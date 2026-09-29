한국 남녀 농구 동반 '금' 소식에, 서로 달랐던 중국-일본 반응

대한민국농구협회

이번 아시안게임을 통해 이해란은 아시아 최고의 전천후 포워드로 거듭났다는 평가를 받고 있다.이번 대회에서는 '최정예 전력'이라는 기준만으로 결과를 설명하기 어려웠다. 일본 남자대표팀은 해외파 공백 속에서도 결승에 진출했고, 여자대표팀 역시 젊은 선수 중심으로 은메달을 차지했다. 중국은 남녀 모두 결승에 오르지 못했지만, 중국 역시 일부 주축 선수들이 빠진 상태였다.한국도 마찬가지였다. 남자대표팀에서는 주요 포워드와 센터 자원이 빠졌고, 여자대표팀은 박지수와 박지현 없이 11명으로 대회를 치렀다. 그럼에도 남자대표팀은 일본을 두 차례 꺾었고, 여자대표팀은 중국을 준결승에서 넘은 뒤 일본과의 결승까지 승리했다.특히 여자대표팀의 우승은 전력 공백을 감안하면 선수층의 역할 분담이 두드러졌다. 박지수와 박지현이 빠진 가운데 강이슬, 이해란, 이소희, 허예은 등 여러 선수가 공격과 수비에서 역할을 나눴다. 한국은 조별리그부터 결승까지 조직적인 경기 운영으로 대회를 마무리했다.남자대표팀 역시 특정 선수 한 명에게만 의존하지 않았다. 이현중이 주축으로 돋보인 것은 사실이었지만 그보다 더 눈에 띈 것은 공수에서 한몸처럼 움직이는 팀 전체의 조직력이었다. 팀 분위기도 어느 때 보다 좋았다.일본의 해외파 공백과 젊은 선수 중심의 대표팀 구성, 중국의 선수 구성 문제, 한국의 주요 자원 공백은 모두 이번 대회의 조건이었다. 어느 한 팀만 전력 공백을 겪은 것은 아니었다. 각 대표팀이 실제로 출전시킬 수 있었던 선수들로 경쟁한 가운데 한국이 남녀 모두 마지막 승자가 됐다.단체 스포츠는 주축 선수가 빠진다 해도 남은 선수들이 얼마나 빠르게 역할을 나누고 팀의 경기력을 끌어올리느냐가 중요하다. 한국의 남녀 동반 금메달은 그러한 경쟁에서 만들어낸 결과였다.