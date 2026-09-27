0.14점 차 중국 제친 남동헌, 마장마술 금빛 정상

한국 승마의 마장마술 금맥이 12년 만에 다시 이어졌다. 남동헌(37, 모나미승마단)이 마필 레오니다스와 안정적인 호흡을 선보이며 2026 아이치·나고야 아시안게임 정상에 올랐다.
남동헌은 27일 일본 도쿄 세타가야구 승마공원에서 열린 대회 마장마술 개인전 결승에서 75.190점을 받아 금메달을 차지했다. 중국의 위자이(75.050점)를 0.14점 차로 제쳤고, 라오자이(74.935점)가 동메달을 차지했다.
5명의 심판은 남동헌에게 각각 73.975점, 76.050점, 75.875점, 76.675점, 73.375점을 줬다. 이 점수들의 평균이 75.190점이었다. 1위와 2위의 차이가 0.14점에 불과했던 만큼 끝까지 순위를 장담하기 어려운 접전이었다.
이번 금메달은 한국이 마장마술 개인전에서 거둔 12년 만의 금메달이다. 한국은 1986년 서울 아시안게임에서 서정균이 개인전 초대 챔피언에 오른 뒤 마장마술 강국으로 자리 잡았다. 특히 1998년 방콕 대회부터 2014년 인천 대회까지 5개 대회 연속 개인전 금메달을 차지하며 아시아 정상권을 지켰다.
그러나 이후 흐름은 달라졌다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서는 개인전 동메달과 단체전 은메달에 만족했고, 2023년 항저우 대회에서는 마장마술에서 메달을 하나도 얻지 못했다. 이번 대회에서 남동헌이 정상에 오르면서 한국 마장마술은 다시 금메달을 되찾았다.
남동헌에게는 이번 대회 두 번째 메달이기도 하다. 그는 지난 25일 김시우(비이케이 세컨더리), 도현우(경기도승마협회), 이명석(대구광역시승마협회)과 함께 출전한 단체전에서 은메달을 따냈다. 단체전에서 좋은 흐름을 만든 뒤 개인전에서는 가장 높은 곳에 올라 이번 대회에서 금·은메달을 목에 걸었다.
'말 위의 발레' 마장마술…레오니다스와 쌓은 3년의 호흡