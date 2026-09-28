한국 여자 핸드볼의 '2026 어게인 우생순'

대한민국 여자 핸드볼이 또 하나의 '우생순(우리 생애 최고의 순간)' 신화를 완성했다. 숙적 일본에 설욕하며 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 아시아 정상을 탈환했다.
이계청 감독이 지휘한 한국 여자 핸드볼 대표팀은 지난 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다.
태극기 펼쳐 든 선수들
이번 대회 핸드볼 여자부는 별도의 토너먼트 없이 7개국이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국은 압도적인 실력을 과시하며 홍콩(48-16), 카자흐스탄(42-18), 우즈베키스탄(43-13), 중국(37-17), 베트남(46-18 )을 내리 격파했다. 이날 경기 전까지 한국과 일본이 나란히 5승 무패행진을 거두며 풀리그 일정상 마지막 경기였던 '한일전'이 사실상의 결승전이 됐다.
한국은 3년 전 항저우 대회 결승에서는 일본에 19대 29로 대패하며 금메달을 내준 바 있다. 당시 일본 핸드볼의 아시안게임 역사상 금메달이었다. 한국이 한일전에서 패한 것은 무려 13년 만이었고, 아시안게임 3연속 우승도 좌절됐다. 특히 라이벌에게 당한 10점 차 완패는, 아시아 최강을 자부하던 한국 핸드볼의 자존심에 큰 상처를 남긴 순간이었다. 당시에도 뛰었던 베테랑 류은희를 비롯한 대표 선수들은 경기가 끝나고 눈물을 펑펑 쏟기도 했다.
당시의 아픔을 마음속에 깊이 새긴 한국 여자 핸드볼은 3년 만에 결승에서 다시 만난 일본에게 설욕을 위하여 절치부심했다. 항저우 대회 당시 일본의 빠른 속공에 속수무책으로 당했던 한국은 이번에는 초반부터 강력한 압박 수비와 빠른 백코트로 일본에게 쉬운 공격 찬스를 거의 내주지 않았다.
한국은 잠시 7-7 동점을 허용한 순간도 있었지만, 김보은과 박새영의 기습적인 7m 장거리 스로인 득점, 권한나의 페널티 슛 득점 등으로 다시 점수 차를 벌리며 리드를 내주지 않았다. 베테랑 류은희와 권한나가 전반에만 9골을 합작하면서 전반을 16-12로 앞섰다.
후반 들어 홈의 이점을 안은 일본의 추격이 거세졌다. 한국은 21-18로 쫓긴 후반 13분 류은희가 2분간 퇴장당하며 수적 열세로 최대 고비를 맞이하기도 했다. 다행히 골키퍼 박새영이 여러 차례 수퍼 세이브로 실점을 막아냈고, 나머지 선수들도 몸을 사리지 않는 협력 수비를 펼치며 자칫 일본에 넘어갈 뻔한 흐름을 되돌렸다.
일본이 마지막까지 추격의 끈을 놓지 않으며 24-22까지 따라붙었지만, 종료 약 3분 전에 주장 권한나가 직접 사이드 돌파에 이은 득점을 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다. 또한 1분 20초 전에 다시 추가 골을 넣은 권한나는 승리를 확신한 듯 두 팔을 치켜들고 만세를 부르기도 했다.
이날 권한나는 양 팀 최다인 7골을 넣었고, 류은희(6골), 김민서(4골), 김보은(3골)이 뒤를 받쳤다. 또한 박새영은 전반 7개, 후반 5개의 골을 막아내면서 41%에 달하는 높은 방어율로 일본의 추격의지를 꺾었다. 한국 선수들은 경기 종료 직후 코트 한가운데 모여 원을 그리며 기쁨을 나눴고, 태극기를 펼쳐 들고 금메달을 자축했다.