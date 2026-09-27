0.14점 차 중국 제친 남동헌, 마장마술 금빛 정상

대한체육회

마장마술 단체전 은메달에 이어 개인전에서 금메달을 획득한 남동헌마장마술은 말의 속도만으로 대결하는 종목이 아니다. 기수와 말이 정해진 경로를 따라 움직이면서 걸음걸이와 속도를 바꾸고, 방향 전환과 회전 등 다양한 동작을 정확하게 수행해야 한다. 심판은 말의 움직임과 리듬, 동작의 정확성은 물론 기수의 자세와 지시, 말과 기수의 조화까지 종합적으로 평가한다.그래서 마장마술은 흔히 '말 위의 발레'로 불린다. 눈에 띄는 큰 동작보다 기수가 얼마나 미세한 신호를 보내고 말이 이를 얼마나 자연스럽게 받아들이느냐가 중요하다. 같은 동작을 수행하더라도 움직임이 끊기거나 리듬이 흐트러지면 점수에 영향을 줄 수 있다.남동헌의 금메달에는 레오니다스와 쌓아온 시간이 있었다. 남동헌은 2023년 항저우 아시안게임을 앞두고 기존 마필 퍼스트에디션의 부상으로 출전하지 못한 뒤 새로운 마필과 다시 준비했다. 유럽에서 여러 말을 직접 타보며 새로운 파트너를 찾았고, 레오니다스와 호흡을 맞추기 시작했다.두 파트너가 함께한 시간은 약 3년이다. 기수와 말은 단기간에 완성되는 조합이 아니다. 말의 성향을 파악하고 서로의 신호와 움직임에 익숙해지는 과정이 필요하다. 남동헌은 그 시간을 쌓아 이번 대회를 준비했고, 단체전에서 가능성을 확인한 뒤 개인전에서 결과를 만들어냈다.특히 단체전에서 남동헌은 한국 선수 가운데 가장 높은 점수를 기록하며 좋은 출발을 보였다. 그리고 개인전에서는 중국 선수들과 불과 0.1점대의 차이를 놓고 경쟁한 끝에 정상에 올랐다. 단체전에서 확인한 안정감을 개인전까지 이어간 셈이다.남동헌의 금메달은 한국 선수단의 이번 대회 17번째 금메달이기도 하다. 동시에 2014년 인천 대회 이후 끊겼던 한국 마장마술 개인전 금메달 계보를 다시 연결한 메달이다.이번 대회 승마는 장애물비월 경기로 이어진다. 장애물비월 단체전은 28일, 개인전은 30일과 10월 1일 열린다. 마장마술에서 금빛 부활을 알린 한국 승마가 남은 장애물비월에서도 새로운 메달을 추가할 수 있을지 관심이 쏠린다.