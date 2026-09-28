성적 부진에... 손흥민 속한 LA FC, 도스 산토스 감독 경질

마크 도스 산토스 감독이 LAFC 지휘봉을 내려놓게 됐다.미국 메이저리그사커(MLS) LAFC는 28일 오전(한국시간) 공식 채널을 통해 "구단은 오늘 신중한 검토 끝에 마크 도스 산토스 감독과 결별하기로 했다"라고 발표했다. 이어 "곧 임시 감독 체제를 발표하고, 새로운 사령탑 물색에 나설 것"이라고 밝혔다.구단에서는 '결별'이라는 표현을 사용했으나 사실상 경질이다. 도스 산토스 감독의 마지막 경기는 지난 27일(한국시간) 도요타 스타디움에서 열린 MLS 28라운드 FC 댈러스전이었다. LAFC는 이날 0-1로 패했다.팀 핵심 공격수 손흥민과 드니 부앙가, 슈아니에르, 샤펠버그가 A매치 일정으로 이탈한 가운데 경기에 나선 LAFC는 전반 34분 우르호그하이드에게 선제골을 내줬고, 끝내 승부를 뒤집지 못했다.결국 댈러스전 패배 직후 LAFC는 도스 산토스 감독과 결별을 결정했다. 다만 구단은 공식 발표에서 구체적인 경질 사유를 밝히지는 않았다.28라운드까지 진행된 시점에서 LAFC는 서부 콘퍼런스 6위, 11승 8무 9패 승점 41점으로 플레이오프 진출권에 자리하고 있었다. 성적만 놓고 보면 당장 순위 경쟁에서 밀려난 상황은 아니었지만, 구단은 시즌 중 감독 교체라는 결단을 내렸다.화끈한 공격 축구를 표방하던 스티븐 체룬돌로 감독 후임자로 지휘봉을 잡은 산토스는 공수 균형을 강조하는 모습을 보여줬다. 공격에서는 유기적인 움직임보다는, 정해진 포지셔닝으로 상대를 공략했다.개막전에서는 직전 시즌 리그 챔피언 인터 마이애미를 상대로 3-0 승리를 거뒀고, 북중미 챔피언스컵에서도 레알 에스파냐와 크루스 아술을 상대로 4경기 11골을 넣으며 강력한 공격력을 자랑했다.하지만 시즌이 진행될수록 경기력에 기복이 나타났다. 특히 후반기로 갈수록 공격에서 답답한 모습이 이어졌고, 수비 역시 중요한 순간마다 흔들리는 장면이 나왔다.공수 균형을 못 맞추는 것도 문제였으나 팀 내 최고 스트라이커 손흥민을 제대로 활용하지 못한다는 비판도 피하지 못했다. 체룬돌로 감독 지휘 아래 손흥민은 중앙 공격수와 측면을 왕성히 오가며 13경기서 12골 3도움을 기록했다. 시즌 중반에 왔음에도 상당한 수치였다.득점력이 탁월한 손흥민 카드를 손에 넣었으나 산토스 감독은 이를 제대로 활용하지 못했다. 오히려 골 기회를 만드는 도우미 역할로 활용했고, 득점 생산력은 현저히 낮아졌다. 실제로 손흥민은 리그 25경기서 6골에 머무르고 있다.물론 도움은 17개를 기록하며 도움 능력을 확실하게 보여주고 있지만, MLS에 소속된 팀들의 수비력이 그리 좋지 않다는 점을 고려하면 반갑지 않은 이야기다.아쉬움만 남긴 도스 산토스 감독이 떠나간 가운데 LAFC는 남은 리그 6경기 동안 9위 자리를 사수해야 플레이오프에 도달할 수 있다. 10위 포틀랜드와 격차는 9점 차로 안정권에 자리하고 있지만, 방심은 금물이다.또 플레이오프에서 더 높은 단계로 향하기 위해서는 향후 임시 사령탑 인선 과정이 매우 중요해 보이는 대목이다.한편 LAFC는 오는 10월 11일 오전 11시 30분(한국시간) 홈에서 밴쿠버 화이트캡스와 리그 경기를 치른다.