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'금빛 마무리' 박영현, kt 통합우승도 지켜낼까

'금빛 마무리' 박영현, kt 통합우승도 지켜낼까

[ KBO리그] AG 결승전 무실점으로 금메달 지킨 박영현, 2025 세이브왕 이어 대표팀 마무리로 우뚝

케이비리포트(kbreportcom)
26.09.28 17:53최종업데이트26.09.28 17:53
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아시안게임 야구대표팀 마무리로 활약한 박영현
아시안게임 야구대표팀 마무리로 활약한 박영현KBO

한국 야구대표팀의 아시안게임 5연패 마지막 장면은 '수호신' 박영현의 손끝에서 완성됐다. 지난해 KBO리그 세이브왕인 박영현은 27일 일본 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 결승전에 8회말 구원 등판해 1.2이닝 무실점 3탈삼진을 기록하며 한국의 3-1 승리를 지켰다.

박영현이 마운드에 오른 순간부터 경기는 살얼음판이었다. 한국이 3-1로 다시 리드를 잡은 8회말, 불펜 투수 조병현이 중전 안타와 포구 과정에서 김지찬의 수비 실책으로 1사 2루 위기를 맞자 류지현 감독은 지체없이 박영현을 투입했다. 박영현은 첫 상대인 무코야마에게 안타를 맞아 1사 1-3루로 몰렸지만, 후속 타자를 삼진과 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

하지만 2점차로 앞선 9회말도 녹록치 않았다. 2사까지 잡은 뒤 석연찮은 볼넷과 안타를 연속으로 내줘 동점 주자를 내보냈고, 대타인 시바사키에게 대형 파울 타구까지 허용했다. 그러나 박영현은 흔들리지 않았다. 이후 스트라이크를 연달아 꽂아 넣으며 루킹 삼진으로 경기를 끝냈다. 위기 상황에서도 꿋꿋이 자신의 공을 던지는 강심장을 입증한 장면이었다.

금메달이 결정되는 순간 환호하는 박영현(출처: KBO SNS 캡처)
금메달이 결정되는 순간 환호하는 박영현(출처: KBO SNS 캡처)KBO

박영현에게 이번 금메달은 2023 항저우 아시안게임에 이은 두 번째다. 당시에는 고우석에 앞서 등판하는 셋업맨 역할이었지만, 이번 대회에서는 대표팀의 마지막 이닝을 책임지는 마무리로 활약했다. 항저우 대회에서 고우석이 감당했던 부담을 자신도 이해하게 됐다는 박영현의 경기 후 소감은 역으로 그의 위상이 3년 동안 얼마나 달라졌는지를 방증한다.

올시즌 현재(9/28 기준) 박영현은 총 51경기에 등판해 6승 27세이브 평균자책점 2.54 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.98을 기록 중이다. 세이브 부문에서는 현재 3위로 타이틀 2연패는 기대하기 어렵지만 기여도는 최상급이다. 멀티이닝 등판도 적지 않고 세이브 기회가 아닌 상황에서도 등판해 팀 승리 확률을 높였다.

kt 박영현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
kt 박영현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올해 박영현은 입단 이후 5시즌 연속 50경기 이상 등판이라는 기록도 달성한 상태다. 신인 시절부터 5년 연속 50경기를 넘긴 투수는 오상민(은퇴), 정우영(LG)에 이어 박영현이 세 번째다. 데뷔 시즌인 2022년 52경기, 2023년엔 홀드왕, 2024년 25세이브, 2025년 35세이브로 세이브왕에 올랐다. 일각에서 제기되는 혹사 논란에도 불구하고 매시즌 꾸준히 발전하는 모습을 보이고 있다.

이제 박영현의 시선은 다시 소속팀 kt로 향한다. 현재 kt는 81승 4무 49패(승률 0.623)으로 리그 선두를 달리고 있다. 2위 삼성 라이온즈와의 격차는 3경기로 정규시즌 우승을 확정짓기 위해서는 매직넘버 8을 최대한 빨리 줄여야 한다. 시즌 중반부터 불펜의 기복이 약점으로 꼽혔던 kt로서는 박영현의 복귀가 무엇보다 반갑다.

가을야구 활약이 기대되는 박영현
가을야구 활약이 기대되는 박영현kt위즈

다만 관리도 필요하다. 5년 연속 50경기 출장 기록은 꾸준함의 증거이기도 하지만 그만큼 많이 던진 투수라는 의미다. 정규시즌 우승뿐 아니라 한국시리즈까지 바라보는 kt 입장에선 남은 경기에서 박영현을 얼마나 효율적으로 활용하느냐가 관건이다.

무리한 연투는 의식적으로 피하고 멀티이닝 등판도 투구 수와 휴식일을 고려해 활용해야 한다. 금메달 마무리의 기세를 가을야구에서 최대한 발휘할 수 있게해야 정상에 도달할 수 있다. 항저우의 셋업맨은 나고야의 마무리로 성장했다. 아시안게임 결승전에서 강심장을 증명한 박영현이 kt의 통합 우승도 지켜낼 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 아시안게임 박영현 마무리

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