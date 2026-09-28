'역시 한일전은 8회'… 류지현호, 아시안게임 5연패 대위업

연합뉴스

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회초 무사 2루 한국 문현빈이 1타점 적시타를 치자 홈으로 들어온 주자 윤동희가 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.27류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 대표팀이 지난 27일 오후 6시 30분 도요하시 시민구장에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다.아시안게임 5연패라는 대위업을 작성하기 위해서는 반드시 일본을 넘어야만 했다. 슈퍼 라운드 1차전서 5-0 완패를 당했던 대표팀은 선발 투수로 '에이스' 곽빈을 내세우며 의지를 다졌다. 일본 역시 대표팀 타선을 완벽 봉쇄한 히구치 신을 선발 카드로 뽑았다.경기 초반 대표팀은 기선 제압에 성공했다. 히구치를 상대로 2회 문현빈이 1타점 적시타로 1-0으로 앞서갔다. 선제 득점을 기록했으나 이후 타선은 잠잠했다.2회 만루 기회를 살리지 못했으며 특히 3회까지 무려 잔루만 7개를 기록하며 아쉬움을 남겼다. 추가 득점을 내지 못했지만, 곽빈은 묵묵히 호투를 이어갔다.6.1이닝을 소화한 곽빈은 삼진을 무려 9개나 기록하는 호투를 펼쳤으나 7회 결국 사토에게 1실점을 허용했다. 하지만 이후 마운드에 선 조병현이 위기를 잘 막아냈다.한국 대표팀은 결국 '약속의 8회'를 현실로 만들며 승부를 뒤집었다.대표팀은 선두 타자로 나선 김지찬이 좌익수와 중견수 사이에 떨어지는 2루타를 때려내며 득점권 기회를 생성했다. 이후 타석에 선 조현우가 희생 번트를 댔고, 김지찬은 3루까지 진루했다. 8회 2사 1, 3루에서 모습을 드러낸 김도영이 1타점 적시타를 날리며 2-1을 만들었다.이어 2026 WBC 타점 1위에 빛나는 문보경이 기세를 이어 중견수 오른쪽 앞 1타점 적시타를 기록, 격차를 3-1로 벌리는 데 성공했다. 후속 타자인 노시환이 아쉽게 유격수 라인 드라이브로 기회를 이어가지 못했으나 대표팀은 8회만 2점을 뽑아내는 기염을 토했다.점수 차이를 벌린 가운데 등판한 박영현. 9회 말 2아웃 상황에서 주자 1, 2루까지 가는 위기를 맞았지만, 마지막 타자인 시바사키를 삼진으로 깔끔하게 잡아내며 금메달을 확정했다.한일전은 역시 8회였다. 과거 대표팀은 일본을 상대로 '8회'에 강한 모습을 보여줬다. 2000 시드니올림픽 동메달 결정전 이승엽의 2타점 2루타를 시작으로, 2006 WBC에서는 이승엽의 역전 투런포와 이종범의 결승 2타점 2루타가 모두 8회에 나오며 감동을 안겨줬다.특히 2008 베이징 올림픽 준결승전에서 대회 내내 부진한 타격으로 비판 받았던 이승엽이 8회 역전 투런포를 기록, 대표팀이 일본을 꺾고 결승전으로 가는 데 지대한 공을 세우기도 했다. 이번 아시안게임 결승 무대에서 일본을 상대로 8회에만 2점을 획득하면서 '약속의 8회'를 다시금 되살렸다.한편, 아시안게임 5연패를 이룩한 류지현호는 28일 금메달을 목에 걸고 당당하게 귀국한다.