사람이 돌처럼 굳는 세상 앞에 선, 열세 살 소녀의 선택

찬란

<알파> 스틸13살, 어른이 되기엔 아직 한참 멀었어도 어린애 취급받기는 싫은 나이. 부모에게 의존하던 세상을 보는 시야를 스스로 갖추기 시작할 때이기도 하다. 낯선 세계에 흥분하면서도 두렵기도 하다. 알파 앞에 펼쳐진 풍경은 딱 그랬어야 한다. 풋풋한 첫사랑의 흥분과 어른 흉내 내며 처음 맛보는 일탈의 짜릿한 쾌락 앞에 흥분의 연속이다. 수학여행 가서 맛보는 술과 담배를 떠올려보라. 단순히 타락으로만 치부할 수 없는 문제다. 당연히 반항기도 따라붙게 마련.하지만 너무 당연해 보이던 알파 앞 풍경은 온통 흉흉하기만 하다. 10대의 치기로 파티에서 독한 술도 좀 들이켜고 내친김에 미인가 시술로 문신 하나 새겼다. 용 무늬도 아니고 고작 알파벳 하나가 전부. 그런데 이게 문제다. 바늘이 비위생적이었는지 체질이 금속 알레르기가 있었는지 며칠씩 후유증이 계속된다. 하지만 평소라면 주변에서 종종 접하는 통과의례에 불과했을 일이다. 그러나 시기가 문제다. 사람이 대리석처럼 굳는 석화 현상이 창궐한 시절이다.혼이 좀 나긴 해도 엄마가 의사라 응급 처치도 했고 파상풍 주사 맞는 것쯤으로 대수롭잖게 넘어갈 문제라 여겼다. 그러나 문제는 주변의 시선. 슬금슬금 주변을 피하는 건 약과다. 친구들은 숙덕거리며 노골적으로 따돌림을 개시한다. 알파는 억울하고 울화가 치민다. 주눅 들지 않고 거세게 맞설수록 충돌은 격화한다. 치고받다 보면 출혈도 생긴다. 순간 사방에서 비명이 퍼진다. 혈액으로 전염된다는 바이러스의 공포가 실시간 확산한다. 등교조차 하지 못한다.매일 병원에서 환자와 씨름하던 엄마는 비이성적인 학내 분위기에 격분하지만, 공포를 가라앉힐 뾰족한 수는 없다. 알파는 집에 갇힌 채 시간만 죽이는 신세, 게다가 삼촌은 불편하기 짝이 없다. 그에겐 뭔가 문제가 있어 보인다. 검사 결과 나오는 데 시간이 걸리자 내색하진 않지만, 엄마 역시 초조함과 짜증이 늘어간다. 딸 걱정만 해도 큰일인데 남동생 역시 석연찮은 비밀이 숨은 듯하다. 한편 삼촌과 조카는 티격태격 다투면서도 묘한 인연을 쌓기 시작한다.알파가 사는 도시엔 점점 거친 모래바람이 잦아진다. 몰래 방을 빠져나오기 위해 애용하던 창문 밖 비계는 이제 소녀가 몸을 가누기도 힘들 정도로 흔들린다. 붉은 모래바람은 한 치 앞도 눈을 뜨고 쳐다보기 힘들게 만든다. 병원은 석화 바이러스 환자로 넘치고 의료인력은 피로에 시달린다. 치료법이 없다는 소식에 사람들은 두려움에 떨며 유언비어가 판을 친다. 그나마 혈액으로만 전염됨을 아는 알파의 엄마 같은 전문가들도 속 시원하게 장담하지는 못한다.그나마 전염병 아포칼립스 장르의 흔한 법칙처럼 공권력이 감염자를 격리하거나 강제수용소로 보내는 말세는 벌어지지 않지만, 사회적 공포는 걷잡을 데 없이 끓어오른다. 알파가 다니던 학교 안 풍경은 (흔히 학교가 '작은 사회' 혹은 '사회의 축소판'이라 불리듯) 그런 세계의 분위기를 고스란히 압축한다. 조금씩 수위가 올라가는 혐오의 장벽은 알파의 숨이 턱 막힐 지경. 물리적 수위가 높진 않아도 피해자가 느끼는 체감은 절대 가볍지 않은 수준으로 급상승한다.(전작들에 비하면 무척 순화된(!) 외관이지만) 감염된 환자들의 초상은 비위 약한 이들이라면 '헉' 할 만큼 충격적이다. 그야말로 인간이 대리석 조각상처럼, 그것도 수천 년 지나 풍화된 형상으로 변해가는 과정이 여과 없이 펼쳐진다. 당연히 끔찍한 고통이 수반되며 신체 기능을 조금씩 잃어간다. 전염성이 거의 없다는 걸 익히 알더라도 근처에 가기 꺼릴 법하다. 타인에 일부러 해를 끼치지 않는 그들이 배척되는 모습은 인류 역사에 왠지 익숙한 그것이다.혈액으로 전파되기에 단순 접촉으론 전염되지 않는 바이러스 증상은 1990년대 초반 후천성면역결핍증, 오늘날 AIDS라 불리는 그것을 은유한다. 체계적 예방조치가 시급한 와중에 신보수주의를 표방하던 미국(과 다수 국가) 정부는 국가가 할 책임을 다하기보다 사회적 소수자에게 전가하는 행태를 보였다. 지금도 여전히 극우 개신교계가 펼치는 동성애 혐오가 이때 태동한다. 의료 서비스에서 배제된 성 소수자가 떼죽음을 당해도 오히려 비난만 받을 뿐이었다.