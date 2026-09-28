북한의 빛바랜 대기록, 스페인에 승부차기 패

20세 이하 북한 여자축구대표팀이 폴란드에서 끝난 FIFA U20 여자월드컵 결승까지 모두 일곱 게임을 치르며 단 1골도 내주지 않는 대기록을 세웠지만 준우승 메달을 걸고 분루를 삼켰다. 유럽의 강팀 스페인의 골문을 열지 못하고 승부차기 끝에 3-4로 패했기 때문이다.한철학 감독이 이끌고 있는 북한 20세 이하 여자축구대표팀이 한국 시각으로 28일(월) 오전 1시 폴란드 슈타디온 미에이스키 로치에서 벌어진 2026 FIFA(국제축구연맹) U20 여자월드컵 스페인과의 결승전에서 연장까지 득점 없이 비기고 이어진 승부차기에서 아쉽게 3-4로 패하고 말았다.나흘 전 콜롬비아와의 4강 3-0 완승에 이르기까지 북한의 흐름은 그야말로 파죽지세였다. 조별리그 세 게임은 물론 16강~4강까지 여섯 게임을 뛰면서 16골을 퍼부으며 전승을 기록한 것이다. 더구나 상대 팀에게 단 1골도 내주지 않는 수비력까지 자랑했으니 이번 결승 고비만 넘으면 FIFA U20 여자월드컵 7게임 무실점 우승이라는 대기록 시나리오가 완성되는 상황이었다. 하지만 2022년 코스타리카 대회 우승 팀 스페인의 저력은 만만치 않았다.북한은 전반 종료 직전 결정적인 선취골 기회를 잡았다. 스페인 수비수 실비아 크리스토발이 아찔한 백 패스 실수를 저질러 교체 멤버 허경이 노마크 득점 기회를 잡은 것이다. 하지만 허경의 오른발 슛(44분)은 스페인 골키퍼 라이아 로페즈의 오른손 슈퍼 세이브에 걸리고 말았다.스페인도 이번 대회 6게임 전승 기록으로 결승에 올라왔기 때문에 북한에게 끌려가지만 않았다. 후반부터 본격적인 공격력을 자랑하며 북한 골문을 크게 위협한 것이다. 47분에 알바 세라토의 오른발 슛과 77분에 파우 코멘다도르의 오른발 중거리슛이 골문 구석으로 들어갈 수 있을 정도로 위협적이었지만 북한 골키퍼 박주경도 놀라운 순발력으로 그 유효슛들을 모두 막아냈다.득점 없이 이어진 30분간의 연장전도 끝내 골이 터지지 않아 양팀 선수들 모두에게 가혹한 승부차기가 시행됐다. 북한은 첫 번째 키커 허경의 골로 자신감을 드러냈지만 두 번째 키커 최연아와 네 번째 키커 박일심이 스페인 골키퍼 라이아 로페즈의 선방에 막히는 바람에 끝내 눈물을 쏟아야 했다.반면에 스페인은 1번 키커 마리사 가르시아부터 4번 키커 다니엘라 아고테까지 모두 성공시키며 승부차기 점수판을 4-3으로 끝냈다. 특히 스페인 골키퍼 라이아 로페즈는 북한의 네 번째 키커 박일심의 오른발 슛을 자기 오른쪽으로 날아올라 기막히게 쳐내는 놀라운 활약을 펼친 덕분에 시상식에서 골든 글러브(최우수 골키퍼상) 트로피까지 받아들었다.스페인은 이번 우승으로 2022년 코스타리카 대회 이어 두 번째 우승의 영광을 누렸고, 2년 전 아시아 라이벌 일본을 1-0으로 물리치고 콜롬비아 대회 우승 트로피를 들어올렸던 북한은 사상 최초로 U20 여자월드컵 연속 우승의 뜻을 이루지 못한 아쉬움을 남기고 말았다.(9월 28일 월요일 오전 1시, 슈타디온 미에이스키 로치 - 폴란드)- 연장 후으로골든볼(최우수선수상) : 로사리아 도밍게스(스페인)실버볼 : 리국향(북한)브론즈볼 : 파우 코멘다도르(스페인)골든 부트(득점왕) : 파우 코멘다도르(스페인)실버 부트 : 안니카 파즈(아르헨티나)브론즈 부트 : 최연아(북한)골든 글로브(최우수 GK) : 라이아 로페즈(스페인)