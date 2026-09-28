한국 여자 핸드볼의 '2026 어게인 우생순'

연합뉴스

27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정 지은 류은희를 비롯한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.이로써 한국 여자 핸드볼은 8년 만의 우승이자 아시안게임 통산 8번째 금메달을 차지했다. 여자 핸드볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택된 1990년 베이징 대회 이후 한국은 2010년 광저우 대회 동메달, 2023년 항저우 대회 은메달 한 번씩을 제외하고는 모두 우승하며 아시아 핸드볼 최강국의 명성을 이어갔다.또한 한국이 우승을 차지하면서 이번 대회 핸드볼 경기장에서 처음으로 애국가가 울려 퍼지는 뜻깊은 장면도 연출 됐다. 그동안 국제 대회에서 경기 전 식순에 따라 진행되던 양 팀 국가 연주가 핸드볼 경기장에서는 한 번도 재생되지 않았다. 대회 초반 한국 남자 하키 대표팀이 출전한 하키 경기장에서 애국가 대신 북한 국가가 울려 퍼진 사고 이후, 조직위원회는 시스템 정비를 명분으로 다른 종목에서도 각국의 국가를 트는 식순을 당분간 생략하기로 했다.여자 핸드볼 경기 역시 이 조치로 불똥이 튀면서 대회 내내 경기 전에 한 번도 애국가를 들을 수 없었다. 대신 시상식 세리머니에서는 우승국의 국가 연주를 정상적으로 진행하기로 합의했다. 다행히 한국이 금메달을 차지하면서 핸드볼 참가국 중 유일하게 애국가를 들을 수 있게 됐다. 한국 선수단은 시상식에서 손가락을 하늘 높이 치켜드는 세리머니를 펼치며 기쁨을 나눴다.주장 권한나는 우승 확정 후 "솔직히 한일전만 보고 달려왔다. 다시 지고 싶지 않다는 마음으로 대표팀이 어느 때보다 똘똘 뭉쳤다"며 기쁨을 감추지 못했다. 박새영은 "3년 전 금메달을 놓쳐 피눈물이 났다. 오늘 이겨서 너무 통쾌하다. 다음 아시아 선수권이나 LA올림픽에서도 이기는 모습을 계속 보여드리고 싶다"고 뿌듯함을 드러냈다.류은희는 "여기까지 오는 여정이 쉽지 않았는데 선수들이 자랑스럽다. 항저우 대회에서 아쉬움을 모두 털어냈다. 그때 못한 숙제를 오늘로써 풀어낸 것같이 기분이 좋다"며 활짝 미소를 지었다. 이어 "중계가 많지 않아 아쉬웠는데, 오늘 금메달을 계기로 핸드볼에 관심을 더 많이 가져주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.이번 아시안게임 우승은 항저우 대회 이후 한동안 침체기를 겪고 있던 한국 여자 핸드볼의 중흥기를 마련하는 중요한 전환점이 될 전망이다. 국내에서는 정작 '비인기 종목'이라는 수식어가 꼬리표처럼 따라붙지만, 국제 대회에서만큼 항상 한국 구기가 가장 믿을 수 있는 효자 종목 중 하나가 여자 핸드볼이었다. 이러한 한국 여자 핸드볼의 저력은, 2004년 아테네 올림픽 대표팀의 은메달 활약상을 다루며 흥행에도 성공한 2008년 영화 <우리 생애 최고의 순간>을 통하여 큰 화제가 되기도 했다.이번 아시안게임에서 여자 핸드볼 대표팀이 금메달을 탈환했지만, 여전히 얇은 선수층과 열악한 인프라라는 현실의 벽은 높다. 라이벌 일본이 항저우 대회 금메달 이후 2024년부터 프로화를 단행하며 리그 경쟁력을 끌어올리고 국제 무대에서도 존재감을 넓혀가고 있는 것과도 비교되고 있다. 국제경쟁력을 유지하기 위해서는 당장의 대표팀 성적에 안주하는 것을 넘어서, 장기적인 유소년 육성 시스템 확립과 세대교체 또한 절실하다는 지적이 나온다.한편 아시안게임 정상 탈환에 성공한 한국 여자 핸드볼 대표팀의 다음 목표는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽이다. 대표팀이 LA 올림픽에 나서면, '12회 연속 본선 출전'이라는 대업을 이루게 된다. 20여 년 전 선배들의 영광을 뛰어넘어 또 다른 세대의 새로운 '우생순' 신화를 써 내려가기 위한 여자 핸드볼의 도전은 여전히 현재 진행형이다.