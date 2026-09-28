남녀 농구 금메달 뒤에 '사천'이 있었다

사천시

한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 한국 여자농구 대표팀 단체사진강이슬 선수는 사천시 신수도 태생으로 삼천포초·삼천포여중·삼천포여고를 졸업한 '사천 토박이'다. 삼천포여고 3학년이던 2012년 전국대회 4관왕에 오르며 이름을 알렸고, 그해 프로에 데뷔한 뒤 여자프로농구 최고의 3점 슈터로 성장했다. 사천시 홍보대사로도 활동하며 2023년부터 고향사랑기부금을 매년 기부하고 있다.엿새 앞서 남자농구 금메달을 이끈 이현중(26·포틀랜드 트레일블레이저스)의 뿌리에도 삼천포가 있다. 이현중 선수의 어머니 성정아 대한민국농구협회 이사는 삼천포여고를 거쳐 한국 여자농구를 대표한 센터로 알려져 있다. 성정아 이사는 1984년 로스앤젤레스 올림픽 은메달을 따냈고, 1990년 베이징 아시안게임에서는 한국 여자농구에 12년 만의 금메달을 안겼다.