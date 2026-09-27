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0.14점 차 중국 제친 남동헌, 마장마술 금빛 정상

0.14점 차 중국 제친 남동헌, 마장마술 금빛 정상

레오니다스와 3년 호흡 결실… 단체전 은메달 이어 개인전 금메달

김종수(oetet)
26.09.27 14:49최종업데이트26.09.27 14:49
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한국 승마의 마장마술 금맥이 12년 만에 다시 이어졌다. 남동헌(37, 모나미승마단)이 마필 레오니다스와 안정적인 호흡을 선보이며 2026 아이치·나고야 아시안게임 정상에 올랐다.

남동헌은 27일 일본 도쿄 세타가야구 승마공원에서 열린 대회 마장마술 개인전 결승에서 75.190점을 받아 금메달을 차지했다. 중국의 위자이(75.050점)를 0.14점 차로 제쳤고, 라오자이(74.935점)가 동메달을 차지했다.

5명의 심판은 남동헌에게 각각 73.975점, 76.050점, 75.875점, 76.675점, 73.375점을 줬다. 이 점수들의 평균이 75.190점이었다. 1위와 2위의 차이가 0.14점에 불과했던 만큼 끝까지 순위를 장담하기 어려운 접전이었다.

이번 금메달은 한국이 마장마술 개인전에서 거둔 12년 만의 금메달이다. 한국은 1986년 서울 아시안게임에서 서정균이 개인전 초대 챔피언에 오른 뒤 마장마술 강국으로 자리 잡았다. 특히 1998년 방콕 대회부터 2014년 인천 대회까지 5개 대회 연속 개인전 금메달을 차지하며 아시아 정상권을 지켰다.

그러나 이후 흐름은 달라졌다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서는 개인전 동메달과 단체전 은메달에 만족했고, 2023년 항저우 대회에서는 마장마술에서 메달을 하나도 얻지 못했다. 이번 대회에서 남동헌이 정상에 오르면서 한국 마장마술은 다시 금메달을 되찾았다.

남동헌에게는 이번 대회 두 번째 메달이기도 하다. 그는 지난 25일 김시우(비이케이 세컨더리), 도현우(경기도승마협회), 이명석(대구광역시승마협회)과 함께 출전한 단체전에서 은메달을 따냈다. 단체전에서 좋은 흐름을 만든 뒤 개인전에서는 가장 높은 곳에 올라 이번 대회에서 금·은메달을 목에 걸었다.

'말 위의 발레' 마장마술…레오니다스와 쌓은 3년의 호흡

마장마술 단체전 은메달에 이어 개인전에서 금메달을 획득한 남동헌
마장마술 단체전 은메달에 이어 개인전에서 금메달을 획득한 남동헌대한체육회

마장마술은 말의 속도만으로 대결하는 종목이 아니다. 기수와 말이 정해진 경로를 따라 움직이면서 걸음걸이와 속도를 바꾸고, 방향 전환과 회전 등 다양한 동작을 정확하게 수행해야 한다. 심판은 말의 움직임과 리듬, 동작의 정확성은 물론 기수의 자세와 지시, 말과 기수의 조화까지 종합적으로 평가한다.

그래서 마장마술은 흔히 '말 위의 발레'로 불린다. 눈에 띄는 큰 동작보다 기수가 얼마나 미세한 신호를 보내고 말이 이를 얼마나 자연스럽게 받아들이느냐가 중요하다. 같은 동작을 수행하더라도 움직임이 끊기거나 리듬이 흐트러지면 점수에 영향을 줄 수 있다.

남동헌의 금메달에는 레오니다스와 쌓아온 시간이 있었다. 남동헌은 2023년 항저우 아시안게임을 앞두고 기존 마필 퍼스트에디션의 부상으로 출전하지 못한 뒤 새로운 마필과 다시 준비했다. 유럽에서 여러 말을 직접 타보며 새로운 파트너를 찾았고, 레오니다스와 호흡을 맞추기 시작했다.

두 파트너가 함께한 시간은 약 3년이다. 기수와 말은 단기간에 완성되는 조합이 아니다. 말의 성향을 파악하고 서로의 신호와 움직임에 익숙해지는 과정이 필요하다. 남동헌은 그 시간을 쌓아 이번 대회를 준비했고, 단체전에서 가능성을 확인한 뒤 개인전에서 결과를 만들어냈다.

특히 단체전에서 남동헌은 한국 선수 가운데 가장 높은 점수를 기록하며 좋은 출발을 보였다. 그리고 개인전에서는 중국 선수들과 불과 0.1점대의 차이를 놓고 경쟁한 끝에 정상에 올랐다. 단체전에서 확인한 안정감을 개인전까지 이어간 셈이다.

남동헌의 금메달은 한국 선수단의 이번 대회 17번째 금메달이기도 하다. 동시에 2014년 인천 대회 이후 끊겼던 한국 마장마술 개인전 금메달 계보를 다시 연결한 메달이다.

이번 대회 승마는 장애물비월 경기로 이어진다. 장애물비월 단체전은 28일, 개인전은 30일과 10월 1일 열린다. 마장마술에서 금빛 부활을 알린 한국 승마가 남은 장애물비월에서도 새로운 메달을 추가할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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아시안게임 마장마술 금메달 남동헌 레오니다스

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