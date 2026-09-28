금메달은 땄지만... '잔루 16개' 국대 타선

경기 과정은 좋지 않았다. 그래도 결말은 금메달 엔딩이었다. 야구 국가대표팀이 아시안게임 5회 연속 우승이라는 쾌거를 이뤘다.류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 결승전에서 3대 1로 승리를 거뒀다. 이번 승리로 아시안게임 5회 연속 우승이자 통산 7번째 금메달을 따냈다.결과만 놓고 보면 해피 엔딩이었다. 이틀 전 슈퍼라운드에서 일본에게 5대 0 완패를 당한 굴욕을 이번 결승전에서 씻어냈다. 당시 우리나라는 프로 선수가 아예 없던 일본 야구대표팀을 상대로 4안타 빈공에 시달리며 졌다. 하지만 가장 중요한 마지막 승부에서 다시 일본을 만나 이겼으니, 결과적으로는 최고의 결말이었다.결승전에서 투수들의 활약은 좋았다. 선발 곽빈이 6.1이닝 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책)을 기록했다. 111개의 공을 던지며 투혼을 보였다. 뒤이어 올라온 불펜진들도 자기의 공을 던졌다. 곽빈 뒤를 이어받은 조병현은 1이닝 1피안타 무4사구 3탈삼진 무실점, 마무리 박영현은 1.2이닝 2피안타 1사사구 3탈삼진 무실점으로 일본 타선을 봉쇄했다.그러나 타선은 기대 이하였다. 일본 투수진을 상대로 12안타 6사사구를 뽑았음에도 득점은 3점에 그쳤다. 잔루가 무려 16개나 되었다. 만일 결승전에서 일본에게 패했다면, 원흉은 당연히 타선에게 갔을 확률이 높았다.1회초부터 김주원의 볼넷과 김도영의 안타로 1사 1, 2루의 기회를 만든 우리나라 대표팀이었다. 하지만 문보경이 삼진, 노시환이 뜬공으로 물러나면서 득점으로 연결되지 못했다.2회초에는 선두타자 윤동희의 2루타와 문현빈의 안타로 선취점을 뽑아냈다. 스코어는 1대 0. 이후, 연속 번트와 자동 고의4구로 1사 만루의 기회가 이어졌다. 우리나라로서는 추가점을 뽑아낼 수 있는 기회였다. 하지만 박준순이 삼진, 김도영이 뜬공으로 물러나면서 잔루가 되고 말았다.3회초에는 문보경의 볼넷과 노시환의 안타로 무사 1, 2루의 기회가 주어졌다. 하지만 윤동희의 번트 실패, 문현빈의 뜬공, 김지찬의 삼진이 나오면서 점수로 이어지질 못했다. 3회까지 잔루는 7개.5회초에는 1사 이후 문보경의 안타가 나오며 추가점을 뽑으려고 했다. 하지만 노시환과 윤동희가 모두 삼진으로 아웃되고 말았다. 6회초에는 선두타자 문현빈이 안타로 출루했다. 하지만 김지찬과 조형우, 김주원이 모두 뜬공으로 물러나면서 득점으로 이어지질 못했다.7회초에는 박준순의 안타와 문보경의 볼넷, 윤동희의 몸에 맞는 공으로 2사 만루가 되었다. 하지만 문현빈이 뜬공으로 물러나면서 잔루가 되고 말았다. 7회까지 잔루는 12개였다. 설상가상 일본에게 7회말에 1대 1 동점을 허용하면서 승기를 뺏기는 듯했다.다행히 8회에 추가점을 냈다. 2사 1, 3루 상황에서 김도영의 1타점 내야안타를 시작으로 문보경의 1타점 적시타가 나오면서 스코어는 3대 1이 되었다. 2사 1, 3루의 추가점 기회가 있었으나 노시환이 직선타로 물러나면서 잔루가 되고 말았다.9회에는 문현빈의 안타와 조형우의 안타로 2사 1, 2루의 찬스가 주어졌다. 하지만 김주원이 뜬공으로 물러나면서 잔루가 되고 말았다. 9회까지 우리나라가 남긴 잔루는 총 16개였다.이번 아시안게임을 통해서 특히 우리나라의 타선이 국제 경쟁력에서 약하다는 걸 느낄 수 있었다. 아시안게임에서의 야구는 WBC, 올림픽과 비교하면 급이 확실히 낮은 국제무대다. 프로로만 구성하는 국가는 우리나라가 거의 유일하다. 일본은 사회인 위주로 구성하고, 대만도 풀전력으로 구성하는 편이 아니다.물론 금메달 엔딩은 선수들에게도 팬들에게도 국가적으로도 좋다. 하지만 과정이 너무나도 아쉬움이 남는 이번 아이치·나고야 아시안게임의 야구다.