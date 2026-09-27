화려한 세리에A의 이면... 20개 구단 중 '상대적 건전'은 4곳

세계적인 스타들이 뛰는 이탈리아 프로축구 세리에A. 경기장 안에서는 유럽을 대표하는 리그 중 하나지만, 구단들의 장부를 들여다보면 이야기가 달라진다.이탈리아 프로스포츠 구단의 경제·재정적 균형을 감독하는 독립위원회가 최근 발표한 '2026 연례보고서'에서 세리에A 구단 상당수가 재정적인 취약성을 안고 있는 것으로 나타났다.보고서는 지난 23일(현지시간) 이탈리아 하원에서 공개됐다. 위원회는 세리에A 20개 구단을 경제·재정적 특성에 따라 5개 유형으로 분류해 분석했다.그 결과 가장 양호한 '상대적으로 건전한' 유형에 포함된 구단은 4곳에 불과했다. 전체의 20%다.반면 재정적으로 '취약'하거나 '긴장' 상태에 해당하는 구단은 모두 9곳으로 전체의 45%를 차지했다. 세리에A 구단의 절반 가까이가 안정적인 재정 상태와는 거리가 있다는 의미다.위원회는 개별 구단의 이름을 공개하지 않고 익명화된 유형을 통해 리그의 전반적인 재정 구조를 분석했다.문제는 단순히 일부 구단이 적자를 기록하고 있다는 데 그치지 않는다.이탈리아 프로축구가 지속적으로 수익을 만들어내고 있음에도 구단 운영에 필요한 비용 역시 높은 수준을 유지하면서 안정적인 수익 구조를 만들지 못하고 있다는 점이 지적된다.특히 선수단 운영비와 임금 등 높은 비용 구조는 구단 재정에 지속적인 부담으로 작용한다.세리에A 20개 구단의 평균 순자산은 약 2400만 유로 수준이었으며, 이 가운데 4개 구단은 순자산이 마이너스인 것으로 나타났다.유럽 정상급 리그라는 세리에A의 명성과 비교하면 구단별 재정 기반은 상당한 차이를 보이는 셈이다.문제는 하부리그로 갈수록 더욱 심각해진다.세리에B와 세리에C에서는 구단의 수익 창출 능력이 세리에A보다 제한적인 반면 선수단과 경기 운영 등에 필요한 고정 비용 부담은 계속해서 발생한다.특히 세리에C는 이탈리아 프로축구의 구조적 재정 문제를 가장 뚜렷하게 보여주는 무대로 꼽혔다.1986-87시즌부터 2025-26시즌까지 이탈리아 프로축구에서 발생한 리그 등록 거부와 참가 포기, 시즌 도중 퇴출 등의 사례는 총 218건이었다.이 가운데 세리에C에서 발생한 사례만 200건에 달했다. 전체의 약 91.7%이다.이탈리아는 프로스포츠 구단의 재정 문제를 관리하기 위한 감독도 강화하고 있다.독립위원회는 2025년 10월 1일부터 2026년 8월 31일까지 축구와 농구를 대상으로 총 2688건의 점검을 실시한 것으로 알려졌다. 축구는 2432건, 농구는 256건이었다.위원회는 이 기간에 발생한 위반 사항을 토대로 축구와 농구에서 총 20건의 의견을 냈다. 2025-26시즌 이탈리아 프로축구에서 재정 관련 제재를 통해서 총 113점의 승점 삭감이 진행됐고, 실제 순위에 영향을 미친 승점은 97점으로 나타났다.장기간으로 보면 문제점 역시 확연하다.2007-08시즌 이후 이탈리아 프로축구에서 부과된 승점 삭감은 모두 930으로 집계됐다. 이 가운데 754점, 약 80%에 가까운 사례가 세리에C에 집중됐다.세계적인 선수와 높아진 이적료, 오랜 역사와 많은 팬들을 보유한 세리에A지만 재정적으로 매우 어려운 상황을 보여주면서 축구 팬들의 안타까움을 자아내고 있다.이번 보고서에서 나온 내용을 토대로 이탈리아 축구가 축구 외적으로도 여전히 풀어야 할 과제가 남아 있다는 사실을 적나라하게 보여주고 있다.