 이태석(46'조현택) - 이강인, 김봉수(46'박진섭), 이재성(73'최준), 황희찬(46'김민수) - 오현규(73'오세훈), 손흥민

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 이강인 등 선수들이 4대1로 패한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28이번 A매치는 9월과 10월에 걸쳐 총 4경기가 열린다. 한국축구는 2026 북중미 월드컵에서 최고의 황금세대를 내세우고도 32강 진출에 실패했다. 홍명보 전 감독이 물러난 자리에는 스페인 출신 모레노가 임시 사령탑으로 선임됐다.모레노 효과는 기대 이상이었다. 피파 순위 25위이자 남미의 강호 에콰도르에 3-0 완승을 거뒀다. 지난 1년 동안 스리백에 익숙했던 선수들은 모레노 감독이 꺼내든 4-4-2 포메이션에서 일사불란한 움직임과 공수 간격을 선보였다. 짧은 시간 호흡을 맞추고 모레노 감독의 뚜렷한 방향성과 높은 전술적 완성도가 드러났다는 점에서 희망을 본 경기였다.모레노 임시 감독은 이번 4연전을 포함, 11월 A매치까지 총 6경기를 지휘한 뒤 대한축구협회의 평가를 받아야 하는 입장이다. 이번에 맞설 우루과이전도 모레노 감독에게는 중요한 시험대였다. 우루과이는 남미의 전통 강호다. FIFA 랭킹 20위로 한국보다 12계단이 높을 뿐만 아니라 역대 전적에서도 7승 2무 1패로 크게 앞서 있었다.앞선 에콰도르전과 비교해 차이점이라면 에이스 이강인의 활용 방안이었다. 이강인은 휴식 차원에서 에콰도르전에 결장했다. 모레노 감독은 하루 전 공식 기자 회견에서 이강인 사용법에 대해 "이강인에게 기대하는 것은 소속팀에서의 최고 모습을 대표팀에서도 보여주는 것이다. 지금의 포지션과 다른 곳에 배치한다면 오히려 내가 경솔하고 무모한 선택을 하는 것"이라고 말했다.모레노 감독은 이강인을 오른쪽 윙어로 배치했으며, 지난 에콰도르전에서 25분을 소화하며 강한 인상을 남긴 김봉수에게 미드필드를 맡겼다. 그러나 한국은 우루과이를 상대로 크게 고전했다. 4-4-2 전형에 맞서서 우루과이는 미드필드 숫자를 늘린 4-2-3-1로 응수했다.이날 한국의 가장 큰 문제는 수비 조직력과 미드필드진 구성이었다. 황희찬과 이강인의 좌우 윙어의 조합은 지나치게 공격 지향적인 조합이었던 탓에 밸런스 붕괴를 가져왔다. 허리 싸움에서 전혀 도움을 주지 못했다.우루과이는 촘촘하게 공간을 좁히고, 높은 에너지 레벨과 활동량으로 미드필드 경합 상황에서 압도적인 우세를 보였다. 한국은 빌드업 시 공수 간격이 벌어졌으며, 중원 숫자 부족 현상으로 잦은 패스 미스를 범했다.한국은 모험적이고 높은 하이 블록 수비를 펼쳤지만 상대의 침투를 효과적으로 대응하지 못하며 대량 실점이라는 결과를 초래했다.한 가지 위안이라면 손흥민의 득점 소식이다. 이날 손흥민은 통산 A매치 149경기에 출전해 58골을 기록, '전설' 차범근이 보유한 A매치 한국인 최다 득점 타이를 이뤘다. 또, 손흥민은 대표팀과 클럽팀을 통틀어 통산 300호 골을 달성했다.한편, 한국은 다음 달 2일 울산에서 남미의 베네수엘라와 세 번째 평가전을 치른다.