3.31점 차로 놓친 첫 여자 메달, 신지율 박수 받은 까닭

한국 여자 스케이트보드의 첫 아시안게임 메달이 눈앞에서 멈췄다. 신지율(15)이 마지막까지 메달 경쟁을 펼쳤지만 시상대에는 오르지 못했다. 불과 3.31점 차였다. 4위라는 결과만 보면 아쉬움이 남지만, 이번 경기는 한국 여자 스케이트보드가 국제무대에서 메달을 바라볼 수 있는 수준까지 올라왔다는 사실을 보여준 무대이기도 했다.
신지율은 27일 일본 아이치현 도코나메시 아이치스카이엑스포 B홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 여자 스트리트 결선에서 153.29점을 기록해 4위에 올랐다. 중국의 추이천시가 156.60점으로 동메달을 가져가면서 신지율은 메달권에서 한 걸음 물러났다.
한국에서는 신지율과 박지빈이 나란히 결선 무대를 밟았다. 박지빈은 예선 A조 4위, 신지율은 B조 2위로 결선에 진출했다. 한국 여자 선수 2명이 아시안게임 스트리트 결선에 함께 출전한 가운데 신지율이 끝까지 메달 경쟁을 이어갔다.
신지율은 결선 두 번째 런에서 67.51점을 얻으며 상위권에 자리했다. 이후 일본의 오다 유메카와 중국의 추이천시가 좋은 점수를 내면서 순위가 5위까지 내려갔지만, 경기는 아직 끝나지 않았다. 스케이트보드 스트리트에서는 베스트 트릭에서 한 번의 성공으로 순위를 크게 바꿀 수 있기 때문이다.
신지율의 첫 베스트 트릭은 실패했다. 그러나 두 번째 기회에서 과감하게 기술을 시도했고, 깔끔하게 성공시키며 85.78점을 받았다. 총점은 153.29점으로 올라갔고 한때 3위까지 뛰어올랐다. 마지막까지 순위 경쟁을 벌였지만 추이천시를 넘어서지는 못했다.
신지율이 보여준 스케이트보드의 매력