사이트 전체보기
남녀 농구 금메달 뒤에 '사천'이 있었다

남녀 농구 금메달 뒤에 '사천'이 있었다

강이슬은 주장으로 여자농구 우승 이끌고, 성정아의 아들 이현중은 남자농구 에이스로 맹활약

뉴스사천 강무성(news43)
26.09.28 18:00최종업데이트26.09.28 18:00
구글 검색 선호 출처로 추가
한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 사천시홍보대사이자 한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬 선수
한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 사천시홍보대사이자 한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬 선수사천시

[뉴스사천=강무성 기자] 한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 경남 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 '농구 전설' 성정아 선수의 아들이다.

박수호 감독이 이끄는 여자농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본을 75-70으로 꺾었다. 강이슬 선수는 21점 7리바운드를 올리고, 경기 종료 14초 전 자유투 2개로 승부에 쐐기를 박았다. 한국 여자농구가 아시안게임에서 우승한 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다.

한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 한국 여자농구 대표팀 단체사진
한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 한국 여자농구 대표팀 단체사진사천시

강이슬 선수는 사천시 신수도 태생으로 삼천포초·삼천포여중·삼천포여고를 졸업한 '사천 토박이'다. 삼천포여고 3학년이던 2012년 전국대회 4관왕에 오르며 이름을 알렸고, 그해 프로에 데뷔한 뒤 여자프로농구 최고의 3점 슈터로 성장했다. 사천시 홍보대사로도 활동하며 2023년부터 고향사랑기부금을 매년 기부하고 있다.

엿새 앞서 남자농구 금메달을 이끈 이현중(26·포틀랜드 트레일블레이저스)의 뿌리에도 삼천포가 있다. 이현중 선수의 어머니 성정아 대한민국농구협회 이사는 삼천포여고를 거쳐 한국 여자농구를 대표한 센터로 알려져 있다. 성정아 이사는 1984년 로스앤젤레스 올림픽 은메달을 따냈고, 1990년 베이징 아시안게임에서는 한국 여자농구에 12년 만의 금메달을 안겼다.

한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 남자 농구 국가대표팀 우승 뒤 단체사진.
한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 남자 농구 국가대표팀 우승 뒤 단체사진.사천시

이현중 선수는 지난 20일 일본과의 남자농구 결승에서 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드를 올리며 67-57 승리를 이끌었다. 이로써 성정아·이현중 모자는 사상 처음으로 같은 종목에서 아시안게임 금메달을 딴 모자가 됐다.

성정아에서 강이슬까지, 삼천포여고 코트는 반세기 가까이 한국 여자농구의 산실이었다. 지금 그 코트에서는 또 다른 후배들이 농구를 향한 열정을 이어가고 있다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.
→ 사천사람 사천이야기 <뉴스사천>
바로가기 news4000.com
구독문의 055-855-4040
후원 806-01-068921(농협)
뉴스사천

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
뉴스사천 강무성 (news43) 내방

사천의 대표언론

이 기자의 최신기사 '과거와 현재가 만나는 밤' 사천향교 풍화루 페스타