개같은 인생이라도, 진짜로 살아야 할까

▲<들쥐>공식 티저 예고편 넷플릭스

유민을 죽인 뒤에도 그의 행세를 하던 문재를 알아본 것은 순용이었다. 단추가 풀려 있었기 때문이다. 왜 가짜 행세를 하느냐고 묻는 순용 앞에서, 잠시 당황하던 문재는 이내 단추를 목까지 천천히 채운다. 들킨 사람이 아니라 원래 그런 사람이었다는 듯이. 문재는 자신이 되찾은 자리가 원래 자신의 것이었다고 태연히 말하며 일어선다. 순용은 붙잡지 않는다. 그 '원래'라는 말도 단순하지 않다. 순용 역시 문재가 태어나기 전까지 '제문재'라는 이름으로 살았던 사람이기 때문이다.



이 장면은 같은 얼굴에서 다른 사람을 찾아보게 했던 류준열의 1인 2역이 정확히 반대로 움직이는 순간이다. 단추를 천천히 채우고 냉소적인 미소를 보이며 상대를 태연하게 압도한다. 한때 둘을 갈라놓던 말투와 단추가, 이제는 하나씩 같은 쪽으로 기울어간다. 살아남은 쪽이 어떻게든 살아가는 법을 택한 것인지도 모른다.



"니가 가짜라는 거야 진짜라는 거야?"



노자의 물음에 문재의 대답은 과거로 향한다. 다른 사람이 되고 싶었던 그는 수학여행 때 자신이 지른 불을 '리셋 버튼'이라고 부른다. 유민에게 삶을 빼앗기기 전부터 문재 역시 자신의 삶에서 빠져나가고 싶었던 것이다. 또 다른 이름으로 갈아탄 것이냐는 노자의 말에도 문재는 별수 있느냐며, 자신도 살아야 한다고 답할 뿐이다.



처음에는 진짜 문재가 가짜에게 빼앗긴 삶을 되찾는 이야기처럼 보였다. 그런데 가짜가 사라지고도 진짜와 가짜의 구분은 끝나지 않는다. 한때 순용의 것이었고, 문재의 것이었다가, 유민의 것이 된 이름도 그렇다.



그러다 문재의 '살아야 한다'는 대답 앞에서 질문은 다시 달라진다. 진짜인지 가짜인지 결정하는 것보다 먼저 살아야 하는 사람도 있다. 그렇다면 진짜로 산다는 것은 대체 무엇을 지키며 사는 것일까. 자기 이름을 지키는 것일까, 자기 모습을 지키는 것일까. 아니면 그것들이 흔들리고 난 뒤에도 어떻게든 살아가는 것일까.



"아무리 개같은 인생이라도 진짜로 살아야 돼, 너. 명심해."



노자에게서 그 말을 들었던 사람이 지금, 셔츠 단추를 목까지 채우고 있다.



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