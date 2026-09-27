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32년 만의 한일전 결승, 접전 끝 금메달 목에 건 여자농구

32년 만의 한일전 결승, 접전 끝 금메달 목에 건 여자농구

여자농구, 일본 홈에서 75-70 역전승... 2014년 인천 이후 12년 만의 AG 우승

이준목(seaoflee)
26.09.27 10:31최종업데이트26.09.27 10:31
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한국농구가 AG 역사상 12년 만이자 사상 첫 원정 남녀 동반 금메달이라는 쾌거를 달성했다.

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자농구 대표팀은 26일 일본 아이치현 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 여자농구 결승전에서 일본을 75-70으로 물리치고 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다.

한국과 일본이 결승전에서 만난 것은 1994년 히로시마 대회 이후 32년 만이다. 당시에도 한국은 접전 끝에 적지에서 일본을 77-76, 1점차로 꺾고 우승을 차지했다.

양팀은 활동량, 스페이싱, 수비력, 3점슛 등 스타일과 장점에서 비슷한 부분이 많았다. 한국은 결승전까지 대회 3점슛 성공횟수(12개)와 성공률(43.1%)에서 1위를 달렸고, 일본은 3점슛 허용률(15%)에서 1위를 기록할 만큼 팽팽한 창과 방패의 대결이 펼쳐졌다.

종료 직전까지 접전

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.27
26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.27연합뉴스

한국은 한때 20점차까지 크게 리드하며 낙승이 예상됐으나, 일본의 끈질긴 추격으로 인하여 경기 종료 직전에는 2점차까지 쫓기면서 손에 땀을 쥐는 접전이 펼쳐졌다. 1쿼터 2-3에서 연속 13점을 몰아친 한국은 첫 쿼터에만 11점을 몰아넣은 이해란의 활약으로 27-15로 기선을 제압했다. 2쿼터에는 이소희의 종료직전 딥쓰리 버저비터를 포함한 외곽포가 불을 뿜으며 42-23, 19점차까지 점수차를 벌린 채 전반을 마쳤다.

한국은 3쿼터에 강이슬의 3점슛으로 56-36, 20점차까지 격차를 벌리면서 승부가 일찍 기우는 듯 했다. 하지만 홈 어드밴티지를 등에 업은 일본은 포기하지 않고 집요한 압박수비로 한국을 괴롭혔다. 주전가드 허예은이 부상으로 후반을 뛰지 못했고, 주포 이소희는 파울트러블에 걸리며 잠시 벤치로 물러나야 했다. 3쿼터 중반부터 야투 난조에 시달린 한국은 일본에 야금야금 추격을 허용했다. 3쿼터 종료 직전에는 일본에 3점슛을 허용하며 63-31, 12점차로 격차가 좁혀졌다.

마지막 4쿼터 들어 한국은 서서히 체력 저하로 수비와 활동량이 떨어지면서 고전했다. 이해란의 점프슛이 림에 거의 들어갔다가 도로 튀어나오는 불운까지 겹치면서 일본의 역습을 허용한 한국은, 4쿼터 초반 연이은 실점을 허용하며 점수차가 어느덧 한 자리로 좁혀들었다. 기세를 탄 일본은 가드 히구치 스즈노를 중심으로 전개되는 속공과 3점포를 잇달아 적중시키면서 경기종료를 6분 27초 남겨놓고 66-62, 4점차까지 쫓아오며 한국을 바짝 압박했다.

이때부터는 숨 막히는 접전이 거듭됐다. 4파울을 안고 코트로 돌아온 이소희가 좌중간 점프슛을 넣으며 답답하던 공격의 숨통을 트였다, 이소희는 곧이어 강이슬의 골밑슛을 어시스트하며 70-62로 점수차를 벌렸다. 하지만 일본도 골밑 공격과 자유투로 곧바로 다시 추격해 왔다.

종료 16.6초를 남겨놓고 4점차로 앞서가던 한국은 일본의 공격에서 자유투 2구가 모두 빗나갔으나 오와키 하루에게 공격리바운드를 허용하며 2점슛을 내주고 다시 72-70 턱밑까지 쫓겼다. 앞서 박스아웃을 하던 이해란을 오와키가 팔로 미는 파울성 플레이가 있었지만 휘슬은 불리지 않았다. 설상가상 주포 이소희가 경기 막판 5반칙으로 퇴장당하는 악재까지 겹쳤다.

치열했던 승부의 운명은 자유투에서 갈렸다. 한국은 막판 집중력을 발휘하며 일본의 추가득점을 저지했다. 시간에 쫓긴 일본은 결국 파울 작전을 단행할 수밖에 없었고, 한국의 공은 주장 강이슬에게 연결됐다. 공교롭게도 이번 아시안게임에서 강이슬이 자유투 라인에 선 것은 이번이 처음이었다. 부담스러운 상황이었지만, 한국 최고의 슈터답게 강이슬은 자유투 2구를 모두 침착하게 성공시키며 4점차로 달아나 고비를 넘겼다.

이어 7.5초를 남기고 일본의 슛 실패와 파울로 얻은 자유투 2구중 1구를 이해란이 성공시키며 점수차가 5점으로 벌어졌다. 일본의 마지막 슛이 불발되면서 한국의 마지막 리바운드로 마침내 경기가 종료되었고, 한국 선수단은 환호하며 코트로 쏟아져나와 12년 만에 맛보는 금메달의 기쁨을 만끽했다. 선수들은 박수호 감독을 헹가래 치고 발로 밟는 세리머니를 선보이며 유쾌하게 승리를 자축했다.

한국 여자농구의 반전

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 슛을 하고 있다. 2026.9.27
26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 슛을 하고 있다. 2026.9.27연합뉴스

여자대표팀의 쾌거는 누구도 예상하지 못한 대반전이었다. 한국 여자농구는 2014년 인천 대회 우승 이후 한동안 국제무대에서 별다른 성적을 내지 못했다. 이번 대회 이전까지 아시아 라이벌인 중국전에는 6연패, 일본에는 7연패를 기록하며 FIBA(국제농구연맹) 랭킹에서도 밀렸다.

대표팀은 9월 독일에서 열린 '2026 FIBA 여자농구 월드컵'에 이어 아시안게임까지 거의 동일한 선수단으로 소화하느라, 다른 국가들에 비하여 체력적인 강행군과 시차 적응에 대한 부담도 컸다. 여기에 최장신 센터 박지수가 부상으로, 장신 가드 박지현이 소속팀 WNBA 일정으로 각각 아시안게임 합류가 불발됐다. 한국은 박지수의 대체자원을 뽑지 않고 12인 엔트리에서 한 자리를 비운 11명만으로 대회에 임해야 했다. 국내 전문가들과 팬들도 여자대표팀의 아시안게임 우승 가능성은 현실적으로 어렵다고 보는 시각이 많았다.

하지만 한국농구에는 박지수와 박지현이 없어도 WKBL을 통하여 부쩍 성장한 '2000년대생 뉴 에이스'들이 있었다. 한국은 이번 이사안게임에서 평균 연령대가 26.4세로 더 젊어 졌고, 2000년대생 선수가 절반이 넘는 6명이었다. 특히 이번 대회를 통하여 주전급으로 성장한 이소희(2000년생)와 허예은(2001년생), 이해란(2003년생) 등은 이제 대표팀의 공수에 없어서는 안 될 선수로 자리 잡으며 한국의 우승을 이끌었다.

여기에 진안은 박지수가 없는 골밑에서 상대의 장신빅맨들을 상대로 리바운드와 수비에서 고군분투하며 보이지 않는 '언성 히어로'로 승리에 기여했다. 주장 강이슬은 부상으로 고전하면서도 중요한 순간마다 경기흐름을 바꾸는 '조커'로 클러치타임을 책임지며 맹활약했다.

박소희, 강유림, 홍유순, 안혜지 등 백업멤버들도 나올 때마다 자기 몫을 충실하게 해줬다. 사령탑 박수호 감독은 평균 신장 176cm에 불과한 한국대표팀의 장점을 살려 현대적인 스페이싱과 압박수비, 3점슛을 극대화한 팀을 구축하며 지도력을 증명했다.

한국은 이번 아시안게임에서 C조 조별예선부터, 말레이시아(106-40), 몽골(88-61), 대만(73-59)을 차례로 연파하며 조 1위를 확정했고, 8강전에서는 인도네시아(101-59)마저 대파했다.

최대 고비는 난적 중국과의 준결승이었다. 226cm의 최장신 자원 장쯔위가 버티고 있는 세계랭킹 7위 중국은 버거운 상대였다. 하지만 한국은 12개의 3점포를 터뜨린 양궁농구와 스몰라인업으로 중국에 85-80 역전승을 거두는 이변을 달성했다. 기세를 탄 한국은 결승에서 홈어드밴티지를 등에 업은 라이벌 일본마저 격파하고 6전 전승으로 당당히 금메달을 목에 걸었다.

한국은 앞서 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 남자농구대표팀이 지난 20일 결승전에서 역시 일본을 67-57로 꺾고 우승한 데 이어, 남녀 대표팀이 동반으로 정상에 오르는 쾌거를 달성했다. 남녀대표팀의 동반 아시안게임 우승은 2014년 인천 대회 이후 12년만이다. 또한 홈이 아닌 원정에서 동반 우승은 사상 최초다.

여기에 2018년 자카르타 대회부터 정식 종목에 편입된 3x3 농구 부문에서도 남자 농구 대표팀(이동근, 이주영, 김수영, 구민교)이 아시안게임 사상 최초로 금메달, 여자대표팀(허유정, 김정은, 송윤하, 최예슬)은 최초의 동메달을 각각 수상했다. 특히 남자 3x3팀은 한국의 역대 아시안게임 800번째 금메달이라는 대기록의 주인공이 됐다.

이로써 한국 농구는 이번 대회에서 농구 종목 4개 부문에서만 금 3개, 동 1개를 수확하며 역대 최고의 성적을 달성하는 경사를 맞이했다.

남자농구는 이현중, 여준석 등 8명의 선수가 이번 대회를 통하여 병역혜택을 얻으며 안정적인 커리어를 이어갈 수 있게 됐다. 여자농구도 이소희, 이해란, 허예은 등 앞으로 10년을 이끌어갈 수 있는 황금세대를 발굴하며 새로운 중흥기의 도래를 예고했다.

한편으로 이번 아시안게임의 호성적이 단기적인 성과로만 끝나지 않기 위해서는, 한국농구의 행정과 인프라가 더 성숙해져야한다는 숙제도 동시에 남겼다. 사실 아시안게임 직전까지만 해도 남녀 대표팀은 선수구성에서부터 대회 준비, 국제 대회 성적, 재정적 지원 등에서 여러 가지 아쉬운 부분이 많았다. 또한 여자농구는 여전히 고질적인 선수자원 부족으로 아마추어 농구부터 어려움을 겪고 있다.

박수호 감독도 이번 아시안게임 성적으로 황금기가 도래했다는 장밋빛 전망에 대해서는 장기적인 '농구 저변의 확대'가 더 중요하다며 신중한 입장을 밝혔다. 박 감독이 우승 후 기자회견에서 전한 당부는, 이번 아시안게임 금메달이라는 화려한 성과 뒤에 가려진 여자농구의 미래에 대하여 생각해 볼 만한 화두를 남긴다.

"남자농구는 황금기가 맞는 것 같지만, 여자농구는 그렇게 보지 않는다. 이번 대회에서는 선수들이 많이 없는 과정에서도, 11명의 선수가 너무 잘해줬다. 너무 모자란 부분이 많아서 여기서 다 말할수 없지만 사실 여자농구가 굉장히 어렵다. 대표팀의 선전과 이번 금메달로 어린 선수들에게도 자극이 되어 농구 저변 확대가 이루어졌으면 좋겠다."

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여자농구 아시안게임 금메달 강이슬 이소희

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