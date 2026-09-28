13억 로또 주인공보다 존재감, 이 드라마의 매력

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한동안 팀 안에서 갈등을 만드는 인물처럼 보였던 양준호, 여러 의혹의 중심에 놓였던 장향은의 달라진 모습 역시 이번 회차에서 눈여겨볼 부분이다.
후배 팀장 밑에서 불만을 품던 양준호 대리는 거액의 발주 오류 사고를 수습하는 과정에서 확실한 존재감을 드러냈다. 공은태가 외부에서 뛰어다니는 동안 법무팀을 찾아 내부 문제를 해결했고, 책임을 회피하던 과거에서 벗어나 부족한 부분을 채워주는 진짜 동료로 거듭났다.
사내 비리 의혹에 휩싸인 장향은 대리 또한 새로운 국면을 맞는다. 타부서 감사 업무에 투입된 공은태가 그녀의 내부고발 사실을 알아채고 먼저 손을 내밀면서 두 사람의 관계에도 균열 대신 신뢰가 싹트기 시작한다.
6화 말미 에필로그에서 비리를 눈감아 달라는 중국 법인 상사를 향해 장향은은 "일이 후지면 나도 후진 거니까, 후지기 싫어서 한다"고 답하며 자신의 선택에 대한 분명한 태도를 드러낸다. 영업5팀의 또 다른 축을 담당하는 양준호와 장향은의 변화는 결국 공은태 개인에게만 국한되지 않고, 주변 인물들까지 조금씩 움직이기 시작했음을 보여준다.
등장 인물들의 현실적인 선택