여자 농구도 일본 꺾고 우승… 12년 만에 남녀 동반 '금메달'

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26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 슛을 하고 있다. 2026.9.27한국은 1쿼터 시작부터 오카모토 미유에게 3점슛을 얻어맞았지만, 이소희의 2점슛을 시작으로 진안과 이해란의 득점포가 터지면서 순식간에 11-3으로 달아났다. 특히 이해란이 혼자서 11점을 몰아치며 1쿼터를 27-15로 마쳤다.일본은 한국의 강력한 압박 수비에 막혀 2쿼터가 시작되고 3분 넘게 점수를 올리지 못했다. 한국은 필드골 성공률이 다소 떨어졌으나, 수비로 일본의 공격을 틀어막으면서 8점밖에 내주지 않았다.2쿼터 막판에는 이소희가 3점 라인 훨씬 뒤에서 던진 '딥쓰리'까지 터지면서 전반을 42-23으로 여유 있게 마쳤다.일본은 3쿼터 들어 공격의 속도를 높이며 반격에 나섰다. 당황한 한국은 일찌감치 팀 파울에 걸리며 위기를 맞았으나, 착실하게 점수를 쌓았다. 다만 일본이 히구치 스즈노의 버저비터로 홈 관중을 열광케 했다.분위기를 바꾼 일본은 4쿼터에도 히구치가 3점슛과 속공으로 공격을 이끌었고, 경기 종료 15초를 남기고는 불과 2점 차까지 쫓아오며 한국을 압박했다.그러나 한국은 강이슬이 일본의 파울을 유도해 얻은 자유투 2개를 모두 성공하며 한숨을 돌렸고, 이해란도 자유투 1개를 보태며 5점 차로 달아났다. 일본은 마지막에 던진 3점슛까지 빗나가면서 긴박했던 결승전은 한국의 승리로 끝났다.한국은 전날 220㎝ 센터 장쯔위를 앞세운 '만리장성' 중국을 꺾은 기세를 몰아 이날 결승에서 일본까지 꺾으면서 시상대의 가장 높은 자리에 섰다.더구나 한국은 이번 대회에서 완전체 전력을 갖추지도 못했다. 골밑을 책임지던 박지수가 부상으로 대표팀에서 빠졌고, 미국여자프로농구(WNBA)에서 뛰는 박지현도 소속팀 일정 탓에 함께하지 못했다.결국 최종 엔트리 12명을 다 채우지 않고 11명으로 나선 대회였으나 강적들을 차례로 꺾었다. 무엇보다 중국과의 맞대결에서 6연패, 일본에 7연패를 당한 '악연'을 끊고 따낸 금메달이라 더욱 값지다.결승에서 이해란은 24점과 리바운드 9개를 올리면서 팀 전체를 이끌었다. 강이슬도 21점 7리바운드, 이소희가 16점 6리바운드 4어시스트를 기록하며 힘을 보탰다.특히 아시안게임에 3차례 참가해 금·은·동메달을 모두 따낸 강이슬은 경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 "우리를 향한 주변의 평가를 뒤집을 수 있는 경기를 많이 보여드린 것 같다. 여자농구가 한 단계 도약할 타이밍이 온 것 같아 굉장히 뜻깊다"라고 소감을 밝혔다.남녀 모두 국제대회에서 경쟁력을 보여준 한국 농구가 이번 동반 우승을 계기로 새로운 중흥기를 맞이할지 주목된다.