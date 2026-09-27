32년 만의 한일전 결승, 접전 끝 금메달 목에 건 여자농구

연합뉴스

"남자농구는 황금기가 맞는 것 같지만, 여자농구는 그렇게 보지 않는다. 이번 대회에서는 선수들이 많이 없는 과정에서도, 11명의 선수가 너무 잘해줬다. 너무 모자란 부분이 많아서 여기서 다 말할수 없지만 사실 여자농구가 굉장히 어렵다. 대표팀의 선전과 이번 금메달로 어린 선수들에게도 자극이 되어 농구 저변 확대가 이루어졌으면 좋겠다."

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 슛을 하고 있다. 2026.9.27여자대표팀의 쾌거는 누구도 예상하지 못한 대반전이었다. 한국 여자농구는 2014년 인천 대회 우승 이후 한동안 국제무대에서 별다른 성적을 내지 못했다. 이번 대회 이전까지 아시아 라이벌인 중국전에는 6연패, 일본에는 7연패를 기록하며 FIBA(국제농구연맹) 랭킹에서도 밀렸다.대표팀은 9월 독일에서 열린 '2026 FIBA 여자농구 월드컵'에 이어 아시안게임까지 거의 동일한 선수단으로 소화하느라, 다른 국가들에 비하여 체력적인 강행군과 시차 적응에 대한 부담도 컸다. 여기에 최장신 센터 박지수가 부상으로, 장신 가드 박지현이 소속팀 WNBA 일정으로 각각 아시안게임 합류가 불발됐다. 한국은 박지수의 대체자원을 뽑지 않고 12인 엔트리에서 한 자리를 비운 11명만으로 대회에 임해야 했다. 국내 전문가들과 팬들도 여자대표팀의 아시안게임 우승 가능성은 현실적으로 어렵다고 보는 시각이 많았다.하지만 한국농구에는 박지수와 박지현이 없어도 WKBL을 통하여 부쩍 성장한 '2000년대생 뉴 에이스'들이 있었다. 한국은 이번 이사안게임에서 평균 연령대가 26.4세로 더 젊어 졌고, 2000년대생 선수가 절반이 넘는 6명이었다. 특히 이번 대회를 통하여 주전급으로 성장한 이소희(2000년생)와 허예은(2001년생), 이해란(2003년생) 등은 이제 대표팀의 공수에 없어서는 안 될 선수로 자리 잡으며 한국의 우승을 이끌었다.여기에 진안은 박지수가 없는 골밑에서 상대의 장신빅맨들을 상대로 리바운드와 수비에서 고군분투하며 보이지 않는 '언성 히어로'로 승리에 기여했다. 주장 강이슬은 부상으로 고전하면서도 중요한 순간마다 경기흐름을 바꾸는 '조커'로 클러치타임을 책임지며 맹활약했다.박소희, 강유림, 홍유순, 안혜지 등 백업멤버들도 나올 때마다 자기 몫을 충실하게 해줬다. 사령탑 박수호 감독은 평균 신장 176cm에 불과한 한국대표팀의 장점을 살려 현대적인 스페이싱과 압박수비, 3점슛을 극대화한 팀을 구축하며 지도력을 증명했다.한국은 이번 아시안게임에서 C조 조별예선부터, 말레이시아(106-40), 몽골(88-61), 대만(73-59)을 차례로 연파하며 조 1위를 확정했고, 8강전에서는 인도네시아(101-59)마저 대파했다.최대 고비는 난적 중국과의 준결승이었다. 226cm의 최장신 자원 장쯔위가 버티고 있는 세계랭킹 7위 중국은 버거운 상대였다. 하지만 한국은 12개의 3점포를 터뜨린 양궁농구와 스몰라인업으로 중국에 85-80 역전승을 거두는 이변을 달성했다. 기세를 탄 한국은 결승에서 홈어드밴티지를 등에 업은 라이벌 일본마저 격파하고 6전 전승으로 당당히 금메달을 목에 걸었다.한국은 앞서 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 남자농구대표팀이 지난 20일 결승전에서 역시 일본을 67-57로 꺾고 우승한 데 이어, 남녀 대표팀이 동반으로 정상에 오르는 쾌거를 달성했다. 남녀대표팀의 동반 아시안게임 우승은 2014년 인천 대회 이후 12년만이다. 또한 홈이 아닌 원정에서 동반 우승은 사상 최초다.여기에 2018년 자카르타 대회부터 정식 종목에 편입된 3x3 농구 부문에서도 남자 농구 대표팀(이동근, 이주영, 김수영, 구민교)이 아시안게임 사상 최초로 금메달, 여자대표팀(허유정, 김정은, 송윤하, 최예슬)은 최초의 동메달을 각각 수상했다. 특히 남자 3x3팀은 한국의 역대 아시안게임 800번째 금메달이라는 대기록의 주인공이 됐다.이로써 한국 농구는 이번 대회에서 농구 종목 4개 부문에서만 금 3개, 동 1개를 수확하며 역대 최고의 성적을 달성하는 경사를 맞이했다.남자농구는 이현중, 여준석 등 8명의 선수가 이번 대회를 통하여 병역혜택을 얻으며 안정적인 커리어를 이어갈 수 있게 됐다. 여자농구도 이소희, 이해란, 허예은 등 앞으로 10년을 이끌어갈 수 있는 황금세대를 발굴하며 새로운 중흥기의 도래를 예고했다.한편으로 이번 아시안게임의 호성적이 단기적인 성과로만 끝나지 않기 위해서는, 한국농구의 행정과 인프라가 더 성숙해져야한다는 숙제도 동시에 남겼다. 사실 아시안게임 직전까지만 해도 남녀 대표팀은 선수구성에서부터 대회 준비, 국제 대회 성적, 재정적 지원 등에서 여러 가지 아쉬운 부분이 많았다. 또한 여자농구는 여전히 고질적인 선수자원 부족으로 아마추어 농구부터 어려움을 겪고 있다.박수호 감독도 이번 아시안게임 성적으로 황금기가 도래했다는 장밋빛 전망에 대해서는 장기적인 '농구 저변의 확대'가 더 중요하다며 신중한 입장을 밝혔다. 박 감독이 우승 후 기자회견에서 전한 당부는, 이번 아시안게임 금메달이라는 화려한 성과 뒤에 가려진 여자농구의 미래에 대하여 생각해 볼 만한 화두를 남긴다.