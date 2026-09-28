13억 로또 주인공보다 존재감, 이 드라마의 매력

▲티빙 '로또 1등도 출근합니다' 티빙

<로또 1등> 5~6화를 거치면서 드라마의 중심축은 조금씩 바뀌고 있다. 드라마 시작 단계에선 13억 원을 갖게 된 주인공이 어떻게 달라질지가 궁금증을 자아냈지만, 이제는 공은태 주변 사람들이 어떤 선택을 하는지가 더 큰 흥미를 유발한다.

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정선혁 팀장과 장경철 차장을 통해 조직을 떠난 사람과 남은 사람의 논리를 대비시켰다면, 양준호와 장향은 두 사람의 이야기는 겉돌기만 하는 구성원이 점차 조직 안에서 신뢰를 쌓아가는 과정을 보여줬다. 이는 공은태 한 사람의 변화만으로는 설명되지 않는 대목이다.

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<로또 1등>이 기대 이상의 성공과 더불어 시청자들의 공감을 얻는 이유는, 결국 이들 각자가 왜 그런 결정을 했는지를 드라마가 성급하게 판단하지 않기 때문이다. 로또 1등 당첨이라는 특별한 행운을 가진 사람의 이야기를 제목에 내걸었지만 결국 드라마가 보여주는 것은 아주 평범한 직장인들의 선택이다.



누군가는 떠나고, 누군가는 남고, 누군가는 다시 손을 잡는다. 그리고 그 과정에서 영업5팀은 조금씩 진짜 '팀'이 되어가고 있다.

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