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3.31점 차로 놓친 첫 여자 메달, 신지율 박수 받은 까닭

3.31점 차로 놓친 첫 여자 메달, 신지율 박수 받은 까닭

아시안게임 출전한 15세 신지율 4위, 큰 무대 경험 자산으로 가능성 확인

김종수(oetet)
26.09.27 15:33최종업데이트26.09.27 15:33
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한국 여자 스케이트보드의 첫 아시안게임 메달이 눈앞에서 멈췄다. 신지율(15)이 마지막까지 메달 경쟁을 펼쳤지만 시상대에는 오르지 못했다. 불과 3.31점 차였다. 4위라는 결과만 보면 아쉬움이 남지만, 이번 경기는 한국 여자 스케이트보드가 국제무대에서 메달을 바라볼 수 있는 수준까지 올라왔다는 사실을 보여준 무대이기도 했다.

신지율은 27일 일본 아이치현 도코나메시 아이치스카이엑스포 B홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 여자 스트리트 결선에서 153.29점을 기록해 4위에 올랐다. 중국의 추이천시가 156.60점으로 동메달을 가져가면서 신지율은 메달권에서 한 걸음 물러났다.

한국에서는 신지율과 박지빈이 나란히 결선 무대를 밟았다. 박지빈은 예선 A조 4위, 신지율은 B조 2위로 결선에 진출했다. 한국 여자 선수 2명이 아시안게임 스트리트 결선에 함께 출전한 가운데 신지율이 끝까지 메달 경쟁을 이어갔다.

신지율은 결선 두 번째 런에서 67.51점을 얻으며 상위권에 자리했다. 이후 일본의 오다 유메카와 중국의 추이천시가 좋은 점수를 내면서 순위가 5위까지 내려갔지만, 경기는 아직 끝나지 않았다. 스케이트보드 스트리트에서는 베스트 트릭에서 한 번의 성공으로 순위를 크게 바꿀 수 있기 때문이다.

신지율의 첫 베스트 트릭은 실패했다. 그러나 두 번째 기회에서 과감하게 기술을 시도했고, 깔끔하게 성공시키며 85.78점을 받았다. 총점은 153.29점으로 올라갔고 한때 3위까지 뛰어올랐다. 마지막까지 순위 경쟁을 벌였지만 추이천시를 넘어서지는 못했다.

신지율이 보여준 스케이트보드의 매력

스케이트보드 스트리트 부문 결선에서 4위를 기록한 신지율
스케이트보드 스트리트 부문 결선에서 4위를 기록한 신지율대한체육회

스케이트보드 스트리트의 가장 큰 특징은 정해진 동작을 차례대로 수행하는 종목이 아니라는 데 있다. 선수들은 계단과 난간, 경사면 등을 활용해 자신이 가진 기술을 펼친다. 같은 코스에서도 어떤 기술을 선택하고 어떻게 연결하느냐에 따라 경기 내용이 달라진다.

특히 베스트 트릭에서는 선수의 선택이 더욱 중요하다. 높은 난도의 기술에 도전하면 큰 점수를 얻을 수 있지만, 실패하면 해당 시도에서 점수를 얻지 못한다. 신지율도 첫 번째 트릭에서 실패했지만 두 번째 기회에서 다시 도전했고, 그 결과 한 번에 메달권까지 올라섰다.

85.78점은 결선 전체에서도 세 번째로 높은 베스트 트릭 점수였다. 오다 유메카가 90.75점, 중국의 주위안링이 86.84점을 기록한 가운데 신지율도 높은 난도의 기술을 성공시키며 자신의 경쟁력을 보여줬다.

이런 특성 때문에 스케이트보드는 성공한 기술만큼 실패를 감수하는 도전도 중요한 종목이다. 선수들은 안전하게 경기를 마치는 것만으로는 높은 순위를 얻기 어렵다. 자신의 한계를 넘어서는 기술을 시도하고, 실패했을 때 다시 다음 기회를 준비해야 한다.

국내에서는 아직 대중적인 관심을 받는 종목은 아니다. 하지만 스케이트보드는 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임부터 정식 종목으로 자리 잡았고, 올림픽에서도 정식 종목으로 채택되면서 국제 스포츠 무대에서 존재감을 넓혀왔다.

한국의 아시안게임 스케이트보드 첫 메달은 2018년 은주원이 남자 스트리트에서 따낸 동메달이었다. 이후 한국 선수들은 꾸준히 국제무대에 도전했지만 여자 선수의 아시안게임 메달은 아직 나오지 않았다. 신지율은 이번 대회에서 그 기록을 바꿀 가장 가까운 위치까지 다가갔다.

신지율의 성장 과정도 주목할 만하다. 2025년 11월 일본 기타큐슈에서 열린 스트리트 월드컵에서 4위에 올랐고, 올해 로마 스트리트 월드컵에서는 6위를 기록했다. 국제대회에서 꾸준히 상위권 성적을 쌓아온 흐름이 이번 아시안게임에서도 이어졌다.

그래서 이번 4위는 단순히 메달을 놓친 결과로만 볼 수 없다. 한국 여자 스케이트보드 선수가 아시안게임 결선에서 중국과 일본 선수들과 경쟁하며 실제 메달을 놓고 승부를 펼쳤다는 점에서 의미가 있다. 특히 한 번의 기술 성공으로 5위에서 3위까지 올라설 수 있었던 장면은 신지율이 가진 가능성을 가장 잘 보여줬다.

박지빈은 최종 8위로 대회를 마쳤다. 마지막 세 번째 런에서 58.47점을 기록한 뒤 세 차례 베스트 트릭을 모두 성공하지 못하면서 추가 점수를 얻지 못했다. 하지만 한국 여자 선수 2명이 함께 결선에 진출하면서 국내 여자 스케이트보드의 저변을 보여줬다.

시상대에는 오르지 못했다. 그러나 신지율의 4위는 한국 여자 스케이트보드가 메달을 이야기할 수 있는 단계에 들어섰음을 보여줬다. 이번에는 3.31점이 부족했지만, 국제무대에서 꾸준히 경험을 쌓아온 신지율에게는 다음 도전을 위한 중요한 기록으로 남게 됐다.

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스케이트보드 스트리트 신지율

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