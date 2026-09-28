'금빛 마무리' 박영현, kt 통합우승도 지켜낼까

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아시안게임 야구대표팀 마무리로 활약한 박영현한국 야구대표팀의 아시안게임 5연패 마지막 장면은 '수호신' 박영현의 손끝에서 완성됐다. 지난해 KBO리그 세이브왕인 박영현은 27일 일본 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 결승전에 8회말 구원 등판해 1.2이닝 무실점 3탈삼진을 기록하며 한국의 3-1 승리를 지켰다.박영현이 마운드에 오른 순간부터 경기는 살얼음판이었다. 한국이 3-1로 다시 리드를 잡은 8회말, 불펜 투수 조병현이 중전 안타와 포구 과정에서 김지찬의 수비 실책으로 1사 2루 위기를 맞자 류지현 감독은 지체없이 박영현을 투입했다. 박영현은 첫 상대인 무코야마에게 안타를 맞아 1사 1-3루로 몰렸지만, 후속 타자를 삼진과 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.하지만 2점차로 앞선 9회말도 녹록치 않았다. 2사까지 잡은 뒤 석연찮은 볼넷과 안타를 연속으로 내줘 동점 주자를 내보냈고, 대타인 시바사키에게 대형 파울 타구까지 허용했다. 그러나 박영현은 흔들리지 않았다. 이후 스트라이크를 연달아 꽂아 넣으며 루킹 삼진으로 경기를 끝냈다. 위기 상황에서도 꿋꿋이 자신의 공을 던지는 강심장을 입증한 장면이었다.