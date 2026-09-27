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닷새 쉰 곽빈 vs 하루 쉰 히구치... 김도영은 과연

닷새 쉰 곽빈 vs 하루 쉰 히구치... 김도영은 과연

[아이치·나고야 AG] 대회 5연패 상대 일본, 이틀 전 참패 후 다시 성사된 한일전... 승패 가를 선발싸움

이준목(seaoflee)
26.09.27 11:39최종업데이트26.09.27 11:39
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21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 대한민국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.21
21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 대한민국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.21연합뉴스

대한민국 야구 국가대표팀의 아시안게임 5연패를 좌우할 '최후의 상대'가 홈팀 일본으로 결정됐다.

한국은 27일 오후 6시 30분 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구 결승전에서 '난적' 일본을 다시 만난다. 지난 25일 슈퍼라운드에서 만나 0-5로 참패한 이후 이틀만의 한일전이자 재대결이다.

한국은 프로 선수들의 아시안게임 출전이 허용된 1998년 방콕 대회부터 최근 7번의 아시안게임 중 2006년 도하 대회(3위)를 제외하고 6번 정상에 올랐다. 2010 광저우 대회부터 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2023 항저우 대회까지 4회 연속 정상에 올랐던 한국야구는 이번에도 우승하면 사상 첫 5연패를 달성한다.

하지만 지난 슈퍼라운드 맞대결에서 만난 일본을 상대로는 타선이 단 4안타 무득점의 부진에 빠지며 완패를 당했다. 아시안게임에서 '한일전 영봉패'를 당한 것은 이번이 처음이었다. 더구나 한국이 프로 정예멤버들을 내보낸 반면, 일본은 사회인야구 선수들로 구성되었기에 충격패에 대한 비판이 거셌다. 선수들이 결승전에서 금메달도 금메달이지만 일본에 대한 설욕을 벼르는 이유다.

예상 상대는 대만이었는데... 어쩌다 일본이?

한국은 당초 대만과 우승을 놓고 다툴 가능성이 유력하게 전망됐다. 대만은 최근 아시안게임, 프리미어12, WBC(월드베이스볼클래식) 등 국제대회에서 여러 차례 한국 대표팀의 발목을 잡은바 있다. 하지만 이번 대회에서는 한국전에서 0-5로 완패한데 이어, 26일 일본을 상대로 3-7로 패배하며 동메달 결정전으로 밀려나게 됐다.

대만은 이번 대회에서 '해외파 사용제한'에 발목이 잡혔다는 평가다. 투수력이 최대 강점인 대만은 이번 대회에서 몇몇 주력 선수들이 이런저런 사정으로 합류하지 못했다. 여기에 마운드 '원투펀치'로 기대했던 왕옌청과 린위민은 정작 중요했던 한국과 일본전에서는 모두 등판하지 않았다.

왕옌청은 중국전 한 경기만 등판하여 7이닝 89구 1실점으로 역투했다. 아직 등판하지 않은 린위민은 중국과의 동메달 결정전에 나설 예정이다. 대만 ET 투데이 등 현지 매체들은 "왕옌청이 소속팀 한화 이글스로부터 아시안게임 1경기 등판, 투구수 100구 이내 제한이 걸렸다"고 보도했다. 다른 해외파 투수들도 비슷한 조건이 걸려있었을 가능성이 높다. 투수력을 제대로 활용할수 없었던 대만으로서 한국이나 일본같은 유연한 마운드 운용이나 총력전이 불가능했다는 평가다.

일본은 5연승으로 이번 대회에서 유일하게 무패행진을 달리고 있다. 일본 야구는 1994년 자국에서 열린 히로시마 대회에서 유일하게 아시안게임 정상에 오른 후 32년만에 금메달을 노린다.

결승전 일본의 선발은 25일 한국전에도 등판했던 좌완 히구치 신이다. 당시 히구치는 7이닝간 4안타 4탈삼진 무실점으로 한국 타선을 꽁꽁 묶은바 있다.

히구치는 현재 일본의 제지회사인 오지홀딩스의 직원으로 근무하며 실업야구 선수생활을 병행하고 있는 투잡러다. 하지만 단순한 아마추어 선수는 아니다. 지난해 일본 사회인야구 주요 대회에서 12경기 50⅓이닝 4승 무패 47탈삼진 평균자책 1.25를 기록하며 최우수 자책점상을 수상했다. 올 시즌 일본프로야구(NPB) 신인드래프트에 참가할 예정이며 상위 지명도 충분히 가능하다는 평가가 나오고 있는 프로급 선수다. 히구치를 상대했던 한국 타자들도 "지금 당장 프로에 와도 통할 것"이라며 실력을 인정했다.

당시 한국 타자들은 히구치의 노련한 제구력과 경기운영에 휘말리며 병살타만 3개를 기록했고 2루조차 한번도 밟아보지 못했다. 김도영(KIA), 문보경(LG), 노시환(한화) 등 지난 WBC에도 출전했던 한국 최고의 타자들도 히구치를 공략하는데 어려움을 겪었다. 마운드 역시 선발 소형준과 필승조 조병현, 박영현이 실점하는 등 투타에서 모두 일본 사회인 대표팀에게 밀리는 경기를 펼쳤다.

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25
25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25연합뉴스

또 히구치... 이번 대회만 세 번째 선발

하지만 일본으로서 히구치의 결승전 재투입은 그야말로 도박적인 모험수라는 평가다. 히구치는 이번 아시안게임에서 선발로만 벌써 3번째 등판이다. 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진을 뽑아내며 1실점했고, 3일 휴식만에 한국전에 나와 92구를 던지며 승리투수가 됐다. 그리고 이번에는 불과 하루 휴식만에 한국과의 결승전 리턴매치에서 또 선발로 낙점됐다.

이미 178구를 던진 투수가 7일간 3번이나 선발로 마운드에 오르는 것은 요즘 아마추어 경기에서도 보기 힘든 진풍경이다. 1984년 한국시리즈에서 혼자 4승(5경기 40이닝 4승 1패)을 책임지며 우승을 이끌었던 고 최동원(롯데)의 투혼을 떠올리게 한다. 한편으로 이는 다시 말하면 그만큼 일본이 히구치에 대한 의존도가 높다는 의미이기도 하다.

일본전에서 무기력한 영봉패를 당했던 대표팀은 26일 중국과의 슈퍼라운드 2차전에서 9-2로 승리하며 일단 분위기 반전에 성공했다. 1회부터 중국에 3안타로 먼저 선취점을 내주는 등 출발이 좋지 않았지만, 선발 최민석은 7이닝 7피안타 1볼넷 1실점 9탈삼진으로 호투했고, 타석에선 박준순이 4타수 3안타 1타점 1득점, 김주원(NC)이 5타수 2안타 2타점을 기록하는 활약으로 역전승을 거뒀다.

한국 타자들이 이틀만에 히구치 공략법을 과연 찾아냈을지가 관건이다. 아무래도 짧은 기간에 거듭된 등판으로 인하여 결승전에서는 힘이 많이 떨어졌을 확률이 높다. 첫번째 대결에서는 수싸움에서 히구치에게 밀렸던 한국 타자들이 이번에는 초구부터 적극적인 타격에 나설 필요도 있어보인다. 히구치를 최대한 일찍 마운드에서 내릴 수만 있다면 경기가 의외로 손쉽게 풀릴 가능성도 있다.

한국은 결승전에서 에이스 곽빈을 선발로 투입한다. 곽빈은 지난 21일 조별리그 대만전에 선발 등판하여 6이닝간 무안타 볼넷 2개 10 탈삼진 무실점으로 현재 KBO리그 최고의 선발투수다운 호투를 펼쳤다. 최고 구속 157㎞, 꾸준히 150㎞ 중반대를 유지한 곽빈의 위력적인 패스트볼 앞에 대만 타자들의 배트 스피드는 전혀 따라가지 못했다. 슈퍼라운드에서 한국투수들을 잘 공략했던 일본의 사회인 타자들도 곽빈의 강속구에는 고전할 가능성이 높다.

히구치와 달리 곽빈은 대만전 이후 추가 등판없이 5일간 충분한 휴식을 취한데다, 마지막 결승전인 만큼 최상의 컨디션에서 전력투구가 가능할 전망이다. 결승전에서도 선발싸움은 한국의 우위가 예상된다.

타선에서는 역시 김도영의 부활이 관건으로 꼽힌다.김도영은 이번대회에서 5경기서 19타수 4안타 타율 .211 3타점 5득점, 볼넷 2개에 그치고 있다. 홈런포는 아직 한 개도 가동하지 못했고, 삼진은 5차례나 당했다. 일본전에서는 1번타자로 나섰음에도 4타수 무안타 2삼진에 그치는 부진으로 비판을 받았다. 국제대회에서 심리적인 부담감 때문에 쫓기는 스윙을 하고 있다는 지적이 나온다.

류지현 감독은 대표팀에서 김도영의 공격력을 극대화하기 위하여 줄곧 1번 타순에 기용했으나 부진이 계속되자, 중국전에서는 소속팀에서 익숙한 3번으로 내렸다. 그나마 중국전 마지막 타석에서 2루타를 날리며 타격감 회복에 대한 희망을 남겼다. 일본과의 결승전에서도 김도영이 3번으로 투입될 가능성이 높다. 김도영의 공격력이 살아나야 한일전 설욕의 가능성도 더 높아진다.

26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8말 대한민국 선두타자 김도영이 2루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26
26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8말 대한민국 선두타자 김도영이 2루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26연합뉴스


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