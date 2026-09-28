<가능한 사랑>은 극장에서 봐야 합니다

우리는 다른 사람의 아픔을 얼마나 이해할 수 있을까. 뉴스에서 해고 노동자들의 이야기를 보고, 파업 현장에서 사측과 싸우는 노동자들을 바라보며 그들의 입장을 지지할 수는 있다. 부당한 해고에 분노하고, 거리에서 싸우는 사람들에게 응원을 보낼 수도 있다. 나 역시 노동자로 살아가고 있으니 그들의 마음을 조금은 알고 있다고 생각하기도 한다.
그런데 정말 그럴까. 직장을 잃은 뒤 집으로 돌아온 사람의 마음을 우리는 얼마나 이해할 수 있을까. 함께 일하던 동료들과 편이 갈리고, 어제까지 형제라고 부르던 사람이 등을 돌리고, 자신의 존재 가치가 없다고 느끼는 마음을 말이다. 우리는 그들의 투쟁을 이해한다고 말하지만, 어쩌면 우리가 바라보는 것은 그 사람의 삶 전체가 아니라 우리가 이해하고 싶은 일부에 불과한 것은 아닐까.
영화 <가능한 사랑>을 보고 나서 다양한 질문들이 오래 남았다. 해고 노동자 호석(설경구)과 그의 아내 미옥(전도연), 그리고 그들을 카메라에 담으려는 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성). 영화는 전혀 다른 세계에 살고 있는 두 부부를 한자리에 불러온다. 그리고 그들이 서로에게 가까워질수록 오히려 그들 사이에 놓인 거대한 거리가 조금씩 모습을 드러낸다.
이창동 감독은 노동과 자본이라는 거대한 이야기를 하면서도 결국 네 사람의 얼굴을 바라본다. 그 얼굴에는 자유롭고 싶은 마음도 있고, 아무에게도 보여주지 못한 아픔도 있으며, 타인을 이해하고 싶다는 욕심과 무엇이든 할 수 있을 것 같은 자신감도 있다. 영화가 묻는 것은 어쩌면 단순하다. 이렇게 다른 사람들 사이에서도 사랑은 정말 가능할까.
[첫 번째 감정] 미옥의 자유