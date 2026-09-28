사이트 전체보기
한국 여자 핸드볼의 '2026 어게인 우생순'

한국 여자 핸드볼의 '2026 어게인 우생순'

아시아 정상 탈환... 새로운 신화 써내려 갈 한국 여자 핸드볼

이준목(seaoflee)
26.09.28 09:27최종업데이트26.09.28 09:27
구글 검색 선호 출처로 추가
대한민국 여자 핸드볼이 또 하나의 '우생순(우리 생애 최고의 순간)' 신화를 완성했다. 숙적 일본에 설욕하며 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 아시아 정상을 탈환했다.

이계청 감독이 지휘한 한국 여자 핸드볼 대표팀은 지난 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다.

태극기 펼쳐 든 선수들

이번 대회 핸드볼 여자부는 별도의 토너먼트 없이 7개국이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국은 압도적인 실력을 과시하며 홍콩(48-16), 카자흐스탄(42-18), 우즈베키스탄(43-13), 중국(37-17), 베트남(46-18 )을 내리 격파했다. 이날 경기 전까지 한국과 일본이 나란히 5승 무패행진을 거두며 풀리그 일정상 마지막 경기였던 '한일전'이 사실상의 결승전이 됐다.

한국은 3년 전 항저우 대회 결승에서는 일본에 19대 29로 대패하며 금메달을 내준 바 있다. 당시 일본 핸드볼의 아시안게임 역사상 금메달이었다. 한국이 한일전에서 패한 것은 무려 13년 만이었고, 아시안게임 3연속 우승도 좌절됐다. 특히 라이벌에게 당한 10점 차 완패는, 아시아 최강을 자부하던 한국 핸드볼의 자존심에 큰 상처를 남긴 순간이었다. 당시에도 뛰었던 베테랑 류은희를 비롯한 대표 선수들은 경기가 끝나고 눈물을 펑펑 쏟기도 했다.

당시의 아픔을 마음속에 깊이 새긴 한국 여자 핸드볼은 3년 만에 결승에서 다시 만난 일본에게 설욕을 위하여 절치부심했다. 항저우 대회 당시 일본의 빠른 속공에 속수무책으로 당했던 한국은 이번에는 초반부터 강력한 압박 수비와 빠른 백코트로 일본에게 쉬운 공격 찬스를 거의 내주지 않았다.

한국은 잠시 7-7 동점을 허용한 순간도 있었지만, 김보은과 박새영의 기습적인 7m 장거리 스로인 득점, 권한나의 페널티 슛 득점 등으로 다시 점수 차를 벌리며 리드를 내주지 않았다. 베테랑 류은희와 권한나가 전반에만 9골을 합작하면서 전반을 16-12로 앞섰다.

후반 들어 홈의 이점을 안은 일본의 추격이 거세졌다. 한국은 21-18로 쫓긴 후반 13분 류은희가 2분간 퇴장당하며 수적 열세로 최대 고비를 맞이하기도 했다. 다행히 골키퍼 박새영이 여러 차례 수퍼 세이브로 실점을 막아냈고, 나머지 선수들도 몸을 사리지 않는 협력 수비를 펼치며 자칫 일본에 넘어갈 뻔한 흐름을 되돌렸다.

일본이 마지막까지 추격의 끈을 놓지 않으며 24-22까지 따라붙었지만, 종료 약 3분 전에 주장 권한나가 직접 사이드 돌파에 이은 득점을 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다. 또한 1분 20초 전에 다시 추가 골을 넣은 권한나는 승리를 확신한 듯 두 팔을 치켜들고 만세를 부르기도 했다.

이날 권한나는 양 팀 최다인 7골을 넣었고, 류은희(6골), 김민서(4골), 김보은(3골)이 뒤를 받쳤다. 또한 박새영은 전반 7개, 후반 5개의 골을 막아내면서 41%에 달하는 높은 방어율로 일본의 추격의지를 꺾었다. 한국 선수들은 경기 종료 직후 코트 한가운데 모여 원을 그리며 기쁨을 나눴고, 태극기를 펼쳐 들고 금메달을 자축했다.

27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정 지은 류은희를 비롯한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.
27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정 지은 류은희를 비롯한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.연합뉴스

아시아 핸드볼 최강국... 어게인 '우생순'

이로써 한국 여자 핸드볼은 8년 만의 우승이자 아시안게임 통산 8번째 금메달을 차지했다. 여자 핸드볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택된 1990년 베이징 대회 이후 한국은 2010년 광저우 대회 동메달, 2023년 항저우 대회 은메달 한 번씩을 제외하고는 모두 우승하며 아시아 핸드볼 최강국의 명성을 이어갔다.

또한 한국이 우승을 차지하면서 이번 대회 핸드볼 경기장에서 처음으로 애국가가 울려 퍼지는 뜻깊은 장면도 연출 됐다. 그동안 국제 대회에서 경기 전 식순에 따라 진행되던 양 팀 국가 연주가 핸드볼 경기장에서는 한 번도 재생되지 않았다. 대회 초반 한국 남자 하키 대표팀이 출전한 하키 경기장에서 애국가 대신 북한 국가가 울려 퍼진 사고 이후, 조직위원회는 시스템 정비를 명분으로 다른 종목에서도 각국의 국가를 트는 식순을 당분간 생략하기로 했다.

여자 핸드볼 경기 역시 이 조치로 불똥이 튀면서 대회 내내 경기 전에 한 번도 애국가를 들을 수 없었다. 대신 시상식 세리머니에서는 우승국의 국가 연주를 정상적으로 진행하기로 합의했다. 다행히 한국이 금메달을 차지하면서 핸드볼 참가국 중 유일하게 애국가를 들을 수 있게 됐다. 한국 선수단은 시상식에서 손가락을 하늘 높이 치켜드는 세리머니를 펼치며 기쁨을 나눴다.

주장 권한나는 우승 확정 후 "솔직히 한일전만 보고 달려왔다. 다시 지고 싶지 않다는 마음으로 대표팀이 어느 때보다 똘똘 뭉쳤다"며 기쁨을 감추지 못했다. 박새영은 "3년 전 금메달을 놓쳐 피눈물이 났다. 오늘 이겨서 너무 통쾌하다. 다음 아시아 선수권이나 LA올림픽에서도 이기는 모습을 계속 보여드리고 싶다"고 뿌듯함을 드러냈다.

류은희는 "여기까지 오는 여정이 쉽지 않았는데 선수들이 자랑스럽다. 항저우 대회에서 아쉬움을 모두 털어냈다. 그때 못한 숙제를 오늘로써 풀어낸 것같이 기분이 좋다"며 활짝 미소를 지었다. 이어 "중계가 많지 않아 아쉬웠는데, 오늘 금메달을 계기로 핸드볼에 관심을 더 많이 가져주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이번 아시안게임 우승은 항저우 대회 이후 한동안 침체기를 겪고 있던 한국 여자 핸드볼의 중흥기를 마련하는 중요한 전환점이 될 전망이다. 국내에서는 정작 '비인기 종목'이라는 수식어가 꼬리표처럼 따라붙지만, 국제 대회에서만큼 항상 한국 구기가 가장 믿을 수 있는 효자 종목 중 하나가 여자 핸드볼이었다. 이러한 한국 여자 핸드볼의 저력은, 2004년 아테네 올림픽 대표팀의 은메달 활약상을 다루며 흥행에도 성공한 2008년 영화 <우리 생애 최고의 순간>을 통하여 큰 화제가 되기도 했다.

이번 아시안게임에서 여자 핸드볼 대표팀이 금메달을 탈환했지만, 여전히 얇은 선수층과 열악한 인프라라는 현실의 벽은 높다. 라이벌 일본이 항저우 대회 금메달 이후 2024년부터 프로화를 단행하며 리그 경쟁력을 끌어올리고 국제 무대에서도 존재감을 넓혀가고 있는 것과도 비교되고 있다. 국제경쟁력을 유지하기 위해서는 당장의 대표팀 성적에 안주하는 것을 넘어서, 장기적인 유소년 육성 시스템 확립과 세대교체 또한 절실하다는 지적이 나온다.

한편 아시안게임 정상 탈환에 성공한 한국 여자 핸드볼 대표팀의 다음 목표는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽이다. 대표팀이 LA 올림픽에 나서면, '12회 연속 본선 출전'이라는 대업을 이루게 된다. 20여 년 전 선배들의 영광을 뛰어넘어 또 다른 세대의 새로운 '우생순' 신화를 써 내려가기 위한 여자 핸드볼의 도전은 여전히 현재 진행형이다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자핸드볼 금메달 한일전 우생순

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 닷새 쉰 곽빈 vs 하루 쉰 히구치... 김도영은 과연