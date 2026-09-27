3600억 배상설까지... 맨시티 회장 "아무것도 달라지지 않았다"

프리미어리그의 절차는 엄격한 비밀 유지 하에 수행되어야 할 주요 사안들을 남겨둔 채 여전히 진행 중입니다. 따라서 맨체스터 시티 FC의 입장은 2023년 2월 클럽의 성명서 발표 당시와 동일하게 유지됩니다.



본 클럽은 프리미어리그 이사회와 집행부가 파벌적 영향력에서 벗어나 독립적이고 공정하며 사리분별 있는 규제 기관으로서 행동할 것이라는 전제하에 8년 동안 적법 절차를 성실히 준수해 왔습니다

맨체스터 시티 FC는 특히 EPL 측에 광범위한 협조와 방대한 양의 상세 자료를 제공했음을 고려할 때, 이번 프리미어리그 규정 위반 혐의 제기에 대해 놀라움을 금치 못합니다. 본 클럽은 독립 위원회가 우리의 입장을 뒷받침하는 명백하고 반박 불가능한 증거 일체를 공정하게 검토하기 위해 본 사안을 조사하는 것을 환영합니다.



이에 따라 우리는 이번 사안이 단번에 완전히 해결되기를 기대합니다.

맨체스터 시티(이하 맨시티)의 재정 규정 위반 사건이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 축구판 전체를 뒤흔들 정도의 법적 분쟁이 될 수도 있다는 가능성이 제기됐다.맨시티가 프리미어리그 재정 규정 위반으로 유죄 판결을 받을 경우 경쟁 구단들이 법적 조치를 통해 받을 수 있는 보상금 규모가 2억 파운드(약3600억)를 넘어설 가능성이 있다고 보도했다.보도에 따르면, EPL 규정에 따라 수익 손실에 대한 향후 보상 청구권을 보전하는 조치를 취했다. 해당 구단은 아스널, 맨체스터 유나이티드, 리버풀, 토트넘 홋스퍼로 알려졌다. 네 구단 모두 논평을 요청 받았고 맨유와 토트넘은 답변을 거부했다고 전해진다.맨유는 2011-12 시즌과 2017-18 시즌에 우승을 놓쳤고, 리버풀 역시 2013-14 시즌에 준우승에 그쳤다.또한 맨시티는 2009-10 시즌부터 2017-18 시즌까지 계속 해서 챔피언스리그에 진출했다.청구 범위는 해당 시즌들과 예상되는 수익에 국한되지 않고, 그 이후 시즌에서의 기회 상실까지 포함될 수 있으며 상업적 계약의 손실 또한 고려될 수가 있다.이와 같은 선례는 올해 6월에 번리가 에버턴을 상대로 제기한 청구 건이 있다.위원회는 에버턴이 2021-22 시즌 프리미어리그 수익성 및 지속 가능성 규정(PSR)을 위반하여 이점을 얻었다고 판단하여 번리에게 3510만 파운드를 지불해야 한다고 판결했다.당시에 에버턴은 승점 39점 16위로 잔류했고, 번리는 승점 35점 18위로 챔피언십으로 강등됐다.위의 사례로 인해 일부 청구 구단이 받을 수 있는 금액이 잠재적으로 2억 파운드를 넘을 것이라고 전해졌다.해당 기사들이 언론에 나온 이후 맨시티 회장인 '칼둔 알 무바라크'는 맨시티 공식 홈페이지에 직접 쓴 서한을 공개했다.서한의 내용엔 "아직 갈 길이 멀다"며 구단의 결백을 입증하겠다는 내용과 함께 2023년 2월에 발표했던 성명서를 주의 깊게 읽어 달라고 간곡히 부탁하는 내용을 적었다.성명서 내용은 다음과 같다.맨시티는 기존 입장을 유지하며 결백을 주장했다.또한 서한 말미에서 A매치 휴식기 이후 리버풀과의 원정 경기와 파리 생제르맹과의 UEFA 챔피언스리그 홈경기를 언급하면서 많은 응원을 부탁했다.