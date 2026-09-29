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한국 남녀 농구 동반 '금' 소식에, 서로 달랐던 중국-일본 반응

한국 남녀 농구 동반 '금' 소식에, 서로 달랐던 중국-일본 반응

각국의 전력 공백 속에서 치른 경쟁... 한국 농구 남녀 모두 정상

김종수(oetet)
26.09.29 09:21최종업데이트26.09.29 09:21
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이번 아시안게임에서 이현중의 존재감은 절대적이었다.
이번 아시안게임에서 이현중의 존재감은 절대적이었다.대한민국농구협회

한국 농구가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남녀 5대5 동반 금메달을 차지했다. 남자대표팀은 9월 20일 결승에서 일본을 67-57로 꺾었고, 여자대표팀도 9월 26일 결승에서 일본을 75-70으로 제압했다. 한국 농구가 아시안게임에서 남녀 동반 우승을 차지한 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다.

이번 대회는 한국과 일본, 중국 모두 완전한 최정예 전력을 구성하기 어려운 상황에서 치러졌다. 따라서 각국의 전력 공백을 놓고 결과를 해석하기보다는 실제 출전 선수들이 어떤 경기력을 보여줬고, 어떤 결과를 냈는지를 함께 살펴볼 필요가 있다.

일본은 남자대표팀에서 하치무라 루이와 카와무라 유키 등 핵심 해외파가 참가하지 않았다. 일본 '데일리스포츠'는 아시안게임 대표팀을 '젊은 선수 중심의 B대표'라고 표현했다. 월드컵 예선 일정과 겹치면서 B리그의 젊은 선수들이 주축이 됐다는 설명이었다. 일본농구협회 역시 대회 후 그러한 부분을 강조했다.

여자대표팀 역시 젊은 선수들이 중심이었다. 일본농구협회는 결승전 리뷰에서 평균 연령 24세의 대표팀이 한국과 접전을 벌였다고 설명했다. 일본은 전반 한때 크게 뒤졌지만 후반 추격에 성공하며 경기 막판까지 접전을 이어갔다.

한국도 모든 전력을 가동한 것은 아니다. 남자대표팀은 하윤기와 송교창, 안영준 등이 최종 명단에 포함되지 않았고, 여자대표팀은 원투펀치 박지수와 박지현이 통째로 빠졌다. 특히 여자대표팀은 두 선수의 공백 속에서 11명으로 대회를 치렀다.

결국 이번 대회에서는 각국이 당시 구성할 수 있었던 선수들로 경쟁했고, 그런 가운데 한국은 남녀 모두 결승에서 일본을 넘어 정상에 올랐다.

대한민국 대표팀은 아시안게임 내내 좋은 분위기를 유지했다.
대한민국 대표팀은 아시안게임 내내 좋은 분위기를 유지했다.대한민국농구협회

일본은 젊은 선수로 은메달…중국은 자국 대표팀에 비판

남자농구에서는 한국과 일본의 대결이 조별리그와 결승에서 두 차례 성사됐다. 한국은 조별리그에서 일본을 100-83으로 꺾었고, 결승에서도 67-57로 승리했다. 일본은 젊은 선수 중심의 대표팀으로 결승까지 올라 은메달을 차지했다.

한국은 일본전에서 이현중을 중심으로 공격의 중심을 잡았고, 이정현, 장재석, 이승현 등이 공수에서 역할을 분담했다. 특히 결승에서는 일본의 후반 추격을 수비와 리바운드로 버티며 두 자릿수 승리를 지켰다. 이현중은 결승에서 27득점 18리바운드를 기록하며 한국의 금메달을 이끌었다.

중국은 남자대표팀이 준결승에서 일본에 77-97로 패하면서 결승 진출에 실패했다. 이후 이란과의 동메달 결정전에서도 패해 4위에 머물렀다.

중국 현지에서는 결과를 둘러싼 비판이 나왔다. 중국 매체 '펑파이신문'은 일본전 패배 직후 공수에서 여러 문제가 드러났다는 대표팀의 자체 평가를 전했다. 중국 대표팀은 패배를 무겁게 받아들이며 경기 내용을 되짚겠다는 입장을 밝혔다.

중국 관영 성격의 매체인 '반월담'은 더욱 직접적인 비판을 내놨다. 궈스창 감독이 패배 이후 선수들의 노력과 고생을 강조한 것과 관련해 '중국 농구에는 고생했다는 서사가 필요 없다'는 제목의 비평을 게재했다. 결과와 경기력으로 경쟁력을 보여줘야 한다는 취지였다.

중국 여자대표팀도 결승에 오르지 못했다. 준결승에서 한국에 80-85로 패했다. 223㎝의 장쯔위가 골밑에서 버티었지만 한국은 빠른 공수전환과 공간을 넓게 쓰는 외곽 공격 등으로 대응하며 승리를 거뒀다.

이번 아시안게임을 통해 이해란은 아시아 최고의 전천후 포워드로 거듭났다는 평가를 받고 있다.
이번 아시안게임을 통해 이해란은 아시아 최고의 전천후 포워드로 거듭났다는 평가를 받고 있다.대한민국농구협회

전력 공백보다 중요한 것은 실제 코트에서 만들어낸 결과

이번 대회에서는 '최정예 전력'이라는 기준만으로 결과를 설명하기 어려웠다. 일본 남자대표팀은 해외파 공백 속에서도 결승에 진출했고, 여자대표팀 역시 젊은 선수 중심으로 은메달을 차지했다. 중국은 남녀 모두 결승에 오르지 못했지만, 중국 역시 일부 주축 선수들이 빠진 상태였다.

한국도 마찬가지였다. 남자대표팀에서는 주요 포워드와 센터 자원이 빠졌고, 여자대표팀은 박지수와 박지현 없이 11명으로 대회를 치렀다. 그럼에도 남자대표팀은 일본을 두 차례 꺾었고, 여자대표팀은 중국을 준결승에서 넘은 뒤 일본과의 결승까지 승리했다.

특히 여자대표팀의 우승은 전력 공백을 감안하면 선수층의 역할 분담이 두드러졌다. 박지수와 박지현이 빠진 가운데 강이슬, 이해란, 이소희, 허예은 등 여러 선수가 공격과 수비에서 역할을 나눴다. 한국은 조별리그부터 결승까지 조직적인 경기 운영으로 대회를 마무리했다.

남자대표팀 역시 특정 선수 한 명에게만 의존하지 않았다. 이현중이 주축으로 돋보인 것은 사실이었지만 그보다 더 눈에 띈 것은 공수에서 한몸처럼 움직이는 팀 전체의 조직력이었다. 팀 분위기도 어느 때 보다 좋았다.

일본의 해외파 공백과 젊은 선수 중심의 대표팀 구성, 중국의 선수 구성 문제, 한국의 주요 자원 공백은 모두 이번 대회의 조건이었다. 어느 한 팀만 전력 공백을 겪은 것은 아니었다. 각 대표팀이 실제로 출전시킬 수 있었던 선수들로 경쟁한 가운데 한국이 남녀 모두 마지막 승자가 됐다.

단체 스포츠는 주축 선수가 빠진다 해도 남은 선수들이 얼마나 빠르게 역할을 나누고 팀의 경기력을 끌어올리느냐가 중요하다. 한국의 남녀 동반 금메달은 그러한 경쟁에서 만들어낸 결과였다.

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