첩첩산중에 찬밥 도시락... 악조건 속 금메달 3개 딴 비결

박장식

아이치현종합사격장으로 가는 길. 아랫쪽 내비게이션 화면 속 경로가 구불구불하다. 접근성이 좋지 않은 데다, 통신마저 끊겨 오가는 데 어려움이 크다.지도로 어느 정도쯤 왔는지 확인하기 위해 휴대폰을 열었다. 지도 화면이 나오지 않는다. 통신이 끊겼기 때문이다. 5G는커녕, 3G마저 통하지 않아 휴대폰을 쓸 수 없는 구간이 꽤나 길다. 고갯길을 따라 빽빽한 숲이 이어졌고, 곳곳에는 폐가가 보여 '경기장으로 가는 길이 맞나' 하는 의심도 들었다.꼬박 한 시간 산길을 달려 도착한 곳은 아이치현립사격장. 해발 669m에 위치한 이곳은 이번 아시안게임을 위해 리모델링을 거쳤다. 시설 자체는 좁지만 현대식으로 단장되어 있고, 권총과 소총 경기는 물론 산탄총 경기 역시 국제 규격에 맞춰 치를 수 있다. 당초 운영되던 현립사격장의 부실했던 관중석 역시 새로 지은 것이 눈에 띈다.공간이 좁다보니 따르는 문제도 적잖다. 관계자들을 위한 공간은 대부분 컨테이너나 천막 등을 활용했고, 식당을 대신해 마련된 푸드트럭도 1개 매장만, 그것도 식사를 위한 매장이라고 보기 어려운 닭꼬치구이 매장이 들어와 있다. 경기장 내외부 사정도 좋은 편이 아니다. 가장 가까운 편의점과 주유소까지는 차량으로 최소 30분 이상 가야 한다. 갓 지은 따뜻한 밥은 언감생심에 가깝다.가장 가까운 민박마저 차량으로 30분을 가야 한다. 토요타시 시가지에 호텔이 있어 선수단 역시 1시간 이상 차량을 타고 바깥으로 나갔다 와야 한다. 그마저도 선수단과 관계자들로 인해 차량은 언제나 만석인 데다, 멀미를 유발하는 길을 꼬불꼬불 오가야 한다.실제로 조직위원회에서 선수단에게 제공한 도시락은 유통업체가 제작한 간단한 마트 도시락 수준에 불과했다. 실제로 기자가 전달받은 27일의 선수단 도시락은 차디찬 밥에 식은 닭튀김, 짠지가 전부였다. 그마저 전자레인지 등 음식을 데우는 조리기구가 없어 찬밥 식사를 감수해야 했다. 해외 선수단 가운데에서는 점심을 거르고 조직위가 제공한 빵만으로 점심을 버티는 선수들도 많았다.2002 한·일 월드컵을 시작으로 국제 스포츠 대회의 조직위원회를 여러 차례 경험한 대한사격연맹 박정상 사무처장에게도 이번 대회는 난감했다. 박 사무처장은 "수많은 국제 대회를 겪어봤지만, 이번처럼 모든 면에서 난감한 경기장은 처음 봤다"면서, "선수 라운지에 전자레인지조차 없어 VIP 구역 전자레인지를 빌렸는데, 그마저 다음 날엔 쓸 수 없다고 막아 세우더라"고 혀를 찼다.