여자 펜싱 사브르, 8년 만에 아시아 정상 탈환

한국 펜싱 여자 사브르 대표팀이 8년 만에 아시아 무대를 정복했다.전하영(서울특별시청), 김정미, 서지연(이상 안산시청), 최세빈(대전광역시청)으로 구성된 한국 여자 사브르 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체전 결승서 일본을 45-31로 물리치고, 금메달을 따냈다.이로써 한국은 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 2연패에 성공한 이후 지난 2023년 항저우 대회 동메달의 아쉬움을 털고, 다시 정상 자리를 탈환했다.한국은 16강에서 부전승으로 통과한 뒤 8강에서 홍콩을 45-28로 크게 대파했다. 세계랭킹 5위 중국과의 준결승은 사실상의 결승전이었다. 한국은 홍콩전에 이어 중국마저 45-29의 큰 점수차로 승리하며 무난하게 결승에 올랐다.개최국이자 이번 대회 여자 사브르 개인전 금메달리스트인 에무라 미사키가 속한 일본과의 결승전에서도 한국은 최상의 경기력을 선보였다. 1라운드에 나선 최세빈은 에무라에게 5-2로 앞서며 기선 제압에 성공했다.2라운드에서 사노 유이를 상대한 전하영은 5-3으로 앞서며, 합계 점수 10-6을 만들었다. 3라운드에서는 맏언니 서지연이 가네코 유이나를 맞아 격차를 벌리면서 15-8의 리드를 안겼다.4라운드에서는 다시 최세빈이 등장했다. 사노에게 연속으로 공격을 허용해 15-12로 좁혀졌지만 다시 안정세를 찾으면서 20-12로 벌렸다. 이후에도 서지연, 전하영의 선전에 힘입은 한국은 6라운드 종료까지 30-17로 앞서나갔다. 7라운드 도중 서지연이 부상을 당하며 김정미와 교체되는 악재에도 흔들림이 없었다. 35-19로 달아나며 사실상 승기를 굳혔다.8라운드 최세빈에 이어 마지막 9라운드에 출전한 전하영은 에무라를 코너에 몰고 회심의 찌르기로 45번째 득점에 성공하며 경기를 매듭지었다.한국 여자 사브르 대표팀은 김지연, 윤지수 이후 뚜렷한 스타를 배출하지 못했다. 이번 아시안게임에 출전한 여자 대표팀 선수 중 세계랭킹 10위권이 한 명도 없는 것이 대표적인 예다.결국 이번 사브르 여자 개인전에서 메달을 목에 걸지 못했다. 아시안게임 역사상 여자 사브르 개인전에서 포디움에 들지 못한 것은 이번이 처음이었다.그러나 단체전에서는 달랐다. 전 선수가 고른 기량을 보유하고 있었기 때문이다. 지난해 11월 알제리에서 열린 시즌 첫 사브르월드컵 단체전 우승을 차지했으며, 1월 미국 대회 은메달, 4월 그리스 대회 은메달을 획득하는 등 아시아를 넘어 세계 무대에서 두각을 보였다.지난 6월 아시아선수권대회에서도 단체전 정상에 오른 한국은 결국 2018년 이후 8년 만에 아시안게임 금메달을 획득했다.한국 펜싱은 이번 아시안게임에서 금메달 4개, 은메달 4개, 동메달 2개을 따내며, 총 10개의 메달을 수확했다. 사브르 대표팀은 남녀 단체전을 석권했으며, 사브르 남자 개인전에서 오상욱(대전광역시청), 에페 여자 개인전에서는 송세라(부산광역시청)가 금메달을 목에 걸었다.