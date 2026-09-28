개같은 인생이라도, 진짜로 살아야 할까

▲들쥐
공식예고편넷플릭스
순용은 기록보다 오래된 흔적을 믿는다. 출생증명서와 학적부, 병적 기록도 조작할 수 있지만 오랜 시간 쌓인 먼지는 조작하기 어렵다고 말한다. 노자(설경구)의 답도 다르지 않다. 자신이 자신이라는 걸 어떻게 증명하느냐는 문재의 물음에, 결국 남이 해줘야 한다고 답한다.
내가 어떤 사람인지는 나보다 남이 더 잘 안다는 논리다. 서류가 아니라 시간이 남긴 자국, 그리고 그 자국을 알아보는 타인의 눈. 훗날 순용이 문재를 알아보는 방식도 여기서 크게 벗어나지 않는다.
이처럼 '내가 누구인가'를 계속 묻는 이야기가 무겁게만 흘러가지 않는 것은 노자 덕분이다. 자기 존재가 사라진 문재에게는 매 순간이 절박하지만, 그를 돕는 사람은 하필 돈을 받으러 쫓아다니던 사채업자다.
노자는 웬만한 일에는 놀라지도 않는 얼굴과 툭 던지는 말투로 문재의 다급함과 엇박자를 만들고, 이 둘의 동행은 무거운 신분 미스터리에 블랙코미디와 버디물의 재미를 더한다. 그리고 노자는 기록이나 단추보다 더 오래 남는 것에 대해 이야기한다.
목줄
노자는 어릴 적 키우던 개의 이름은 잊었지만 목줄의 색깔은 기억한다고 말한다. 사람에게도 그런 목줄이 있다는 것이다. 지워버리고 싶은 기억도 다 잊었다고 생각한 순간 다시 목을 낚아챈다.
처음에는 들쥐가 그런 사람처럼 보인다. 서유민(박윤호)은 과거 자신의 노트에서 소재를 가져간 문재에게 복수하기 위해 그의 얼굴과 이름, 삶까지 차지했다. 배 안에서 문재와 마주한 들쥐가 자신의 과거를 털어놓는 순간, 카메라는 그를 잠시 서유민의 얼굴로 되돌려놓는다. 훔친 얼굴로 이름과 돈과 인간관계는 다 가져올 수 있었지만, 정작 그 복수의 동기만큼은 가짜 얼굴로 말할 수 없었다는 듯이.
유민의 정체가 드러나면서, 그를 쫓아온 미스터리도 대부분 풀린다. 초반의 팽팽했던 추적극은 과거와 반전이 겹치면서 후반부에 다소 느슨해지지만, 대신 드라마의 시선은 문재 쪽으로 옮겨간다.