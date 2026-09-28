'기사회생' 남자 육상 계주, 실격 뒤집고 극적 결선행

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27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승전.김시온이 역주하고 있다.한국 육상 남자 계주 대표팀이 극적으로 결선에 진출, 메달에 도전한다.김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마로 이뤄진 남자 계주 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 예선에 나섰다.예선 2조 3번 레인을 배정받은 한국은 김시온이 첫 번째 주자로 레이스를 펼쳐 중위권에서 두 번째 주자 조엘진에게 배턴을 전달했다. 그러나 배턴을 매끄럽게 전달하지 못하는 큰 실수가 나왔다.조엘진이 직전 주로에서 속도를 올렸고, 배턴을 넘겨 받은 세 번째 주자 이재성이 곡선 구간을 맡았으나 선두권과 격차를 좁히지 못했다.네 번째 주자로 나선 비웨사가 폭발적인 속도로 앞선 주자를 따라잡으면서 4위로 결승선을 통과했다. 한국은 39초33의 기록으로 일본(38초71), 태국(38초89), 오만(38초99)에 이어 조 4위를 기록했다.그러면서 전체 12개 예선 출전팀 가운데 7위에 오르면서 상위 8개 팀이 진출하는 결선 무대를 밟게 됐다.하지만 심판은 첫 번째 주자 김시온에서 조엘진으로 이어질 때 한국 선수들이 배턴 터치 구간을 넘어갔다고 판정하면서 실격 처분을 내렸다.선수들은 허탈한 표정으로 트랙을 빠져나갔으나, 대표팀은 즉시 항소했다. 얼마 후 항소가 받아들여지면서 한국은 결선에 진출했다. 육상 국제대회에서 항소로 판정이 뒤집히는 것은 매우 드문 일이다.이로써 한국은 28일 밤 같은 장소에서 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아와 함께 결선을 치른다.1986 서울 대회와 2023년 열린 2022 항저우 대회에서 이 종목 동메달을 목에 걸었던 한국은 이번 대회에서 역대 최고 성적을 기대했다.특히 조엘진과 비웨사가 이번 대회 남자 100ｍ에서 4, 5위에 오르며 가능성을 봤다. 여기에 곡선 구간에서 강한 김시온과 이재성이 합류했다. 지난해 5월 구미에서 열린 아시아선수권에서 이 종목 금메달까지 따내면서 자신감도 컸다.다만 배턴을 전달하는 과정에서 실수가 나와 실격 처분을 받았다가 판정이 뒤집히는 우여곡절 끝에 결선 진출에 성공했다.이날 실수에도 불구하고 4위를 기록한 한국은 결선에서 같은 실수를 저지르지 않는다면 우승을 다툴 실력이라는 것을 보여줬다. 가슴을 쓸어내린 한국이 예선의 실수를 약으로 삼고 결선에서 최고 성적을 거둘지 주목된다.