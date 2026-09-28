남녀 농구 금메달 뒤에 '사천'이 있었다

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한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 ‘농구 전설’ 성정아 선수의 아들이다. 사진은 사천시홍보대사이자 한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬 선수사천시
[뉴스사천=강무성 기자] 한국 농구가 12년 만에 거머쥔 남녀 동반 아시안게임 금메달, 그 한가운데 경남 사천시와의 인연이 있었다. 삼천포여고 출신 강이슬(32·우리은행) 선수는 주장으로 여자농구 우승을 이끌었고, 남자농구 에이스 이현중 선수는 삼천포여고 출신 '농구 전설' 성정아 선수의 아들이다.
박수호 감독이 이끄는 여자농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본을 75-70으로 꺾었다. 강이슬 선수는 21점 7리바운드를 올리고, 경기 종료 14초 전 자유투 2개로 승부에 쐐기를 박았다. 한국 여자농구가 아시안게임에서 우승한 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다.