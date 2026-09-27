닷새 쉰 곽빈 vs 하루 쉰 히구치... 김도영은 과연

연합뉴스

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25하지만 일본으로서 히구치의 결승전 재투입은 그야말로 도박적인 모험수라는 평가다. 히구치는 이번 아시안게임에서 선발로만 벌써 3번째 등판이다. 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진을 뽑아내며 1실점했고, 3일 휴식만에 한국전에 나와 92구를 던지며 승리투수가 됐다. 그리고 이번에는 불과 하루 휴식만에 한국과의 결승전 리턴매치에서 또 선발로 낙점됐다.이미 178구를 던진 투수가 7일간 3번이나 선발로 마운드에 오르는 것은 요즘 아마추어 경기에서도 보기 힘든 진풍경이다. 1984년 한국시리즈에서 혼자 4승(5경기 40이닝 4승 1패)을 책임지며 우승을 이끌었던 고 최동원(롯데)의 투혼을 떠올리게 한다. 한편으로 이는 다시 말하면 그만큼 일본이 히구치에 대한 의존도가 높다는 의미이기도 하다.일본전에서 무기력한 영봉패를 당했던 대표팀은 26일 중국과의 슈퍼라운드 2차전에서 9-2로 승리하며 일단 분위기 반전에 성공했다. 1회부터 중국에 3안타로 먼저 선취점을 내주는 등 출발이 좋지 않았지만, 선발 최민석은 7이닝 7피안타 1볼넷 1실점 9탈삼진으로 호투했고, 타석에선 박준순이 4타수 3안타 1타점 1득점, 김주원(NC)이 5타수 2안타 2타점을 기록하는 활약으로 역전승을 거뒀다.한국 타자들이 이틀만에 히구치 공략법을 과연 찾아냈을지가 관건이다. 아무래도 짧은 기간에 거듭된 등판으로 인하여 결승전에서는 힘이 많이 떨어졌을 확률이 높다. 첫번째 대결에서는 수싸움에서 히구치에게 밀렸던 한국 타자들이 이번에는 초구부터 적극적인 타격에 나설 필요도 있어보인다. 히구치를 최대한 일찍 마운드에서 내릴 수만 있다면 경기가 의외로 손쉽게 풀릴 가능성도 있다.한국은 결승전에서 에이스 곽빈을 선발로 투입한다. 곽빈은 지난 21일 조별리그 대만전에 선발 등판하여 6이닝간 무안타 볼넷 2개 10 탈삼진 무실점으로 현재 KBO리그 최고의 선발투수다운 호투를 펼쳤다. 최고 구속 157㎞, 꾸준히 150㎞ 중반대를 유지한 곽빈의 위력적인 패스트볼 앞에 대만 타자들의 배트 스피드는 전혀 따라가지 못했다. 슈퍼라운드에서 한국투수들을 잘 공략했던 일본의 사회인 타자들도 곽빈의 강속구에는 고전할 가능성이 높다.히구치와 달리 곽빈은 대만전 이후 추가 등판없이 5일간 충분한 휴식을 취한데다, 마지막 결승전인 만큼 최상의 컨디션에서 전력투구가 가능할 전망이다. 결승전에서도 선발싸움은 한국의 우위가 예상된다.타선에서는 역시 김도영의 부활이 관건으로 꼽힌다.김도영은 이번대회에서 5경기서 19타수 4안타 타율 .211 3타점 5득점, 볼넷 2개에 그치고 있다. 홈런포는 아직 한 개도 가동하지 못했고, 삼진은 5차례나 당했다. 일본전에서는 1번타자로 나섰음에도 4타수 무안타 2삼진에 그치는 부진으로 비판을 받았다. 국제대회에서 심리적인 부담감 때문에 쫓기는 스윙을 하고 있다는 지적이 나온다.류지현 감독은 대표팀에서 김도영의 공격력을 극대화하기 위하여 줄곧 1번 타순에 기용했으나 부진이 계속되자, 중국전에서는 소속팀에서 익숙한 3번으로 내렸다. 그나마 중국전 마지막 타석에서 2루타를 날리며 타격감 회복에 대한 희망을 남겼다. 일본과의 결승전에서도 김도영이 3번으로 투입될 가능성이 높다. 김도영의 공격력이 살아나야 한일전 설욕의 가능성도 더 높아진다.