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개같은 인생이라도, 진짜로 살아야 할까

개같은 인생이라도, 진짜로 살아야 할까

넷플릭스 <들쥐>, 진짜와 가짜 사이에서 살아남는 법

안상우(ezmind)
26.09.28 13:13최종업데이트26.09.28 13:13
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들쥐 공식 예고편
들쥐공식 예고편넷플릭스

넷플릭스 시리즈 <들쥐>는 한 사람의 인생을 통째로 훔치는 익숙한 설정에서 출발한다. 그런데 얼굴도 이름도 삶도 빼앗긴 사람이 자신이 진짜라는 사실을 어떻게 증명할 수 있을까. 처음에는 가짜에 삶을 빼앗긴 진짜의 이야기처럼 보인다. 하지만 이야기가 진행될수록 누가 진짜인지는 어느새 관심 밖으로 밀려난다.

3년째 집 밖을 나가지 않던 소설가 제문재(류준열)는 어느 날 자신의 삶을 다른 사람이 차지하고 있다는 사실을 알게 된다. 통장의 돈도, 집도, 주민등록번호도 더 이상 자신의 것이 아니다. 심지어 그 사람은 문재와 얼굴까지 똑같다. 얼굴도 이름도 같은 두 사람. 그런데 둘의 차이는 뜻밖에도 아주 사소한 버릇에서 드러난다.

<들쥐>는 사람의 손톱을 먹은 쥐가 그 사람으로 둔갑한다는 옛 설화에서 출발한다. 드라마 속 들쥐는 문재의 얼굴뿐 아니라 이름과 삶까지 차지하고, 두 사람을 모두 류준열이 연기한다.

단추

"단추. 단추 끝까지 채우라고. 그놈은 그렇게 하니까."

극 후반, 문재와 들쥐를 둘러싼 사건을 추적해 온 형사 박순용(이규형)의 시선이 문재의 셔츠에 머문다. 들쥐는 단추를 끝까지 채우지만, 문재는 그렇지 않다.

주민등록번호와 지문마저 누구의 것인지 알 수 없게 된 마당에, 같은 얼굴을 한 두 사람을 갈라놓은 건 셔츠 단추 하나였다. 손톱 하나가 쥐를 사람으로 만들었다면, 단추 하나는 그렇게 사람이 된 쥐와 원래 사람의 차이를 드러낸다.﻿

들쥐 공식예고편
들쥐공식예고편넷플릭스

류준열의 1인 2역이 흥미로운 것도 이 지점이다. 얼굴은 하나로 겹쳐놓았으니, 관객은 자연스럽게 얼굴 밖의 것을 보게 된다. 말투, 시선, 옷매무새. 냉소적인 말투와 단정한 옷차림의 들쥐는 같은 얼굴을 하고 있어도 문재와 다른 사람처럼 보인다. 작품은 이 차이를 일일이 설명하기보다 관객이 스스로 익히게 한다. 하지만 단추 하나쯤은, 마음만 먹으면 누구나 흉내 낼 수 있다. 그렇다면 무엇으로 진짜를 알아볼 수 있을까.

문재가 자신의 신분을 되찾으려고 찾아간 주민센터에서도 답은 나오지 않는다. 바로 그 '본인'이 눈앞에 서 있는데도 직원은 문재를 본인으로 인정할 수 없다. 주민등록번호와 지문이 이미 다른 사람의 것으로 재등록돼 있기 때문이다.

들쥐 공식예고편
들쥐공식예고편넷플릭스

순용은 기록보다 오래된 흔적을 믿는다. 출생증명서와 학적부, 병적 기록도 조작할 수 있지만 오랜 시간 쌓인 먼지는 조작하기 어렵다고 말한다. 노자(설경구)의 답도 다르지 않다. 자신이 자신이라는 걸 어떻게 증명하느냐는 문재의 물음에, 결국 남이 해줘야 한다고 답한다.

내가 어떤 사람인지는 나보다 남이 더 잘 안다는 논리다. 서류가 아니라 시간이 남긴 자국, 그리고 그 자국을 알아보는 타인의 눈. 훗날 순용이 문재를 알아보는 방식도 여기서 크게 벗어나지 않는다.

이처럼 '내가 누구인가'를 계속 묻는 이야기가 무겁게만 흘러가지 않는 것은 노자 덕분이다. 자기 존재가 사라진 문재에게는 매 순간이 절박하지만, 그를 돕는 사람은 하필 돈을 받으러 쫓아다니던 사채업자다.

노자는 웬만한 일에는 놀라지도 않는 얼굴과 툭 던지는 말투로 문재의 다급함과 엇박자를 만들고, 이 둘의 동행은 무거운 신분 미스터리에 블랙코미디와 버디물의 재미를 더한다. 그리고 노자는 기록이나 단추보다 더 오래 남는 것에 대해 이야기한다.

목줄
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노자는 어릴 적 키우던 개의 이름은 잊었지만 목줄의 색깔은 기억한다고 말한다. 사람에게도 그런 목줄이 있다는 것이다. 지워버리고 싶은 기억도 다 잊었다고 생각한 순간 다시 목을 낚아챈다.

처음에는 들쥐가 그런 사람처럼 보인다. 서유민(박윤호)은 과거 자신의 노트에서 소재를 가져간 문재에게 복수하기 위해 그의 얼굴과 이름, 삶까지 차지했다. 배 안에서 문재와 마주한 들쥐가 자신의 과거를 털어놓는 순간, 카메라는 그를 잠시 서유민의 얼굴로 되돌려놓는다. 훔친 얼굴로 이름과 돈과 인간관계는 다 가져올 수 있었지만, 정작 그 복수의 동기만큼은 가짜 얼굴로 말할 수 없었다는 듯이.

유민의 정체가 드러나면서, 그를 쫓아온 미스터리도 대부분 풀린다. 초반의 팽팽했던 추적극은 과거와 반전이 겹치면서 후반부에 다소 느슨해지지만, 대신 드라마의 시선은 문재 쪽으로 옮겨간다.

<들쥐> 공식 티저 예고편
<들쥐>공식 티저 예고편넷플릭스

유민을 죽인 뒤에도 그의 행세를 하던 문재를 알아본 것은 순용이었다. 단추가 풀려 있었기 때문이다. 왜 가짜 행세를 하느냐고 묻는 순용 앞에서, 잠시 당황하던 문재는 이내 단추를 목까지 천천히 채운다. 들킨 사람이 아니라 원래 그런 사람이었다는 듯이. 문재는 자신이 되찾은 자리가 원래 자신의 것이었다고 태연히 말하며 일어선다. 순용은 붙잡지 않는다. 그 '원래'라는 말도 단순하지 않다. 순용 역시 문재가 태어나기 전까지 '제문재'라는 이름으로 살았던 사람이기 때문이다.

이 장면은 같은 얼굴에서 다른 사람을 찾아보게 했던 류준열의 1인 2역이 정확히 반대로 움직이는 순간이다. 단추를 천천히 채우고 냉소적인 미소를 보이며 상대를 태연하게 압도한다. 한때 둘을 갈라놓던 말투와 단추가, 이제는 하나씩 같은 쪽으로 기울어간다. 살아남은 쪽이 어떻게든 살아가는 법을 택한 것인지도 모른다.

"니가 가짜라는 거야 진짜라는 거야?"

노자의 물음에 문재의 대답은 과거로 향한다. 다른 사람이 되고 싶었던 그는 수학여행 때 자신이 지른 불을 '리셋 버튼'이라고 부른다. 유민에게 삶을 빼앗기기 전부터 문재 역시 자신의 삶에서 빠져나가고 싶었던 것이다. 또 다른 이름으로 갈아탄 것이냐는 노자의 말에도 문재는 별수 있느냐며, 자신도 살아야 한다고 답할 뿐이다.

처음에는 진짜 문재가 가짜에게 빼앗긴 삶을 되찾는 이야기처럼 보였다. 그런데 가짜가 사라지고도 진짜와 가짜의 구분은 끝나지 않는다. 한때 순용의 것이었고, 문재의 것이었다가, 유민의 것이 된 이름도 그렇다.

그러다 문재의 '살아야 한다'는 대답 앞에서 질문은 다시 달라진다. 진짜인지 가짜인지 결정하는 것보다 먼저 살아야 하는 사람도 있다. 그렇다면 진짜로 산다는 것은 대체 무엇을 지키며 사는 것일까. 자기 이름을 지키는 것일까, 자기 모습을 지키는 것일까. 아니면 그것들이 흔들리고 난 뒤에도 어떻게든 살아가는 것일까.

"아무리 개같은 인생이라도 진짜로 살아야 돼, 너. 명심해."

노자에게서 그 말을 들었던 사람이 지금, 셔츠 단추를 목까지 채우고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 네이버블로그 https://blog.naver.com/ezmind921에도 실립니다.
들쥐 류준열 설경구 김홍선 드라마리뷰

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