<가능한 사랑>은 극장에서 봐야 합니다

▲영화 <가능한 사랑> 장면 넷플릭스

상우는 처음부터 다른 세상에 사는 사람처럼 보인다. 경제적으로 여유가 있고, 사람을 대하는 태도에도 거리낌이 없다. 아내 예지가 다큐멘터리를 만드는 것도 적극적으로 지지한다. 무엇을 하든 크게 실패할 것 같지 않은 사람 특유의 자신감이 있다. 세상의 많은 것들이 자신의 선택지 안에 있다고 믿는 사람처럼 보인다.



상우는 미옥과 호석을 어떻게 바라봤을까. 불쌍한 사람들이라고 생각했을까. 자신과 다른 삶을 사는 흥미로운 사람들이라고 생각했을까. 아니면 처음부터 별 관심이 없었던 것은 아닐까. 예지는 그들의 마음속으로 들어가려고 하지만 상우는 굳이 그럴 필요를 느끼지 않는다. 오히려 그런 사람들을 이해하고 사랑하려고 하는 자신의 아내를 특별한 사람이라고 생각한다. 그 칭찬에는 자신과 그들을 자연스럽게 구분하는 경계가 숨어 있다.



그래서 상우의 자신감은 결국 돈에서 나오는 것처럼 보인다. 자신의 선택이 실패해도 다시 일어설 수 있다는 믿음, 어디에 가든 환영받을 것이라는 감각, 세상의 많은 것들이 자신의 선택지 안에 있다고 믿는 태도. 노동자에게 해고는 삶 전체를 무너뜨리는 사건이지만 상우에게 노동과 자본은 어쩌면 숫자와 투자의 문제일 수 있다.



같은 사회에 살지만 두 사람이 바라보는 세계는 그렇게 다르다. 같은 달을 바라봐도 다른 것처럼, 같은 세상을 살아가면서도 사람은 자신이 서 있는 위치에 따라 전혀 다른 풍경을 바라본다.



우리는 타인의 아픔을 정말 이해할 수 있을까



<가능한 사랑>은 해고 노동자의 이야기이면서 두 부부의 이야기이고, 계급에 대한 이야기이면서 사랑에 대한 이야기다. 이창동 감독은 노동자와 자본가를 단순히 선과 악으로 나누지 않는다. 대신 네 사람을 한 공간에 밀어 넣고 서로를 바라보게 한다. 가까워지는 것처럼 보이는 순간마다 그들 사이의 거리가 드러나고, 이해했다고 생각하는 순간마다 또 다른 오해가 생긴다. 영화는 바로 그 불편한 틈을 집요하게 바라본다.



특히 해고 노동자들의 상담 장면은 오래 마음에 남는다. 썩을 대로 썩었지만 제대로 치료받지 못한 상처를 사람들이 하나씩 꺼내놓는다. 어떤 사람은 울고, 어떤 사람은 웃는다. 그런데 그 웃음이 정말 웃음이었을까. 카메라 앞에서는 자신의 상처를 이야기하면서도 가족에게는 그 칼자국을 보여주고 싶지 않아 아무도 없는 곳에서 혼자 울어야 하는 사람들.



영화는 그들을 거창한 투사로 만들지 않고 그냥 상처받은 인간으로 바라본다. 그 안에는 서로 싸우고, 배신하고, 사랑하고, 가족에게 미안해하며 살아가는 수많은 개인이 있다. <가능한 사랑>은 그 복잡한 얼굴을 지워버리지 않는다.



이창동 감독의 연출은 그래서 더욱 강력하다. <버닝>이 모호함과 상징을 통해 관객을 끊임없이 미궁으로 밀어 넣었던 작품이라면, <가능한 사랑>은 상대적으로 더 직설적으로 인물과 사회를 바라본다. 하지만 쉽다는 의미는 아니다. 오히려 영화가 끝난 뒤 이야기할 것이 훨씬 많다. 노동과 자본, 계급, 다큐멘터리를 만드는 사람의 윤리, 부부의 사랑과 욕망, 그리고 다른 사람을 이해한다는 것의 가능성까지. 긴 러닝타임 동안 영화는 수많은 질문을 던져놓는다.



배우들의 연기는 그 질문을 사람의 얼굴로 바꿔놓는다. 전도연은 미옥의 밝음과 슬픔, 자유를 향한 욕망을 한 얼굴 안에서 놀랍도록 자연스럽게 오간다. 설경구는 더 강렬하다. 호석이 아무 말도 하지 않을 때조차 마음속에 무언가가 가득 차 있다는 것이 느껴진다. 그리고 그것이 마침내 밖으로 쏟아져 나오는 순간, 우리가 앞에서 봤던 무표정한 얼굴들이 전부 다르게 보이기 시작한다.



조여정은 선의와 욕망의 경계를 끊임없이 오가는 예지를, 조인성은 너무 많은 것을 가지고 있기에 자신감조차 자연스러운 상우를 설득력 있게 표현한다. 네 배우가 서로 다른 방향을 바라보고 있기 때문에 네 사람이 같은 공간에 앉아 있는 것만으로도 묘한 긴장이 생긴다.



그리고 아이러니하게도 이런 영화를 만든 곳이 넷플릭스라는 사실도 재미있다. 자본의 힘과 노동의 소외를 이야기하는 영화가 거대한 글로벌 플랫폼의 자본을 통해 만들어져 전 세계에 공개된다. 어쩌면 <가능한 사랑>이라는 영화 자체도 자신이 던지는 질문에서 완전히 자유롭지 않은 셈이다.



하지만 가능하다면 이 영화는 극장에서 먼저 보기를 권하고 싶다. 164분이라는 긴 러닝타임 자체가 영화의 일부처럼 느껴진다. 집에서 중간중간 멈추고 다른 화면을 바라보기 시작하면 네 사람 사이에 조금씩 쌓이는 감정의 흐름이 끊길 것 같다. 한 공간에 앉아 처음부터 끝까지 그들의 얼굴을 바라보고 있어야 마지막에 이르러 처음에는 보이지 않았던 감정들이 다시 떠오른다.



결국 <가능한 사랑>을 보고 나서 내게 남은 질문은 사랑보다 이해에 가까웠다. 우리는 다른 사람을 정말 이해할 수 있을까. 내가 경험하지 않은 삶을 살아온 사람의 고통을 온전히 느낄 수 있을까. 어쩌면 불가능할지도 모른다. 그런데도 사람은 자꾸 다른 사람에게 다가간다. 이야기를 듣고, 카메라를 들고, 손을 내밀고, 이해해보려고 애쓴다. 완벽하게 이해할 수 없다는 사실을 알면서도 말이다.



어쩌면 이창동 감독이 말하는 '가능한 사랑'은 상대를 완전히 이해한 뒤에 시작되는 사랑이 아니라, 끝내 다 이해할 수 없다는 사실을 인정하면서도 그 사람에게 다가가려는 마음인지도 모른다. 그게 가능한 일인지 아직 잘 모르겠다. 하지만 이렇게 오랫동안 그 가능성을 생각하게 만드는 영화라면, 기꺼이 추천하고 싶은 영화다.

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